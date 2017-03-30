Новости Украины и Новороссии 30 марта 2017

Предупредим за 24 часа: Трамп поставил Порошенко на низкий старт

Команда президенту «незалежной» лететь на встречу с Дональдом Трампом в США может быть подана в любой момент, причем у Порошенко будет всего 24 часа на сборы и дорогу. Об этом администрацию украинского президента предупредили коллеги из США. О необходимости 24-часовой готовности главы Украинского Государства, что является весьма необычной практикой в мировой дипломатии, рассказал журналистам источник в команде Порошенко. «Американцы нам прямо сказали, мол, вы будьте готовы, что вам сообщат о встрече за 24 часа до ее начала, и нужно будет лететь», — сообщил собеседник одного из украинских СМИ. Читайте также: В Европарламенте испытывают «огромное разочарование» действиями Порошенко Ранее экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко выражал надежду, что Петру Порошенко хватит всего одной личной встречи с Трампом, чтобы объяснить тому всю суть конфликта с Россией. Читайте также: В администрации Порошенко рассказали, когда он встретится с Трампом Как предполагают наблюдатели, встреча Трампа и Порошенко наиболее вероятно может состояться 25 мая в Брюсселе или 25–27 мая в Италии, где пройдут соответственно заседание глав стран-членов НАТО и встреча лидеров стран G-7. Разумеется, официального приглашения на эти встречи Порошенко, как президент страны, не входящей во влиятельные международные клубы, не получал.

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В Харькове пожар на велосипедном заводе

Сегодня, 30 марта, утром произошел пожар на Московском проспекте, 118. Горит Харьковский велосипедный завод. На месте работают спасатели.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Горит трехэтажное здание, расположенное на территории ПАО «Харьковский велосипедный завод».

«В 8.41 поступило сообщение о возгорании. Горит 3-этажное здание. Площадь, охваченная огнем – 50кв м. Сильное задымление. На месте работают 3 звена газодымозащитной службы. Пожару присвоен второй уровень сложности», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В свою очередь СМИ сообщают, что в горящем здании находится сборочный цех.

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Безнаказанность

В 2014-й год вернуться конечно же не получится, травоядные времена Януковича ушли в прошлое, "киборги" и "герои АТО" натворили более чем достаточно, чтобы люди об этом не забыли и рано или поздно "хероям Украины" про содеяное напомнят.

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Типичная Украина: в центре Киева с оружием захватили элитный винный бутик

В элитный винный магазин-ресторан Lavinia в Киеве 2 марта ворвались несколько десятков вооруженных людей и заставили персонал покинуть помещение. Захватившие установили на двери решетку, а окна заклеили. Вот уже почти месяц группа неизвестных дежурит в заведении и не дает сотрудникам попасть внутрь. Владелец магазина обратился в правоохранительные органы, но ожидаемо безрезультатно. Во время повторного вызова полиции правоохранители заявили, что поскольку дело «гражданское» (напомним — вооруженный захват — РВ), поэтому они не имеют права вмешиваться. «Собственник помещения — иностранный гражданин. По совету юридической группы, мы обратились в соответствующие инстанции, чтобы передать товар», — отметил представитель «новых собственников» помещения Всеволод, фамилия которого не известна, скорее всего, даже полиции. В помещении магазина осталось товара на 10 млн грн. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Без вас, бандеровцев, мы все жили хорошо», — «АТОшницу» ссадили с автобуса в Днепропетровске lavinia_kiev_vinnyy_butik_1.png

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Следственный комитет России завел дело по факту убийства Вороненкова в Киеве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на Украине и незаконного оборота оружия, которое для преступления использовал киллер Павел Паршов.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Коммерсант.

«Уголовное дело по ст. 105 и ст. 222 УК (умышленное убийство и незаконный оборот оружия) по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было возбуждено главным следственным управлением ведомства», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что основанием для расследования преступления, совершенного на прошлой неделе в Киеве, стала статья 12 Уголовного кодекса РФ. В части 3 этой статьи говорится, что иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации и совершившие преступление вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности, если совершенное ими преступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ.

