Интересно, я один вижу этот бред… или луна, это мираж, а земля действительно плоская…???

Итак, луна вращается по орбите вокруг земли, делая полный оборот за 27,32166 земных суток (27 дней 7 часов 43 минуты 12 секунд). Как отчётливо видно на рисунке, минимум половину этого срока, земляне, видеть луну не могут... от слова совсем. Ибо, видим мы отражение солнечных лучей, от поверхности спутника, а для этого... он, должен находится на тёмной стороне земли. Полагаю, сие понятно. Тем не менее, освещённую луну, практически все люди земли, видят каждый день. Откровенно, это вызывает много вопросов.

Кстати, на луну я обратил внимание, потому что... начал искать доказательства, что земля круглая. И как бы абсурдно это не звучало, доказательств не нашёл. Впрочем, как и того, что она плоская. Бум подумать, это забавно...

И да, почитал что пишут типа "учёные"... нашёл целый ряд, высосанных из пальца аргументов и утверждений. Особенно впечатлило это:

1.4. Движение по небесной сфере.

Прежде, чем говорить о движении Луны по небесной сфере, остановимся на самой этой сфере. Когда мы смотрим на небо и видим перемещение светил, нам кажется, будто они вращаются вокруг нас. Такой точки зрения, т.е. геоцентрической, люди придерживались с древних времен, до появления в средние века гелиоцентрической системы Коперника. И теперь каждый знает, что светила движутся по небу потому, что вращается Земля. Однако для целей небесной картографии удобнее придерживаться старой, ненаучной схемы с неподвижным наблюдателем в центре вращающейся небесной сферы. На рис.1.5 показан один из таких вариантов.

Выводы, пока делать не хочу... но, ясно одно, с точки зрения круглой земли, объяснить движения солнца, луны, земли по эклиптике, невозможно. А остальная звёздная сфера, как они сами утверждают... неподвижна. Весьма любопытный момент. Да-с...

"...Звезды жестко «закреплены» на небесной сфере и вращаются вместе с ней по видимым орбитам, паралелльным друг другу и небесному экватору, плоскость которого совпадает с плоскостью земного экватора. В отличие от звезд, Cолнце не привязано жестко к небесной сфере. Его проекция на звезды вследствие вращения Земли по орбите медленно движется по траектории, называемой эклиптикой..." - http://janto.ru/repository/006/01.html