. Мы будем настаивать на том, чтобы наше участие в работе ООН соответствовало этой роли» (с) Никки Хейли постпред США в СБ ООННаглядный пример проявления мессианства, свойственного американским элитам озабоченным вопросами поддержания всемирного гегемонизма. В силу ослабления США в последние годы, самоочевидный вопрос американской гегемонии требует подкрепления словами и делами, так как то, что ранее было само собой разумеющимся, ныне нуждается в подтверждении. Еще скажем лет 15 назад, американскую гегемонию никто всерьез не оспаривал и у США не было необходимости кому-то доказывать, что они являются гегемоном или совестью мира, потому что в американо-центричном мире, идеологическое господство США было самоочевидным. Но за 15 лет мир сильно изменился и теперь рассказы про "совесть мира" звучат уже не как самоочевидный факт, а как некая претензия с сомнительной обоснованностью. Желание быть и оставаться гегемоном никуда не делось, вот только возможностей для этого стало заметно меньше, а сами претензии мессианского характера все чаще наталкиваются на объективные проблемы во внешней политике и несогласие целого ряда региональных игроков, которые подтачивают мир поздневашингтоского мироустройства вместе с его "совестью".Если же исходить из морально-этических категорий, то с учетом систематических агрессивных войн и государственных переворотов инициируемых американским империализмом, то все слащавые слава про "совесть мира" и "права человека" являются не более чем пафосной идеалистической чушью, которыми прикрывают агрессивные планы Вашингтона по навязыванию более слабым государствам своего военно-политического, экономического и культурного диктата.

Источник: colonelcassad.livejournal.com