Источник «Коммерсанта», близкий к следствию, отметил, что на момент своей гибели Вороненков, получивший гражданство Украины, не был лишен гражданства РФ. В свою очередь, заявления представителей властей Украины о том, что в совершенном в отношении Вороненкова преступлении есть «русский след», направило его и против интересов России, добавляет газета.

Днем, 23 марта, в Киеве был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил факт стрельбы в центре столицы Украины. По его данным, в результате происшествия есть погибшие и раненные. Гибель Вороненкова подтвердили в полиции Украины. Убийца экс-депутата пойман. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Петр Порошенко назвал убийство «актом терроризма со стороны России». Россия, в свою очередь, считает, что Украина не смогла обеспечить экс-депутату безопасность. Некоторые представители власти полагают, что его убийство было инициировано СБУ.

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МВФ обсудит транш для Украины 3 апреля

Международный валютный фонд будет обсуждать выделение очередного транша Украине в размере $1 млрд 3 апреля. Об этом говорится в документе, разосланном совету директоров, пишут СМИ со ссылкой на источники. При этом в официальную повестку дня этот вопрос пока не включен, хотя обычно о подобных заседаниях становится известно заранее. В графике МВФ в этот день пока значится только обсуждение экономической ситуации в Сан-Марино. Поскольку МВФ неоднократно переносил обсуждение вопроса транша, это может случиться и на этот раз. Кроме того, решение Высокого суда Лондона, который встал на сторону России по спору с Украиной более чем на 3 млрд, увеличивает риски для МВФ, поэтому фонд может отказать в транше до тех пор, пока Киев этот вопрос не урегулирует. Читайте также: В Европарламенте испытывают «огромное разочарование» действиями Порошенко Программа финансовой помощи МВФ Украине предполагает выделение $17,5 млрд за 4 года, но пока Киев получил только $7,7 млрд. Последний транш был выделен в сентябре 2016 г. Учитывая медленное выполнение пунктов меморандума, противодействие требованиям МВФ со стороны украинских чиновников и политиков, а также новые риски, МВФ вполне может свернуть программу помощи, хотя для этого, конечно, нужны веские основания.

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Немецкий телеканал рассказал о высоком уровне преступности на Украине

Незадолго до проведения Евровидения в Киеве немецкий телеканал MDR опубликовал разгромный сюжет про разгул преступности на Украине и беспомощность новой, реформированной полиции. Помимо этого немецкие журналисты обращают внимание на то, что власти делают из переселенцев с Донбасса «козлов отпущения», пытаясь переложить на них ответственность за некоторые преступления.

Убийство бывшего российского политика Дениса Вороненкова потрясло Украину. Однако настоящей проблемой страны является постоянно ухудшающаяся криминогенная обстановка «в быту», в то время как полиция не может похвастаться высокой раскрываемостью преступлений, сообщается на сайте СМИ.

Несмотря на то, что со времени майданной революции политических убийств на Украине стало больше, будничным явлением для страны называть их было бы неверно. Настоящие будни – это постоянное увеличение уровня преступности в стане, бичом которой стали квартирные кражи и угоны автомобилей. Все это усугубляется тем, что в 74 % случаев преступления остаются нераскрытыми.

Рост преступности объясняется в первую очередь социальной обстановкой в стране – с 2014 года Украина страдает от сильнейшего экономического кризиса. За этот период гривна обесценилась по отношению к евро почти на две трети: если незадолго до майданной революции за 1 евро давали 11 гривен, то теперь обменный курс составляет 29 гривен за 1 евро. Как следствие девальвации в стране наблюдается значительный рост цен и коммунальных тарифов.

Чтобы хоть как-то свести концы с концами многие люди находятся в поисках приработков, так как зарплаты не покрывают расходы, а многие и вовсе потеряли работу. «Кражи – простейший путь, чтоб заработать денег, поэтому рост их количества не удивителен», — сообщает немецкому телеканалу киевский адвокат Юрий Мельник.

Также на Украине отмечается постоянный рост случаев торговли оружием из Донбасса. Для добробатов и солдат данный вид заработка является одной из немногих возможностей обеспечить деньгами свои семьи. По мнению бывшего заместителя прокурора Киева Максима Могильницкого, украинские власти делают из переселенцев «козлов отпущения, перекладывая на них ответственность за подобные преступления», — сообщает MDR.

