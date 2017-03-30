Москва весной 1969-го

...Особенно это характерно для наступления весны. Это вполне объяснимо, ибо... вообще считали первый день весны началом нового года. Который... в прошлом году в Москве на выборах в Мосгордуму....Итак, в первые месяцы весны можно ожидать неуклонного роста протеста...