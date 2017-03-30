Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 марта 2017
- 05:30 Битва за Хаму: «Тигры» и ВКС РФ сбрасывают силы «Аль-Каиды» с ключевых гор (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:48 Танки и ракеты Армии Сирии отправляют в ад боевиков в Дамаске (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:26 Завершение операции “Евфратский щит”.
- Вчера 22:03 Турция объявили о завершении операции «Щит Евфрата» в Сирии.
- Вчера 21:15 Как Турция обвинила российского генерала в связях с «террористами» и закатила скандал на весь мир (ФОТО, ВИДЕО).
Битва за Хаму: «Тигры» и ВКС РФ сбрасывают силы «Аль-Каиды» с ключевых гор (ФОТО, ВИДЕО)
Отразив атаки боевиков на город Камхана к северу от Хамы, Сирийская армия при поддержке ВКС РФ взяла под свой контроль несколько важных высот и ряд опорных пунктов, выбив оттуда боевиков.
В среду Армия Сирии нанесла удары по террористам из «Хайят Тахрир Аль-Шама», действующих под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*) на северо-западном фланге города Камхана на севере Хамы.
Совместно с 11-й танковой дивизией и штурмовой дивизией «Тигр» под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана Сирийская Арабская Армия освободила несколько контрольно-пропускных пунктов, расположенных к северо-западу от г. Кумхана, в том числе Мададжин аль-Сабахи, Мададжин Аль-Мохендизен и Аль-Катар Аль-Шмаал.
ВКС России неизменно оказывают авиационную поддержку Сирийской армии в Хаме, нанося массированные удары по позициям и линиям снабжения врага.
Освобождение этих блокпостов позволило правительственным войскам, создать важную буферную зону вокруг самого города.
Несмотря на эти успехи, силы САА по-прежнему сталкиваются с сильными атаками с запада от Камхана, поскольку большие силы джихадистов пытаются продвинуться все дальше к югу от Хаттаба к городским воротам Хамы.
«Тигры» выбили боевиков с трех важных высот
Также в среду Сирийская Арабская армия нанесла еще один ответный удар по силам «Аль-Каиды» и ее союзников в провинции Хама.
Армейцы атаковали боевиков коалиции «Хайят Тахрир аль-Шам», захватив несколько стратегически важных холмов в северной части Хамы.
Во главе со штурмовой дивизией «Тигры» и 11-й танковой дивизией, Сирийская Арабская армия отбила три важных высоты, заставляя исламистов отступить.
Сирийская армия захватила вершины ключевых гор Тель Шихах и Тель Бизам, наряду с Тал-аль-Самман (высотой 50) после ожесточенного боя с террористами «Хайят Тахрир аль-Шам» (коалиция радикальных исламистов, которую возглавляет «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская ветвь «Аль-Каиды»*).
Стратегическая вершина холма Тель Бизам, расположена к северу от Сурана в северной части провинции Хамы, она минувшим днем была отбита армейцами после ожесточенных боев с бандами джихадистов. напомним ,что сам город Суран был атакован боевиками в первый день их массированного наступления в Хаме, начавшегося чуть более недели назад.
Несколько часов назад, новые силы боевиков при мощной поддержке артиллерии попытались восстановить свои потерянные позиции на холмах, вновь закипели ожесточенные сражения, но террористам сопутствовал лишь временный успех, после чего они понеся потери снова были отброшены Сирийскими войсками.
Читайте также: Армия Сирии и ВКС РФ выбивают ИГИЛ* из ключевых газовых месторождений у Пальмиры, боевики бегут (+ВИДЕО, ФОТО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
На фото показаны атаки боевиков, а на видео удары Сирийской Армии.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Танки и ракеты Армии Сирии отправляют в ад боевиков в Дамаске (ФОТО, ВИДЕО)
Сирийская армия продолжает успешные наступательные операции, нацеленные на вытеснение джихадистов из восточной части Дамаска — пригорода Джобар.
