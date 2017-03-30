Президент России прокомментировал недавние антикоррупционные митинги

Президент РФ Владимир Путин против использования протестных акций политическими силами для самораскрутки в преддверии выборных кампаний.

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам», — сказал Путин, выступая на Арктическом форуме. «Единственно, что я считаю неправильным: если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны», — сказал президент РФ.

Путин также заявил, что все, кто выходит за рамки закона, в том числе в ходе митингов, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством.

​Президент добавил, что призывы Запада освободить задержанных на прошедших несанкционированных митингах в Москве и других городах России политизированы и направлены на оказание давления на страну.

«Вопросы и обращения к России такого рода (об освобождении задержанных на массовых акциях – ред.) мы считаем чисто политизированными с целью оказания давления на внутриполитическую жизнь страны», — сказал Путин.

Кроме того, президент отметил, что с массовых протестных акций началась так называемая «арабская весна».

«К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине», — сказал Путин.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В частности, в Москве, как ранее отмечали в СПЧ, по разным оценкам, в несанкционированной акции приняли участие от 10 до 50 тыс. человек. На митинге, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек.

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Источник: news-front.info