Российский подарок Сербии не даёт сосредоточиться НАТО на Балканах

Американские средства массовой информации бурно отреагировали на заявление министра обороны Сербии Зорана Джорджевича о начале этапа «довооружения» сербской армии в рамках соглашения с Российской Федерацией. Для начала стоит отметить, что непосредственная реализация соглашения между Москвой и Белградом, по словам Джорджевича, началась после визита главы сербского кабинета министров Александра Вучича в Москву.

27 марта Вучича в Кремле принял президент России Владимир Путин. После встречи лидеров двух государств пресс-служба Кремля опубликовала релиз, в котором, откровенно говоря, мало конкретики. В общих и обтекаемых формулировках было высказано желание упрочить торгово-экономическое сотрудничество, гуманитарные контакты и т.п. Сербский премьер при этом отметил, что с российским президентом обсудили ситуацию в Балканском регионе, после чего добавил:

Мы остаёмся привержены нашей национальной независимости, свободе и военной нейтральности.

Однако за обтекаемыми формулировками и скрывалось начало реализации той самой программы в области военно-технического сотрудничества, о которой речь шла выше, и которая вызывает явно болезненную реакцию со стороны западных партнёров.

Российские информационные источники на следующий день после встречи Владимира Путина с Александром Вучичем опубликовали сведения о том, что Россия поставит Белграду истребители МиГ-29. РИА Новости со ссылкой на главу управления оборонных технологий МО Сербии Бояна Зрнича, сообщили, что поставка МиГ-29 сербскому заказчику, которым выступает ВВС страны, начнётся в ближайшие недели.

Однако в западных средствах массовой информации, в частности на портале DefenseNews , утверждается, что поставки из России в Сербии одними МиГами не ограничатся. Речь, кстати, о шести российских истребителях. Как будут поставлять, - отдельный вопрос. В сербских СМИ сообщают, что транспортной авиацией РФ.

Ссылаясь на всё того же Зорана Джорджевича, западное издание пишет о том, что в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Белградом и Москвой в Сербию будут поставлены 30 танков Т-72 и ещё 30 БРДМ-2 (бронированных разведывательно-дозорных машин).

А могут быть поставлены (о, ужас НАТО...) системы ПВО российского производству. Могут или не могут, - вопрос отдельный, но на Западе твёрдо уверены, что раз «могут», значит, «поставят». Люди заинтересованные задаются вопросом по поводу того, какова общая стоимость контракта? Ответ на этот вопрос дают представители сербского оборонного ведомства, заявляя, что вся военная техника, которая будет поставлена из РФ, передаётся российской стороной на безвозмездной основе. Если верить Зорану Джорджевичу, то Россия дарит военную технику Сербии из запасов министерства обороны. Однако сербский министр сразу же добавляет, что Сербия берёт на себя финансовую сторону ремонта и обслуживания поставленных вооружений. Для проведения работ по модернизации, ремонту и обслуживанию военной техники в Белград прибудут российские специалисты. Сумма, которую планирует выделить МО Сербии на обслуживание российских МиГ-29 составляет около 200 млн евро. Планируется открыть техцентр по обслуживанию вертолётов. В среде западных экспертов после публикации такого рода заявлений сербского министра стал активно обсуждаться следующий вопрос: «Русские и сербы явно темнят. Почему военную технику перед отправкой нельзя было модернизировать в России? Москва таким образом ищет повод, чтобы сделать легитимным пребывание на Балканах российских специалистов, возможно, включая и военнослужащих - в центре техобслуживания». После этого Запад силится раздобыть документы с информацией о числе российских специалистов, которые могут прибыть в Белград для упомянутой модернизации и ремонтных работ. На это сербская сторона отвечает, что Запад в очередной раз ударяется в паранойю, так как речь идёт не о модернизации поставляемой военной техники из России, а о модернизации той советской и российской военной техники, которая уже имеется на вооружении армии Сербии. Однако Запад уже не собирается слушать комментарии белградских чиновников, силясь родить новую страшилку о том, как Россия «пускает свои щупальца в Европу» - теперь и через Балканы. Стоит ли в этом «партнёров» переубеждать? – Пустое. Во-первых, не переубедим, даже если доводы будут железобетонными; во-вторых – зачем, если параноидальные заявления западных «друзей» сами норовят взорвать обстановку в их собственном междусобойчике.

Да, реализация военной техники Россией Сербии и вероятная отправка туда заявленных представителей технических служб РФ, это, конечно, слабое противопоставление одной из крупнейших американских баз в Европе – на территории Косово. На этой базе (Бондстил), открытой в 1999 году, может одновременно находиться свыше 7 тысяч американских военнослужащих. Однако, учитывая тот факт, что для Запада даже сам слух о возможности появления на Балканах русских – уже повод к массовому психозу, информация о контактах РФ и Сербии в сфере ВТС выглядит весомо. Психоз передался и соседям Сербии по Балканскому полуострову, если Косово при факте его принадлежности Сербии можно называть соседом. Косовские самопровозглашённые власти, которые с недавних пор заявили о том, что им нужна собственная армия, теперь тоже взбрыкивают, говоря о «милитаризации Сербии». То есть 7 тысяч американских солдат, сотни единиц военной техники, включая танки, самолёты и ударные вертолёты в Косово – это «мирный процесс», а шесть истребителей МиГ-29 в Сербии – «милитаризация». Что ж... Заявление принято к сведению – Белград на него, что правильно, не отреагировал никак. Будет ли развито партнёрство России с Сербией до того уровня, при котором на территории этой Балканской страны, зажатой между странами-членами НАТО, появится не только ремонтная мастерская с российскими специалистами, но и «что-то ещё»? Всё зависит не столько даже от сербских властей, которые продолжают попытки усидеть на нескольких стульях, сколько от сербского народа. И о работе на этом поприще в России забывать не стоит – уж слишком дорого нам обходился взгляд сквозь пальцы на все те страны и народы, которые мы всегда считали братьями, но которые в силу ряда причин в итоге перетекали в русло антироссийского влияния.