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Сирия сегодня: Мирные жители не останутся без поддержки России

16:04. 30 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
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Сложно в это поверить, но война в Сирии продолжается уже шесть долгих лет. Россия сегодня старается сделать всё возможное, чтобы хоть как-то помочь стране. Благодаря нашей военной поддержке и дипломатии, удалось достичь огромного успеха - освобождено немалое количество важных населенных пунктов Сирии, которые были захвачены боевиками. И что самое главное - осуществляется огромная гуманитарная поддержка.
 
На сегодняшний день Россия отправила более 900 тонн гуманитарной помощи. Всё самое необходимое: еда, вещи, лекарственные препараты и медицинские предметы. Известно, что только за последние сутки российские военные передали три тонны груза мирным жителям города Алеппо и Эль-Кунейтра в Сирии. Помимо этого наши самолеты доставили в район Дейр-Эз-Зора около 21 тонны продуктов от ООН.
 
Стоит отметить, что помощь для жителей Сирии сейчас собирают даже обычные жители России. К примеру, в одном только сибирском округе Югра было собрано около 10 тонн груза, преимущественно сладкие подарки детям. Масштабная акция под названием "С мира по нитке" была организована с одной целью - помочь гражданам Сирийского государства. Как говорят в администрации округа, люди приходят целыми группами.. Каждый из них переживает за Сирию и за мирных жителей, и конечно, верит в лучшее, что война когда-нибудь закончится.
 
Метки: Боевики в Сирии, война в сирии, гуманитарная помощь, гумпомощь, новости сирии, сирия, сирия сегодня
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