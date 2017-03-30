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Совесть мира

11:23. 30 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


«США являются совестью мира. Мы не откажемся от этой роли. Мы будем настаивать на том, чтобы наше участие в работе ООН соответствовало этой роли» (с) Никки Хейли постпред США в СБ ООН

Наглядный пример проявления мессианства, свойственного американским элитам озабоченным вопросами поддержания всемирного гегемонизма. В силу ослабления США в последние годы, самоочевидный вопрос американской гегемонии требует подкрепления словами и делами, так как то, что ранее было само собой разумеющимся, ныне нуждается в подтверждении. Еще скажем лет 15 назад, американскую гегемонию никто всерьез не оспаривал и у США не было необходимости кому-то доказывать, что они являются гегемоном или совестью мира, потому что в американо-центричном мире, идеологическое господство США было самоочевидным. Но за 15 лет мир сильно изменился и теперь рассказы про "совесть мира" звучат уже не как самоочевидный факт, а как некая претензия с сомнительной обоснованностью. Желание быть и оставаться гегемоном никуда не делось, вот только возможностей для этого стало заметно меньше, а сами претензии мессианского характера все чаще наталкиваются на объективные проблемы во внешней политике и несогласие целого ряда региональных игроков, которые подтачивают мир поздневашингтоского мироустройства вместе с его "совестью".

Если же исходить из морально-этических категорий, то с учетом систематических агрессивных войн и государственных переворотов инициируемых американским империализмом, то все слащавые слава про "совесть мира" и "права человека" являются не более чем пафосной идеалистической чушью, которыми прикрывают агрессивные планы Вашингтона по навязыванию более слабым государствам своего военно-политического, экономического и культурного диктата.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: гегемонизм, империализм, оон, сб оон, США
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Нет комментариев»

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    Ликвидатор 30 марта 2017 в 13:09 Ссылка Пометить
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    США лишь в 2016 году сбросили более 26 000 бомб в семи странах мира.
    Закономерно возникает вопрос: чем отличаются американские генералы от террористов, которые приходят куда хотят и стреляют во всех, кто не разделяет их «ценностей»?

    Американский политический журнал CounterPunch пишет: «Со времен окончания Второй мировой войны США:

    — попытались свергнуть более пятидесяти иностранных правительств, большинство из которых были избраны демократическим путем;

    — сбрасывали бомбы на население более тридцати стран;

    — пытались убить более пятидесяти глав иностранных государств;

    — пытались подавить популистские и националистические движения в двадцати странах;

    — грубо вмешивались в демократические выборы по меньшей мере в тридцати странах».

    История продолжается. Президент Ирака Фуад Масум во вторник призвал расследовать ошибки США в ходе авиаударов. Иракские СМИ сообщили, что жертвами бомбардировок международной коалиции во главе с США в Мосуле стали не менее 200 человек.

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