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Страх мести: спевшие про Путина украинцы боятся русских нацистов…

17:23. 30 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Украинские СМИ стали активно пропагандировать бойкот Чемпионата мира по футболу, проведение которого состоится в России в 2018 году. Например, киевское издание «День», как передаёт «Политнавигатор», уверяет своих читателей – выступающих против мундиаля в РФ становится всё больше, а в последнее время их число резко увеличилось.
 
Ссылаясь на сомнительное исследование компании «Transparency International», газета «День» отмечает, что 43% болельщиков ФИФА со всей планеты якобы выступили против организации ЧМ–2018 в России. Ещё 39% одобрили РФ как организатора турнира и 18% не определились со своей позицией, указывается в статье.
 
Что касается болельщиков из Украины – они просто боятся ехать в РФ, отмечается в газете. Десяток-два украинских ультрас, которые первыми вышли на Майдан и придумали матерную песню о Путине, а в настоящее время воюют на востоке Украины, испытывают страх не только перед российскими спецслужбами, но и представителями неонацистских движений, пишет киевское издание....
Источник: https://inforeactor.ru/67465-strah-mesti-spevshie-pro-putina-ukraincy-boyatsya-russkih-nacistov
P.S. На самом деле вы понимаете, что от истинных укров не мочёй, а потом воняет...  Правда он у них тоже через раслабленный писюн выходит:)
Метки: слава украм!!!!!!, Украина
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