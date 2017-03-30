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Президент России прокомментировал недавние антикоррупционные митинги

15:57. 30 марта 2017 Просмотров - 183 4 коммент. Опубликовал:

Президент России прокомментировал недавние антикоррупционные митинги

Президент РФ Владимир Путин против использования протестных акций политическими силами для самораскрутки в преддверии выборных кампаний.

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам», — сказал Путин, выступая на Арктическом форуме.

«Единственно, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны», — сказал президент РФ.

Путин также заявил, что все, кто выходит за рамки закона, в том числе в ходе митингов, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством.

​Президент добавил, что призывы Запада освободить задержанных на прошедших несанкционированных митингах в Москве и других городах России политизированы и направлены на оказание давления на страну.

«Вопросы и обращения к России такого рода (об освобождении задержанных на массовых акциях – ред.) мы считаем чисто политизированными с целью оказания давления на внутриполитическую жизнь страны», — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил, что с массовых протестных акций началась так называемая «арабская весна».

«К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине», — сказал Путин.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, как ранее отмечали в СПЧ, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. На митинге, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек.

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Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, владимир путин, лента новостей, новости россии, президент россии, Россия
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4 коммент.»

  • 763 563
    Имя Фамилия 30 марта 2017 в 19:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    «Единственно, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны»
    а разве плохо или не правильно когда одни политики (не применительно к навальному,а в принципе) перед выборами пытаются набрать себе “баллов” на том, что рассказывают про своих конкурентов, находящихся при власти, которые без меры гребут бабло!? ведь вроде в этом и есть смысл существующей у нас политической системы,когда одни “политики” валят других с одной лишь только целью – добраться до кормушки,а потом делать все чтобы как можно дольше и незаметнее тянуть от туда все, что можно, пока тебя не осадят иные “политики” или западные партнеры. видимо ВВП считает,что это плохо и не правильно,но самое забавное,что судя по тексту неправильным президент считает не то,что воруют,а то что это воровство кто-то использует в своих политических целях. проблему и риски цветной революции глава государства увидел не в коррупционерах, а людях,которые вышли об этом заявить. Одним словом мягко говоря странное заявление

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  • 10106 6005
    Волемир 30 марта 2017 в 19:30 Ссылка Пометить
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    «К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине», — сказал Путин.
    Путин, ты кое что забыл… Ты помнишь, чем там закончилось, но не помнишь (или не говоришь) – с чего началось… А началось с того, что власть наплевала на народ, на коррупцию, на воровство “элиты” и ее иждивенчество, на невыполнение ею своих функций по управлению страной. Ты хочешь повторить их ошибки и свалить всю вину на “глупый” народ???
    Начни с себя. Развороши гнездо осиное. Мы тебя поддержим. Наводи порядок, никто не посмеет пойти против народа и тебя. Мы будем вместе.
    А если нет – тогда ты станешь очередным Януковичем. А народ опять ждут суровые испытания.
    Нужно читать политэкономию. Кое что поменялось. Мы на новом этапе. Низы больше не хотят терпеть и жить по-старому, когда кислород перекрывается только в одну сторону, иначе вымрут. А верхи не готовы и не умеют уже управлять по-новому. Боюсь, что неизбежен конфликт между верхами и низами.
    С кем ты, Путин!!!???!!

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