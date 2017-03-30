Люди спасли кобру от жажды

Рекордная жара в Индии вынудила кобру в поисках воды обратиться за помощью к людям.

Жители одной из деревень в штате Карнатака, расположенном в юго-западной части Индии, заметили кобру длиной около 4 метров. Рептилия, не проявлявшая никакой агрессии, была обезвожена, и люди пришли ей на помощь.

Змею не только напоили, но и облили ее голову водой: так легче переносить рекордную жару, установившуюся в этой области. На случай, если кобра все же решила бы совершить свой молниеносный бросок, ее осторожно удерживали специальным захватом.

кобра пьёт воду из бытылки

После оказания первой помощи окрепшую змею доставили в реабилитационный центр для наблюдения. Затем ее выпустят в дикую природу.