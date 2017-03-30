Москва весной 1969-го

В июне 1969 года в Москве проходила конференция МЭК (Международной электротехнической комиссии), в которой участвовал некий Дэвид Кук. Судя по географии снимков, Дэвид оказался человеком нелюбопытным, и ограничился дежурным набором интуриста, но и те кадры, которые он снял — бесценны сейчас. И вот, спустя 40 лет, его сын нашел старые слайды с видами Москвы и выложил их в сеть.
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Ни на одной фотографии нет бородатых исламистских лиц из дотационных регионов ДИЧ (дагестан-ингушетия-чечня). Даже в метро нет этих бандитских рож. Зато сейчас полно этих праздно шатающихся “аллахакбаров” в каждой подворотне.