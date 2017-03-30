Сводки от ополчения Новороссии 30 марта 2017

Каратели ВСУ снова бьют по жилому району г. Донецка

Видео предоставлено УНМ ДНР

Ближе к полуночи произошло внезапное обострение ситуации. Если до того укронацисты били преимущественно по позициям армии Республики, то теперь украинские каратели открыли шквальный артиллерийский огонь по жилым массивам Донецка. Били залпами, без корректировки, наугад.

В 23.30 каратели ВСУ в очередной раз нанесли артиллерийский удар по жилому району г. Донецка. Прямое попадание получил дом по ул. Чапаева, 4, в результате чего полностью сгорела квартира №44. Аварийные службы сработали оперативно, пожар был ликвидирован.

Отметим, что позиций ВС ДНР поблизости нет, однако, по словам жителей дома, обстрелы происходят каждый день.

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ДНР: карта обстрелов Донецка со стороны ВСУ 29 марта 2017

Карта обстрелов Украиной и столкновений в прифронтовой зоне Донецкой Народной Республики вечером и ночью 29 марта 2017 года.

За прошедшие сутки ВС Украины семьдесят раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось двадцать населенных пункта Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия (калибром 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибром 120-мм и 82-мм), а также вооружение БМП, БТР — ов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие

Разрушения:

Петровский район г.Донецка:

ул. Соколовского, 2 – повреждено остекление 4 окна

ул.Соколовского,3 кв.55 – повреждено остекление 1 окно, балкон

ул. М.Озерного 59– уничтожен сарай

ул. М.Озерного 35 – остекление, кровля

ул. Популярная д.4 — остекление

ул. Карбышева 13 – уничтожен сарай

ул.Зеленый Гай 14 – уничтожен дом

ул. Карнавальная 77 – повреждена дверь

Петровский район г.Донецка пос. ДСК:

ул. Ревякина 2 (ОШ №87) – повреждено остекление

ул. Петровского 167 – уничтожена кровля дома, гараж, сарай

ул. Ревякина 10 — сгорела кровля дома, кв.№1 выгорела полностью

ул. Ревякина 17 – повреждены стены гаража

Докучаевск:

ул. Ленина 82 — повреждено остекление и стена

Саханка:

ул. Сергеевка — разрушения получили два дома, половина села осталось без света, частично поврежден газопровод

Украинский агрессор продолжает устраивать провокации и грубо нарушать Минские соглашения.

Источник — MilitaryMaps

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Донецкие врачи оценили состояние раненой женщины из-за обстрела ВСУ

Мирная жительница западной окраины Донецка, которая была ранена этой ночью в результате обстрела со стороны украинских силовиков, находится в состоянии средней тяжести.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на министерство здравоохранения ДНР.

«Состояние бабушки мы расцениваем как средней тяжести, у нее множественные осколочные ранения головы», — говорится в сообщении.

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Украинская армия прямой наводкой била по жилому дому в Донецке

В Донецке по улице Архипова (около 14-го дома) зафиксировано попадание украинского снаряда в 1й этаж 2х этажного дома. Разрушена часть шлакоблочного забора, повреждено остекление в доме, пишут очевидцы.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины семьдесят раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось двадцать населенных пункта Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия (калибром 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибром 120-мм и 82-мм), а также вооружение БМП, БТР — ов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

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В ДНР сообщили о 70 нарушениях «режима тишины» со стороны Украины

В ДНР отмечает рост напряженности на линии соприкосновения сторон. За минувшие сутки зафиксировано 70 массированных обстрелов прифронтовых зон Республики.

Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 70 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 20 населенных пункта Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия (калибром 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибром 120-мм и 82-мм), а также вооружение БМП, БТР — ов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.», — отметил представитель командования.

Он добавил, что подразделения Киева использовали тяжелую артиллерию калибрами 152 и 122 мм, танковые орудия, минометы калибрами 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

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Украинская армия снова обстреляла школу в Донецке

Обстрелам со стороны украинских силовиков повреждены 10 домостроений издание школы в Петровском районе на западе Донецка в ДНР.

Об этом сообщили сегодня в Народной милиции ДНР, пишет ДАН.

«Зафиксированы повреждения домов и хозпостроек в Петровском районе Донецка, по улицам Петровского, Марка Озерного, Зеленый гай, Карбышева, Карнавальная, Популярная, Соколовского, а также здание школы №87 по улице Ревякина», — говорится в сообщении.

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В Донецке ранена женщина из-за обстрела ВСУ

Обстрелом со стороны украинских силовиков ранена мирная жительница в Петровском районе Донецка. Об этом пишет ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«Осколочные ранения получила женщина 1928 года рождения по адресу ул. Популярная, 4. Доставлена в ДОКТМО (больница имени Калинина — ред.)», — сказал представитель командования.

СВОДКА за 30.03.17

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

— ул. Архипова, 14 — повреждение остекления

— ул. Ревякина, 10- возгорание дома

— ул. Петровского, (?) — возгорание дома

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Армия Украины 22 раза нарушила «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 22 раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, Алмазной, поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново, Калиновка, Логвиново, Смелое, Веселенькое, Веселогоровка, Санжировка, Сокольники и район памятника князю Игорю.

Огонь велся из артиллерийских орудий калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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Боевики «АТО» обстреляли окраины Докучаевска, есть повреждения

Украинские силовики открыли огонь по поселку Ясное вблизи Докучаевска, повреждены жилой дом и линии электропередачи. Об этом вчера писал ДАН со ссылкой на главу администрации Докучаевска Александра Качанова.

«Поврежден дом по улице Ленина, 82, поселок обесточен», — говорится в сообщении.

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