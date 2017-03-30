Россия создаёт первую в мире гражданскую атомную подлодку

Российские учёные разрабатывают первую в мире гражданскую атомную подводную лодку. Об этом рассказал руководитель проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко на полях форума “Арктика – территория диалога”.

Субмарину планируют использовать для поиска полезных ископаемых подо льдами Арктики.

“Подводный комплекс сейсморазведки разработан ЦКБ “Рубин”. Это гражданская атомная подводная лодка, только вместо пусковых установок у нее шахты с роботизированными комплексами, автономными необитаемыми подводными аппаратами, которые обеспечивают сейсморазведку, поиск любых полезных ископаемых”, – рассказал Литвиненко, его слова приводит РИА Новости.

Сроки реализации проекта в сообщении агентства не называются. По словам Литвиненко, сейчас «заканчивается аванпроектирование данных комплексов».

Подводный комплекс сейсморазведки разработан ЦКБ “Рубин”. Как следует из материалов проекта, длина подлодки составит 135,5 метра, ширина — 14,4 метра, скорость — 12,6 узла, максимальная глубина погружения — 400 метров. АПЛ сможет находиться в автономном плавании 90 суток, экипаж — 40 человек.

Учёный отметил, что таких подводных лодок нет в мире. Это уникальные перспективные технологические решения, которые помогут будущим поколениям решать серьезные задачи по освоению шельфа.

Сейчас, по его словам, заканчивается аванпроектирование комплексов по заказу Фонда перспективных исследований.

Атомные подводные лодки, работающие на ядерных реакторах, появились в 1950-е годы. В СССР первой АПЛ стала К-3, принятая на вооружение в 1958 году. АПЛ отличаются от дизельно-электрических способностью долгое время не подниматься на поверхность и большей скоростью.

В эти дни в Архангельске проходит международный форум “Арктика – территория диалога”. Главы арктических государств встретились, чтобы обсудить проблемы, возникающие в этой зоне, найти общие решения. Помимо этого, в рамках форума действует выставка, на которой крупнейшие компании представили свои разработки.

В ходе саммита также прояснилась судьба и другого уникального российского проекта – головного атомного ледокола “Арктика”. Как заявил в среду, 29 марта, замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, корабль будет введен в строй в мае 2019 года.

Более того, отметил чиновник, в 2020 году строители планируют сдать атомный ледокол “Сибирь”, а годом позже – ледокол “Урал”. Все корабли этого класса помогут России в освоении арктических просторов, за которые уже разворачивается борьба между ведущими мировыми державами.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. . Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.