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Почти во всех двигателях второй и третьей ступеней «Протона» нашли брак

12:55. 30 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Практически во всех двигателях для второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон» были обнаружены дефекты, сообщил гендиректор «Энергомаша». В январе «Роскосмос» отозвал все эти двигатели
Воронежский механический завод (ВМЗ) переберет 71 дефектный двигатель, то есть «практически весь задел по второй и третьей ступеням» для ракет-носителей «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
По словам Арбузова, график проведения работ уже подписан. Значительная их часть, добавил гендиректор, произойдет в 2017 году. Первые поставки двигателей с устраненными дефектами начнутся в мае текущего года.

 

Глава «Энергомаша» отметил, что все дефекты в двигателях были связаны с применением не предусмотренного технологией припоя при пайке форсуночных головок. Он отметил, что они проявились уже после огневых испытаний.

По словам Арбузова, нарушались правила хранения припоя, а контроль за передвижением материалов на предприятии в процессе производства был недостаточным. При этом он отметил, что на предприятии была выявлена​ недостача партии одной из марок припоя. «Группа товарищей дружно подписала акты списания и не стала вникать, куда девался списанный припой нужной марки», — отметил Арбузов. По его словам, «все это было ясно еще в 2015 году». Он подчеркнул, что уже тогда можно было не допустить появления проблемы на двигателях, изготовленных позже этого срока. Однако «халатное отношение к своему делу на заводе» позволило «зайти проблеме очень далеко» и дефектные двигатели продолжали массово выпускать в 2015 и 2016 годах.

В январе этого года «Роскомос» отозвал все двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М». Как сообщала газета «Коммерсантъ», во время испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени были обнаружены проблемы. Выяснилось, что при сборке вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись «неликвидные компоненты», которые были менее жаростойкими.
Позже стало известно, что при производстве двигателя второй ступени ракеты-носителя «Протон-М» использовался припой, который не соответствует конструкторской документации. В «Роскосмосе» отмечали, что вместо «штатного» припоя был применен «другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла».

После отзыва двигателей «Роскосмос» начал тотальную проверку качества продукции, производимой предприятиями отрасли. Именно с этим в госкорпорации связали задержки пусков ракет-носителей «Протон»

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/technology_and_media/30/03/2017/58dcbe499a794783d4ced7ba?from=main

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