Впрочем, статистика демонстрирует иную картину: торговля оружием – не дело рук переселенцев, а общеукраинская тенденция. «Помимо этого, наиболее часто преступления с применением нелегального совершаются на Западной Украине, где проживает небольшое количество переселенцев», — комментирует Могильницкий.

Министерство внутренних дел Украины не оспаривает проблему роста преступности, при этом считает свою деятельность «позитивной».

«Виной тому — объективные проблемы, такие как война на Донбассе и тяжелая экономическая ситуация», — настаивает советник министра Зорян Шкиряк.

По его мнению, «в настоящее время МВД Украины является почти самым прозрачным министерством внутренних дел в мире».

«У критиков есть большие возможности для нападок на нас, поскольку мы публикуем всю статистику», — оправдывается Шкиряк и уточняет, что «в 2016 преступность росла уже не такими темпами как в 2014 и 2015 годах».

Однако население смену тренда пока что не ощущает и все больше критикует некогда модную «полицейскую реформу». В Киеве, где новая полиция заменила старую милицию еще в 2015 году, а следовательно работает дольше, чем в других регионах, нераскрытыми остаются почти 90 % угонов автомобилей и квартирных краж. Если учесть, что сейчас на одного следователя приходится от 800 до 2000 уголовных дел, столь низкие показатели раскрываемости совершенно неудивительны. К счастью, «относительно хорошим» можно считать раскрываемость убийств: полиция не в состоянии выявить преступников только в 44 % случаев.

«Реформу полиции критикуют главным образом за то, что милиционеров заместили новыми полицейскими, которые прошли всего лишь четырехмесячные курсы подготовки» — сообщается на сайте немецкого телеканала.

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Контактная группа в очередной раз приняла заявление о полном прекращении огня в Донбассе с 1 апреля

Участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече в Минске приняли заявление о полном соблюдении режима прекращения огня в регионе с 1 апреля, сообщил уполномоченный представитель Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

По его словам, было принято два заявления. Первое – о приверженности минскому процессу, второе – о полном соблюдении режима прекращения огня «в преддверии пасхальных праздников» с 1 апреля.

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что на 6 апреля запланировано также разведение сил и средств в Станице Луганской, передает РИА «Новости».

Отметим, что ранее запланированное разведение сторон в Станице Луганской Киев неоднократно срывал.

Стесняюсь спросить, а когда подписанный до этого документ “о полном прекращении огня” утратил свою силу? И работал ли он вообще? Судя по оперативным сводкам и количеству разрушений и жертв постоянных обстрелов со стороны ВСУ территории донбасских республик, принят он был, да вот соблюдать его киевские силовики не собирались. Конечно, насколько новый документ будет залит кровью жителей и военнослужащих Донбасса покажет время. Но “режимы тишины” мы уже проходили много раз и каждый из них был полит слезами и кровью мирных жителей наших городов.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Очевидцы: В Киеве упал и взорвался вертолет,

Вечером 29 марта стали поступать сообщения, в Киеве прогремел мощный взрыв в районе метро «Харьковская», неподалеку от озера Святище. В социальных сетях сообщили о сильном ночном пожаре на Осокорках. Пользователи предполагали даже, что это может быть взрыв, а некоторые утверждали, что слышали звук вертолета.

Жители близлежащих районов сообщают о пожаре на Осокорках.

По их словам, загорелся и взорвался упавший вертолет.

«Там вертолет»,

«Горит капец как! Огонь видно за километры»,

«Зарево на все небо, даже я с 82 вижу!»

«Я зарево с Княжьего Затона вижу», — отмечают местные жители.

Версию об упавшем вертолете озвучили и крупные украинские СМИ, в частности «КП.уа» и «Обозреватель».