Во вторник во главе со 105-й бригадой Республиканской гвардии, бойцам САА удалось уничтожить и захватить ряд опорных пунктов террористов, расположенных в западной части Джобара.
При поддержке ударов военной авиации, тяжелой артиллерии и танков, армейцы смогли разгромить укрепления радикальных исламистов из группировок «Файлак Аль-Рахмана» и «Хаят Тахрир Аль-Шам», а также уничтожить некоторое количество боевиков благодаря хорошо спланированной штурмовой операции.
В среду Сирийская армия возобновила успешную военную операцию в Джобаре, атаковав силы врага в северо-восточном районе этого пригорода Дамаска.
Минувшим утром в столице Сирии прогремели мощные взрывы: операция САА была начата с пуска ракеты класса «земля-земля» с последующими тяжелыми авиаударами, наносимыми ВВС Сирии по позициям боевиков в районе промышленной зоны.
Большинство боестолкновений проходили рядом с электростанцией, где правительственным войскам удалось захватить ряд зданий.
Так же силы САА обнаружили и уничтожили подготовленный боевиками туннель, соединяющий Харасту с международной автострадой.
Напомним, что на прошлой неделе Сирийской армии удалось отразить массированную атаку, начатую коалицией состоящей из джихадистов «Хайят Тахрир Аль-Шам» (возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийским крылом «Аль-Каиды»*), «Файлак аль-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» в районах Кабун и Джобар.
Читайте также: Кровавая резня в Дамаске: В боях убито 100 боевиков и 70 солдат Армии Сирии (ФОТО, ВИДЕО 18+)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Бои в Джобаре на фотографиях военкора Сирийкой Армии Вассима Иссы.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Завершение операции “Евфратский щит”
Совет Национальной Безопасности Турции анонсировал https://www.rt.com/news/382732-turkey-eu
Операция началась 24 августа 2016 года и к моменту ее начала, ситуация в северной Сирии была следующей:
http://www.edmaps.com/Battle_for_Norther
Турция на начало операции заявляла следующие стратегические цели:
1. Взять под контроль участок сирийско-турецкой границы контролировавшийся Халифатом.
2. Обеспечить безопасность беженцев на территориях, которые должна была контролировать "Свободная Сирийская Армия".
3. Нанести удары по "курдским террористам".
Другие цели официально не анонсировались, но они были:
1. Помешать соединению курдов Рожавы и Африна вбив между ними клин.
2. Обеспечить безопасность "зеленого анклава" Азаз-Маре.
3. Вернуться в большую сирийскую игру, из которой Турция практически выпала к лету 2016 года.
4. Отвлечь армию от последствий ликвидации неудавшегося путча и за счет "маленькой победоносной войны" укрепить пошатнувшиеся позиции Эрдогана.
Официально, главный враг Турции в северной Сирии это "Халифат", но на деле, за внешней мишурой войны с Исламским Государством, таится фундаментальный курдско-турецкий конфликт, который тлеет на территории Сирии, Ирака и самой Турции.
В ходе операции планировалось взять ключевые города контролируемые Халифатом в северной Сирии – Аль-Раи, Джараблус, Дабик, Аль-Баб, а так же контролируемый курдами Манбидж, после чего наступать на Ракку.
Наиболее тяжелые бои в ходе операции развернулись в районе Аль-Баба, где боевики смогли отразить 2 попытки штурма, где помимо контролируемых боевиков ССА и "Ахрар-аш-Шам", непосредственно участвовала турецкая армия, которая понесла там существенные потери в людях и технике.
В результате операции, к 29 марта 2017 года мы имеем следующую обстановку:
Можно констатировать, что на момент заявления об окончании операции "Евфратский щит", ее цели были достигнуты лишь частично.
Были взяты Аль-Раи, Джараблус, Дабик, Аль-Баб и ликвидирована угроза анклаву Азаз-Маре, который в мае-июне 2016 года был под угрозой полного уничтожения Халифатом.
