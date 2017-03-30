Из Гагаузии делают Аляску

Кишинев отдал автономию на юге Молдовы в концессию США на 50 лет

В Молдове разгорелся скандал по поводу передачи в концессию на 50 лет американской геолого-разведочной компании 40% территории республики. «Проданной» оказалась Гагаузская автономия на юге Молдовы, причем, как подтвердила «НГ» ее глава Ирина Влах, гагаузам забыли сказать, что на их земле хотят добывать сланцевый газ. Влах назвала концессионный договор «дурно пахнущей историей» и потребовала разъяснений правительства. Депутат парламента Федор Гагауз сообщил «НГ», что фракция социалистов запросила отчет у министра экологии.

В этой истории, которая растиражирована всеми молдавскими СМИ, много неясного. Во-первых, секретность, которая окружала все, что сопровождало подготовку и подписание соответствующего договора правительства Молдовы с американской компанией Frontera Resources International.

Во-вторых, нарушение закона о Гагауз Ери (Гагаузская земля), по которому все, что касается автономного образования, должно быть согласовано с его руководством. В данном случае обошли даже башкана (главу) Ирину Влах, которая является членом молдавского правительства. Тайная договоренность породила вопросы, главный из которых: что на самом деле затевает правительство республики? Глава Гагаузии назвала заключение концессионного договора с Frontera Resources International «темной и дурно пахнущей историей». По требованию Влах министр окружающей среды Молдовы Валериу Мунтяну должен будет разъяснить детали концессионного договора на геологоразведку территории юга страны.

По словам депутата парламента Федора Гагауза, министра Мунтяну с той же целью пригласили и в парламент. Фракция Партии социалистов выразила возмущение тем, что, подписав данный документ, кабинет министров взял на себя обязательство сдать американской компании в концессию около 40% территории Молдовы на 50 лет. «Требуем, чтобы на заседание пришел министр окружающей среды и ответил на те вопросы, которые есть у нас, депутатов, а также у граждан. Люди очень обеспокоены», – отметил депутат-социалист Василий Боля. Социалистов поддержали депутаты и из других фракций, но парламентское большинство выступило против открытых слушаний.

В результате, сказал «НГ» Федор Гагауз, спикер парламента Андриан Канду пообещал объяснить все депутатам сам. По мнению Гагауза, это попытка увести от ответа министра экологии и вообще заболтать историю, расследование которой грозит неприятностью премьер-министру, поставившему свою подпись под сомнительным документом. Сомнительным же с точки зрения закона и прав граждан, проживающих в Гагаузии, документ считают журналисты, депутаты и политики разных мастей. Тем более что прошел слух о том, что американская компания намерена добывать в Молдове сланцевый газ, от чего недавно со скандалом отказалось правительство Румынии. Скорые на подъем румыны вышли на протесты и заставили власть прислушаться к своим требованиям. Известно, что ранее прекратили добычу сланцевого газа, как вредную для населения, во Франции и Германии.

Между тем башкан Гагаузии потребовала от главы кабмина назначить ответственных лиц, которые должны приехать в автономию и объяснить детали заключенного с американской компанией договора. Влах обратила внимание на то, что на юге Молдовы «очень бурно» обсуждают эту тему.

«Мы на уровне региона приняли решение и сформировали комиссию, чтобы изучить детали договора о концессии. Для того чтобы исключить все недопонимания, я бы попросила назначить ответственного человека, который приехал бы в автономию и объяснил детали этого документа, а также последствия такой концессии», – обратилась Ирина Влах к премьеру. В ответ на это премьер-министр дал поручение министру окружающей среды Валериу Мунтяну.

Накануне, отмечает агентство gagauzinfo, на заседании исполкома автономии башкан Гагаузии жестко раскритиковала договор о концессии территории юга Молдовы с целью разведки залежей нефти и добычи сланцевого газа.

Обеспокоенность в связи с подписанным документом выразил президент Республики Молдова Игорь Додон. Он потребовал, чтобы правительство и другие уполномоченные органы срочно предоставили ему информацию о данном договоре.

На своей странице в соцсетях Додон сообщил, что 15 марта у него состоялась встреча с послом США в РМ Джеймсом Петтитом, на которой обсуждался документ. Президент выразил опасение по поводу процедуры объявления, проведения тендера и подписания договора. Игорь Додон подчеркнул, что у правительства затребована подробная информация о сделке. Одновременно собирается информация о компании-концессионере.

Основные опасения президентуры заключаются в следующем. По закону государство может сдать в концессию публичную собственность. Если речь идет о собственности административно-территориальных единиц, экономических субъектов и частных лиц, концессии должна предшествовать процедура согласования с ними. Это не было сделано перед подписанием договора.

Много вопросов по поводу прозрачности объявления тендера, его проведения и подписания договора. Профильные эксперты озабочены возможными экологическими рисками, не предусмотренными в документе. Есть вопросы в части состоятельности компании и ее способности выполнять договорные обязательства. Башкан Ирина Влах по этому поводу заявила, что в ее понимании Frontera Resources – «это типичная офшорная фирма, через которую проворачивают сомнительные схемы». «Иначе как объяснить, что, согласно отчетам, в 2016 году она понесла убытки на 20,5 млн долл., а ее годовой оборот за этот же период едва превысил 3,7 млн долл. Эта же компания уже зарекомендовала себя с отрицательной стороны в Грузии и осталась должной грузинскому государству 30 млн долл.», – отметила башкан.

Влах напомнила, что в договоре нет ясности, будут ли изыскания сопровождаться добычей сланцевого газа, которая, в ее понимании, производится варварским методом и наносит ущерб экологии. «Аргументов для нашего глубокого беспокойства более чем достаточно», – резюмировала глава Гагаузии. «После изучения договора надо будет провести публичные дебаты и вынести решение о необходимости такой концессии для автономии», – отметила она.

Игорь Додон сообщил, что вопрос находится на особом контроле администрации президента и пообещал, что не допустит нарушения национальных интересов Республики Молдова.

Напомним, правительство Молдовы в январе заключило с Frontera Resources International контракт по концессии на разведку нефти и газа сроком на 50 лет. Компания намерена в ближайшие пять лет инвестировать 6,3 млн долл. в геологоразведку, а в случае успеха инвестиции составят до 100 млн долл.

Frontera Resources International первая объявила о подписании этой декларации, в то время как правительство выпустило пресс-релиз через три часа.

Согласно пресс-релизу, опубликованному компанией, Frontera и молдавское правительство подтверждают свои взаимные договоренности по концессионному соглашению от 2 января 2017 года, в соответствии с которым Frontera обладает исключительным правом на разведку, добычу и освоение углеводородных ресурсов в зоне, охватывающей около 3 млн акров (около 12 тыс. кв. км), расположенной в бассейне Добруджа на юге Молдовы». «Добруджа расположена в 30 км от Гагаузии, – пояснил «НГ» депутат Федор Гагауз. – И любые разработки там отрицательно скажутся на экологии автономии».

Между тем присутствовавший на подписании документа посол США Джеймс Петтит заявил: «Я очень горжусь тем, что американская компания реализует крупный проект в Молдове, и надеюсь, что это всего лишь начало роста инвестиций: не только американских, но всех иностранных инвестиций».

Источник: http://www.ng.ru/cis/2017-03-24/1_6957_moldova.html?utm_source=24smi.inf…