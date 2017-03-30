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Путин ни при чём! – Он бьётся насмерть с 5, 6, 7, 8 … колоннами? [2017, Паразитическая Система]

17:29. 30 марта 2017 Просмотров - 54 Один комментарий Опубликовал:

puuuu

Тема: Путин ни при чём! Профессор Степан Сулакшин, о методах манипуляции общественностью, через специальные кремлевские проекты. Президент страны окружён злыми боярами, он бьется насмерть со всеми колоннами. И если его наделить полномочиями Господа Бога, он обязательно спасет Россию. Так ли это? Смотрим. Источник: http://rusrand.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

К вопросу о признании геноцида Русского народа. Николай Левашов

Отрывок из Круглого стола «К вопросу о признании геноцида руского народа», который проходил в Госдуме РФ в Москве 10 июня 2010 года. Выступление лидера Руского общественного Движения «Возрождение. Золотой век» академика Левашова Николая Викторовича.

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10 июня 2010 года по инициативе Николая Викторовича Левашова в Государственной Думе РФ состоялся Круглый Стол на тему: «К вопросу о признании геноцида русского народа» с участием представителей научно-экспертного сообщества, политических партий и общественных организаций, государственных деятелей и журналистов. На Круглом Столе было аргументировано доказано, что врагами русского народа развязана и ведётся систематическая, хорошо организованная и целенаправленная война с применением самых современных видов истребления людей, включая психологическую, биологическую, генетическую и военно-террористическую формы геноцида и этноцида. Против русского и других коренных народов России осуществляется духовно-нравственная, образовательная, медико-биологическая, пищевая, алкогольно-наркотическая, военно-террористическая, национально-этническая, религиозная, кредитно-финансовая и экономическая агрессия с целью полного уничтожения российской государственности и физического истребления коренного населения России.

Круглый Стол положил начало большой работе по подготовке к проведению международной Конференции по этому вопросу и информированию жителей страны о формах и методах зримого и незримого геноцида. Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век», созданное и возглавляемое Н.В. Левашовым, по всей России активно проводило и проводит различные мероприятия с целью донесения до людей правды о способах их уничтожения. Посмотреть полную видеозапись этой Конференции можно по следующим ссылкам: Архив-1, Н-Диск, Н-Диск HQ, Torrents.ru

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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Один комментарий»

  • 1462 1168
    odinzar 30 марта 2017 в 18:00 Ссылка Пометить
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    Спасибо админу за публикацию вебинара Степана Сулакшина!
    На сегодняшний день Степан Степанович один из немногих политических деятелей, кто реально говорит правду, и способен внести огромный вклад в спасение России. Послушайте его вебинары. Много интересного. Кроме того, Сулакшин обличает современный фашизм, который явился к нам в новом обличьи, в виде олигархата, бандитов и жуликов, присвоивших себе привилегии и превосходство над нашим народом. Добро пожаловать в группу вконтакте Центр Сулакшина: https://vk.com/sulakshin_center

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