Однако в Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили журналистам, что причиной пожара в Дарницком районе на Осокорках стало возгорание камыша. Что стало причиной возгорания камыша, огнеборцы не уточнили.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Украинский кошмар: Westinghouse обанкротилась, не успев перевести все энергоблоки Украины на свое ядерное топливо

Компания Westinghouse Electric, с которой в августе 2016 года власти Украины договорились об увеличении поставок ядерного топлива, а также о строительстве завода по его производству, обанкротилась. Решение о признании Westinghouse Electric банкротом уже рассмотрено и одобрено материнской компанией — японской корпорацией Toshiba. «Совет директоров Toshiba 29 марта одобрил инициативу компании о подаче заявления о банкротстве», — сообщила газета Nikkei. Причиной нелегкого решения, как сообщает издание, стали убытки компании, достигшие почти 7 млрд долларов. Сама процедура банкротства увеличит убытки примерно до 9 млрд долларов, но это, как считают в Toshiba будет «меньшим злом». Теперь, в соответствии главой 11 Кодекса США о банкротстве, в судебные инстанции будет подан иск о банкротстве. До 31 марта Toshiba уведомит кредиторов о подаче заявления о несостоятельности своей дочерней компании. На фото: производится загрузка топлива Westinghouse в активную зону реактора энергоблока № 5 Запорожской АЭС, июнь 2016. В случае положительного судебного решения, как надеются в Westinghouse Electric, банкротство позволит компании «выполнить реорганизацию и уменьшить убытки». Между тем, банкротство Westinghouse может стать позитивной новостью для «Росатома» — американская компания была основным конкурентом российской в сфере атомной энергетики. А для кого такой поворот событий станет настоящим ударом, так это для атомной энергетики Украины После госпереворота в 2014 году Киев решил отказаться от российских ТВЭЛ и перенастраивает свои реакторы на топливо Westinghouse. До недавнего времени АЭС Украины в большей степени обеспечивались российским топливом ТВЭЛ. На Украине действуют 4 АЭС, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков. Из 15 блоков, которые работают, уже 6 переведены на альтернативное топливо, которое должна была поставлять Westinghouse. В июле 2016 г. был запущен блок № 5 Запорожской АЭС, который работает только на топливе Westinghouse. В рамках «диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины» тепловыделяющие сборки Westinghouse уже эксплуатируются на энергоблоке № 3 Южноукраинской АЭС и энергоблоке № 5 Запорожской АЭС. До конца 2017 года украинские власти планировали, что топливо Westinghouse будет загружено в активные зоны энергоблоков № № 1,3,4 Запорожской АЭС. Самое печальное для Украины то, что уже проведенные специалистами Westinghouse работы на украинских АЭС имеют необратимые последствия. Перенастроив работу реакторов на американское топливо, к которому у других стран уже были ряд претензий, вряд ли его можно будет откатить назад, к российскому. В Энергоатоме пока молчат, равно как и в Минэнергоугля Украины.

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Порошенко заигрался с радикалам и потерял влияние на Украине — Захарова

В России задались вопросом кто руководит в Украине − президент или националисты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 29 марта в эфире телеканала Россия-1, что президент Украины Петр Порошенко на протяжении долгого времени заигрывал с радикалами, и в сегодняшних условиях не понятно, кто из них имеет больше влияния в стране.

«К сожалению, заигрывание и какая-то попытка все время идти на поводу у радикалов, то, что демонстрировал президент Украины, привело к сегодняшним результатам. Вопрос открыт: имеет ли влияние президент Украины на то, что происходит у него в стране? Кто диктует кому волю? Закон, власть, представители государства, либо радикалы и националисты, незаконные вооруженные формирования, кто сейчас олицетворяет власть на Украине?» − подчеркнула Захарова.