Манбидж взять не удалось – курды несмотря на сильное давление, отказались его отдавать, а когда Эрдоган попытался продвинуться к нему силой, у него на пути возникли российские и американские военные, после чего он был вынужден смирить свою гордыню и забыть про Манбидж, во всяком случае пока. Так же ему пришлось отказаться от амбициозных планов связанных с наступлением на Ракку – несмотря на то, что Турция предлагала себя в качестве партнера для штурма Ракки, США выбрали курдов, что так же не обрадовало Анкару.
Из тактических неудач стоит отметить большие потери подконтрольных боевиков и турецкой бронетехники в боях за Аль-Баб, которые ударили по престижу турецкой армии как одной из сильнейших армий НАТО. Несколько десятков уничтоженных танков и ББМ, включая около 20 "Леопардов" указывали на то, что турецкая армия не была полностью готова к реалиям сирийской войны и ей пришлось получать необходимый опыт уже в процессе осады Аль-Баба.
С другой стороны, была решены две стратегические задачи – Турция вбила клин между курдами Африна и Рожавы, воспрепятствовав установлению полного контроля курдов над сирийско-турецкой границей, а так же отодвинула Халифат от своих границ, в рамках меняющегося курса, когда Халифат стал полноценным врагом Турции. Благодаря контролю над рядом важных городов и решению вышеуказанных стратегических задач, Турция смогла вернуться к большую сирийскую игру, перебежав из лагеря врагов Асада к российско-иранской коалиции, для которой Турция оказалась удобным попутчиком, что в конечном итоге позволило успешно выиграть главную битву войны за Алеппо. Ныне, Турция имея под контролем часть "зеленых", плотно участвует в переговорах по межсирийскому урегулированию и благодаря этому значительно улучшила свои отношения с Россией и Ираном.
Именно Турция сдерживала силы боевиков в северной Сирии от броска к Алеппо, пока Асад добивал окруженных в городе боевиков.
В целом, операция "Евфратский щит" несмотря на некоторую недосказанность, была успешной для Турции, которая ценой приемлемых военных и политических потерь, смогла на практике совершить серьезный разворот своей политики и начать исправление тех ошибок, которые наплодил Эрдоган в 2011-2016 годах, когда упорствуя в своих попытках свергнуть Асада любой ценой, он поставил Турцию и свой собственный режим на грань катастрофы. Разумеется, эта операция была согласована с Россией и Ираном – Турции позволили добиться вышеуказанных целей в обмен на коррекцию ее внешней политики в регионе и услуги необходимые для взятия Алеппо и освобождения еще ряда анклавов. В текущих условиях, развивать наступление турецкая армия может лишь против курдов Африна или Рожавы, но если это и случится, то это будет уже совсем другая операция и совсем другая война.
Стоит так же отметить, что операция турок позволила полностью выкинуть Халифат из Северной Сирии, а так же помогла Асаду значительно расширить зону контроля к северу и востоку от Алеппо.
По итогам "Евфратского щита" можно говорить о том, что от проведения этой операции выиграли Эрдоган и Асад, курды с точки зрения территории остались в целом при своих, но лишились возможности соединиться с Африном, так что их можно записать в пострадавшие, ну а главный проигравший это очевидно Халифат, который потерпел полное военное поражение в провинции Алеппо. Для России и Ирана, такой поворот турецкой политики оказался очень кстати и позволил качнуть баланс сирийской войны в свою пользу. США потерпев неудачу с планами объединения курдских территорий, были вынуждены корректировать свои планы и перериориентироваться на Ракку.
Таким образом, "Евратский щит" существенно изменил стратегическую обстановку в Северной Сирии, став по своему значению и своим последствиям вторым по важности событием 2016 года в сирийской войне, после битвы за Алеппо.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Турция объявили о завершении операции «Щит Евфрата» в Сирии
Операция турецких вооружённых сил «Щит Евфрата» на севере Сирии успешно завершена. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшего под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Было отмечено, что операция «Щит Евфрата», которая реализовывалась с целью обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от «Исламского государства»* угрозы, возвращения на родину сирийских беженцев и обеспечения условий для их безопасной и спокойной жизни, успешно закончена», — цитирует Hurriyet заявление СНБ.
