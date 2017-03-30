Люди спасли кобру от жажды
Рекордная жара в Индии вынудила кобру в поисках воды обратиться за помощью к людям.
Жители одной из деревень в штате Карнатака, расположенном в юго-западной части Индии, заметили кобру длиной около 4 метров. Рептилия, не проявлявшая никакой агрессии, была обезвожена, и люди пришли ей на помощь.
Змею не только напоили, но и облили ее голову водой: так легче переносить рекордную жару, установившуюся в этой области. На случай, если кобра все же решила бы совершить свой молниеносный бросок, ее осторожно удерживали специальным захватом.
После оказания первой помощи окрепшую змею доставили в реабилитационный центр для наблюдения. Затем ее выпустят в дикую природу.