Почти во всех двигателях второй и третьей ступеней «Протона» нашли брак

Практически во всех двигателях для второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон» были обнаружены дефекты, сообщил гендиректор «Энергомаша». В январе «Роскосмос» отозвал все эти двигатели

Воронежский механический завод (ВМЗ) переберет 71 дефектный двигатель, то есть «практически весь задел по второй и третьей ступеням» для ракет-носителей «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

По словам Арбузова, график проведения работ уже подписан. Значительная их часть, добавил гендиректор, произойдет в 2017 году. Первые поставки двигателей с устраненными дефектами начнутся в мае текущего года.

Глава «Энергомаша» отметил, что все дефекты в двигателях были связаны с применением не предусмотренного технологией припоя при пайке форсуночных головок. Он отметил, что они проявились уже после огневых испытаний.

По словам Арбузова, нарушались правила хранения припоя, а контроль за передвижением материалов на предприятии в процессе производства был недостаточным. При этом он отметил, что на предприятии была выявлена​ недостача партии одной из марок припоя. «Группа товарищей дружно подписала акты списания и не стала вникать, куда девался списанный припой нужной марки», — отметил Арбузов. По его словам, «все это было ясно еще в 2015 году». Он подчеркнул, что уже тогда можно было не допустить появления проблемы на двигателях, изготовленных позже этого срока. Однако «халатное отношение к своему делу на заводе» позволило «зайти проблеме очень далеко» и дефектные двигатели продолжали массово выпускать в 2015 и 2016 годах.