Ранее глава Генштаба ВС Турции Хулуси Акар заявил, что освобождение от боевиков ИГ сирийского Эль-Баба знаменует собой выполнение цели операции «Щит Евфрата».
Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» при поддержке ВС Турции началась на севере Сирии 24 августа 2016 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Как Турция обвинила российского генерала в связях с «террористами» и закатила скандал на весь мир (ФОТО, ВИДЕО)
В конце марта многие турецкие информагентства опубликовали фотографии российских военных со знаменами курдских отрядов YPG и YPJ, которые в Анкаре признаны террористическими.
По заявлению агентства DHA, кадры были сделаны во время Новруза — праздника весны и Нового года по солнечному летоисчислению 21 марта в городе Африн, который служит центром западного анклава курдов в северной части Сирии.
Данные фото стали причиной серьезного международного скандала.
Вслед за истерикой в турецких СМИ, «МИД Турции сообщил временному поверенному в делах России в Анкаре Сергею Панову о серьезной обеспокоенности в связи с появлением фотографий, на которых изображены российские военные вместе с террористами PYD (сирийская ветвь Рабочей Партии Курдистана)», написало крупнейшее турецкое информагентство «Анадолу».
Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хусейин Мюфтюоглу провел в Анкаре пресс-конференцию, во время которой представители МИД Турции связались с Пановым, выразив обеспокоенность в связи с опубликованными в социальных медиа фотографиями, на которых изображены российские военнослужащие с символами YPG (боевое крыло PYD) и YPJ (Отряды женской самообороны — боевое крыло PYD).
«Фотографии сделаны во время мероприятий, связанных с празднованием Новруза. Символы YPG держит и один из российских генералов», — подчеркивает Anadolu.
В МИД Турции сообщили Панову, что в Москве прекрасно знают о позиции Анкары в отношении курдских «террористических» организаций, чем и объясняется обеспокоенность турецких властей в связи с фотографиями.
Российский генерал с «террористической» эмблемой
Невольным участником международного скандала стала и «Русская Весна»: дело в том, что турецкие СМИ сделали упор на том, что высокопоставленный российский военный носит эмблему «террористов» YPG, речь шла о генерале Вооруженных сил РФ.
«Эмблема YPG на рукаве российского командира» — с такими заголовками вышли скандальные статьи в крупных турецких изданиях.
«На рукаве генерала Андрея Ловкова, командира российского соединения, находившегося в регионе во время праздника, виднелась эмблема YPG», — пишет, например, Haksöz Haber.
Другие же издания не стали коверкать фамилию генерала, который и правда находился в Африне в марте, и правильно назвали его Волковым.
Откуда в международном скандале появился генерал Волков?
«Русская Весна» оказалась единственным СМИ, опубликовавшим слова генерала Волкова сразу после прибытия в Африн колонны российской военной техники Центра примирения враждующих сторон в САР вечером 20 марта 2017 года.
Подробнее в материале: ВАЖНО: Колонна российской армии вошла в курдский анклав Африн (+ФОТО, ВИДЕО)
Напомним, в опубликованной «Русской Весной» видеозаписи корреспондентов «Анны-ньюс» старший оперативной группы генерал-майор Андрей Волков тогда кратко рассказал о целях и задачах его подразделения:
«Прибыли в город Африн, чтобы присутствие российского флага было видно. Рядом находится граница с Турцией, чтобы все понимали, что мы поддерживаем сирийское правительство, сирийские вооруженные силы, и наше присутствие будет служить на границе с Турцией гарантом мира и безопасности», — сказал военный на видео.
«Местное население также будет находиться в зоне нашей ответственности. С ними будет организовано взаимодействие для того, чтобы граница Сирии была незыблемой», — заключил генерал Волков.
