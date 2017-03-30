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Мария Захарова посмеялась над постпредом США в ООН: совесть мира? Да Вы бредите!

14:39. 30 марта 2017 Просмотров - 204 Нет комментариев Опубликовал:

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Мария Захарова взяла на себя тяжкий труд: спускать с небес на землю американских и европейских дипломатов. На этот раз официальный представитель российского МИД отреагировала на явно завышенную самооценку нового постпреда США при ООН. Никки Хейли всерьез полагает, что Америка исполняет роль «совести мира».

Только вслушайтесь в ее слова: «США являются «совестью мира» и не откажутся от этого. Мы будем настаивать на том, чтобы наше участие в работе ООН соответствовало этой роли. Наша страна планирует сделать  ООН эффективным инструментом для продвижения американских ценностей...».

Вот оно – Америка исполняет роль и продвигает через ООН американские интересы. Оправдание – защита прав человека в мире.

Мария Захарова на своей странице в Facebook дала Хейли остроумный и достаточно жесткий ответ: Вашингтону больше подходит роль другого мирового органа.

snimok

Мы напрягаем мозг после каждой агрессивной глупости США, пытаясь исправить ситуацию и защитить людей от последствий антигуманной политики Вашингтона. Сколько раз Штаты применяли Вооруженные силы за рубежом? Войны, интервенции и карательные операции, в том числе против суверенных государств, для них обычная практика. Цель – захват территорий либо установление политико-экономического влияния в зарубежных странах.

И Хейли смеет заявлять, что США – «совесть мира»? Для них существует более удачное определение, но крепким словцом в культурном обществе не принято выражаться. Так что, догадайтесь сами…

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Метки: захарова, новости / россия, оон, США
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