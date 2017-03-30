Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 марта 2017

Отразив атаки боевиков на город Камхана к северу от Хамы, Сирийская армия при поддержке ВКС РФ взяла под свой контроль несколько важных высот и ряд опорных пунктов, выбив оттуда боевиков.

В среду Армия Сирии нанесла удары по террористам из «Хайят Тахрир Аль-Шама», действующих под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской ветви «Аль-Каиды»*) на северо-западном фланге города Камхана на севере Хамы.

Совместно с 11-й танковой дивизией и штурмовой дивизией «Тигр» под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана Сирийская Арабская Армия освободила несколько контрольно-пропускных пунктов, расположенных к северо-западу от г. Кумхана, в том числе Мададжин аль-Сабахи, Мададжин Аль-Мохендизен и Аль-Катар Аль-Шмаал.

ВКС России неизменно оказывают авиационную поддержку Сирийской армии в Хаме, нанося массированные удары по позициям и линиям снабжения врага.

Освобождение этих блокпостов позволило правительственным войскам, создать важную буферную зону вокруг самого города.

Несмотря на эти успехи, силы САА по-прежнему сталкиваются с сильными атаками с запада от Камхана, поскольку большие силы джихадистов пытаются продвинуться все дальше к югу от Хаттаба к городским воротам Хамы.

«Тигры» выбили боевиков с трех важных высот

Также в среду Сирийская Арабская армия нанесла еще один ответный удар по силам «Аль-Каиды» и ее союзников в провинции Хама.

Армейцы атаковали боевиков коалиции «Хайят Тахрир аль-Шам», захватив несколько стратегически важных холмов в северной части Хамы.

Во главе со штурмовой дивизией «Тигры» и 11-й танковой дивизией, Сирийская Арабская армия отбила три важных высоты, заставляя исламистов отступить.

Сирийская армия захватила вершины ключевых гор Тель Шихах и Тель Бизам, наряду с Тал-аль-Самман (высотой 50) после ожесточенного боя с террористами «Хайят Тахрир аль-Шам» (коалиция радикальных исламистов, которую возглавляет «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская ветвь «Аль-Каиды»*).

Стратегическая вершина холма Тель Бизам, расположена к северу от Сурана в северной части провинции Хамы, она минувшим днем была отбита армейцами после ожесточенных боев с бандами джихадистов. напомним ,что сам город Суран был атакован боевиками в первый день их массированного наступления в Хаме, начавшегося чуть более недели назад.

Несколько часов назад, новые силы боевиков при мощной поддержке артиллерии попытались восстановить свои потерянные позиции на холмах, вновь закипели ожесточенные сражения, но террористам сопутствовал лишь временный успех, после чего они понеся потери снова были отброшены Сирийскими войсками.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

На фото показаны атаки боевиков, а на видео удары Сирийской Армии.