Данное видео почти сразу было отредактировано «Анной-ньюс», и комментарий генерала исчез с их записи, но у нас в новостях он остался.
Судя по всему, турецкие пропагандисты нашли новость «РВ» и таким образом узнали фамилию офицера, который руководил оперативной группой, прибывшей в Африн.
Найдя на ставших причиной скандала фотографиях одного из российских военнослужащих с символикой YPG и обнаружив небольшое сходство с генералом, СМИ Анкары выдали этого военного за Андрея Волкова.
Если присмотреться, то совершенно очевидно, что на кадрах офицер, который намного моложе генерала. Он одет в форму более старого образца, у генерала же новейшая кепка с большой кокардой.
Эти кадры разделяют около 12 часов.
Настоящий генерал Волков в новой форме с кокардой новейшего образца, Африн, 20.03.2017.
Лже-генерал Волков с эмблемой YPG и в кепке старого образца со старой кокардой 21.03.17.
Настоящий генерал Волков в новой форме с кокардой новейшего образца, Африн, 20.03.2017.
Лже-генерал Волков с эмблемой YPG и в кепке старого образца со старой кокардой 21.03.17.
Т. е. российские военные, которые находятся в курдском кантоне Африн с гуманитарной миссией, действительно участвовали в празднике Новруз 21 марта.
Там же им и подарили нашивки организации YPG, которую, кроме Турции, НИКТО В МИРЕ не считает террористической. По личной инициативе солдаты надели подаренные символы в честь большого празднования прихода Весны и Нового года. Но генерала Волкова на этих кадрах нет, а значит, и не было повода для такого международного скандала, который инициировала Анкара.
Ровно такие же нашивки в конце мая 2016 года оказались в центре сюжетов мировых СМИ из-за того, что их обнаружили на форме американских спецназовцев в провинции Ракка:
В заключение хотелось бы поподробнее коснуться темы курдских вооруженных формирований в Сирии и их роли в борьбе с реальными, а не мифическими террористами.
Террористы ли курды?
Отметим, что курдские организации считаются террористическими в одной лишь Турции, сами же курды много лет обвиняют Эрдогана и его предшественников в неприкрытом геноциде, публикуя множество фото- и видеодоказательств зверств турецких военных.
Как известно, США в сирийской войне сделали главную ставку именно на те самые курдские YPG — Отряды народной самообороны. Именно их руками американская антитеррористическая коалиция делает основную наземную часть работы по борьбе с ИГИЛ*. Так, уже несколько месяцев YPG наступают в направлении Ракки, а американский спецназ осуществляет их подготовку, Пентагон снабжает вооружением и оказывает авиационную поддержку.
Турция боится курдов и незаконно вторглась в Сирию, чтобы им помешать
За годы войны в Сирии YPG показали себя эффективной боевой силой, чьи бойцы своей кровью очистили от террористов большие территории в провинциях Ракка и Алеппо.
После незаконного вторжения турецких войск в Сирию в августе 2016 года большинство военных экспертов высказали однозначное мнение, что одной из целей Эрдогана является недопущение соединения турецких и сирийских курдов, а также ослабление YPG путем вытеснения их из примыкающих к Турции районов провинции Алеппо.
Турция сама открыто поддерживает боевиков и снабжает их бронетехникой
Стоит отметить, что Анкара, не скрывая, поддерживает бандформирования, которые в самой Сирии признаны террористическими и напрямую связаны с местным крылом «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусрой»*.
Именно эти группировки вместе с турецкими танкистами и спецназовцами воюют в провинции Алеппо.
А недавно одна из отправленных Турцией в САР бронемашин ACV-15 была обнаружена в составе колонны бандформирований во время переброски подкреплений террористам в ходе их наступления в провинции Хама.
Читайте также: Алеппо: «Тигры» и «Тайфуны» — колонна российской техники пришла к курдскому Манбиджу (ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su