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На Закарпатье откопали старую брусчатку из-под украинского асфальта (ФОТО, ВИДЕО)

В городе Иршава Закарпатской области местные власти махнули рукой на попытки уложить асфальт и решили восстановить на центральной улице города дорогу из брусчатки, уложенную в прошлом веке. Службой автомобильных дорог в Закарпатской области уже проводятся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия. Сейчас на отрезке, где асфальтобетон демонтирован, есть определенные неровности и отсутствие брусчатки, но они не сравнимы с теми ямами, которые покрывают остальную часть дороги. Если после «срыва» асфальта на дорожном полотне будут значительные просадки, их будут выравнивать брусчаткой. Общая стоимость работ практически равна стоимости текущего ямочного ремонта, сообщают в горсовете. Здесь отмечают, что этот вариант значительно лучше, чем текущий ремонт, который приходится делать по 2–3 раза в год. Брусчатка на центральной улице Иршавы была уложена в 1959 году, а в 1998 году поверх нее положили асфальт. Читайте также: «Все разбомбили, сволочи» — украинский мир пришел в Балаклею (ВИДЕО)

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Порошенко обвинил Россию в построении «альтернативной Европы»

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая на конгрессе Европейской народной партии на Мальте заявил, что Россия предпримет все усилия для того, чтобы «столкнуть ЕС с горы». «Последующие годы будут самыми важными для ЕС и для моей страны. Агрессоры внутри Европы не будут ждать. Россия сделает всё возможное, чтобы столкнуть ЕС с горы», — сказал он. «И Кремль никогда не сдастся построить альтернативную Европу», — добавил украинский президент. По словам Порошенко, будущее Европы зависит от Украины. «Уверен, что не может быть безопасности Европы без стабильности и безопасности на Украине», — резюмировал он. Читайте также: В Европарламенте испытывают «огромное разочарование» действиями Порошенко

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Леон. Восхождение

Назад в 90-е.

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Спасатели: Крушение вертолета в Киеве не подтверждено

В Киевском управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию оцевидцев и украинских СМИ об аварии вертолета на окраине города и пояснили вероятные причины пожара. «В районе Осокорков происходят несколько пожаров. Вероятно, горит сухостой — открытая прошлогодняя трава, которую выжигают дачники. За прошлые сутки на подобные пожары в Киеве было порядка двадцати вызовов, и в среднем горело около 10 тысяч квадратных метров травы. Направлены пожарные отряды», — отметили в пресс-службе ведомства. В главном управлении Нацполиции Киева также сообщили, что информации о крушении летательного аппарата нет, но есть сообщение о пожаре. Читайте также: «Это просто дно» — украинцы высмеяли презентацию Киева к «Евровидению-2017» (ВИДЕО)

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Азаров: Война всё спишет. На что надеются украинские власти? (ВИДЕО)

Из Украины ушел крупнейший российский финансовый институт — Сбербанк, сумев продать свою «дочку». Однако эксперты уверены: исход банков России из этой страны только начинается. Об этих и других событиях ведущая программы «Мнение» Эвелина Закамская говорит с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Читайте также: В Европарламенте испытывают «огромное разочарование» действиями Порошенко

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ЕВС боится, что ситуация с Самойловой ударит по имиджу «Евровидения»

Руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) понимает, что запрет СБУ Украины на въезд для российской участницы «Евровидения-2017» сильно ударит по престижу и конкурса, и самого ЕВС, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Генеральный директор ЕВС Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick в среду, что если решение об участии России в «Евровидении» не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут быть применены санкции: в частности, она может быть временно отстранена от участия в конкурсе.

«Я могу сказать, что конкурсы «Евровидение», в том числе и конкурс этого года, его проводит именно Европейский вещательный союз, а не Украина. Там не могут не понимать, что то решение, которое принято СБУ в Киеве, запретить приезд и соответственно выступление российской участницы будет сильнейшим ударом по престижу конкурса «Евровидение» и по престижу самого ЕВС», — заявил Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».

Европейский вещательный союз ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, «неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения».

Позднее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе «Евровидение» представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.

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Гройсман назвал абсурдным решение российского суда о заочном аресте Яценюка

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение российского суда о заочном аресте экс-главы правительства Арсения Яценюка по делу о бандитизме является абсурдным и политически мотивированным.

«Это обвинение является очевидно абсурдным и политически мотивированным, ведь речь идёт об обвинении не кого-нибудь, а бывшего премьера нашего государства, да ещё и в том, что он террорист», — написал политик в своём Facebook.

27 марта суд города Ессентуки заочно арестовал Арсения Яценюка.

Позднее Министерство юстиции Украины назвало данное решение незаконным.

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