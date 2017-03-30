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Германия: кому «Северный поток -2» встал поперек горла?

10:51. 30 марта 2017 Просмотров - 197 2 коммент. Опубликовал:

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Россия и Германия, пожалуй, единственные государства на европейском континенте, что могут удержать его в руках и сохранить стабильность, безопасность, дать толчок к будущим преобразованиям, что пойдут во благо всей Европе. Но Польша и США твердо намерены помешать подобному сближению. Саботирование российско-немецкого проекта «Северный поток-2» один из способов внести раздор, порушить планы.

Евразия… Какая же глубинная мощь в ней заключена! Освобождение от потребительского мировоззрения, возвращение к национальной политике и сохранению полноценных политических субъектов, чья свобода будет гарантирована стратегической мощью Евразии пойдет всем лишь во благо.

Равноправное партнерство, плодотворное экономическое сотрудничество, снижение ресурсной зависимости от стран Третьего мира и политики атлантистов. Разве это того не стоит? Может, пора прислушаться к словам Отто фон Бисмарка, объединившего Германию? Его знаменитое выражение «У Германии на Востоке врага нет» давно уже стало символом мудрости и трезвого геополитического расчета.

Частично, даже скорее интуитивно, немецкие политики и бизнесмены тянутся к России, несмотря на существование русофобских настроений в Германии. «Северный проект-2» тому пример.

Как пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, в немецко-российском проекте Польша уже увидела угрозу энергетической безопасности Европы и своей страны. Теперь, чтобы не допустить роста влияния России на европейском энергетическом рынке Варшава предлагает польско-американскую альтернативу: провести балтийский газопровод.

На деле, поляки опасаются доминирования в Европе и Германии, и России, полагая, что создание немецко-российской энергетической оси лишит Польшу транзитных сборов. Но, как всегда, собственные корыстные мотивы Варшава прикрывает под маской заботы о Евросоюзе: мол, ЕС попадет в «опасную энергетическую зависимость от России».  

Немецкое правительство поддерживает этот проект, так как в случае его реализации Германия станет важнейшим энергетическим хабом в Европе и основным транзитным маршрутом для российского газа. Ну, ладно протесты Киева, чье мнение никого давно не волнует. Польша же еще сохраняет авторитет, хотя провокации на саммите ЕС ей чести не делают.

Варшава желает отодвинуть в сторонку и Россию, и Германию, претендуя на роль главной площадки для торговли энергоресурсами. В качестве напарника поляки видят американцев, что давно хотят вытеснить Россию с европейского газового рынка. Польская русофобия Вашингтону давно играет на руку, как и желание Варшавы создать польско-американскую газовую ось.

И вот так от вопросов энергетики мы переходим к вопросам политической трезвости: русофобия или прагматизм?

Если в европейских умонастроениях возобладает русофобия, то Берлин окажется в изоляции и не сможет реализовать СП-2. Польша и США перетянут одеяло на себя, устроив игровую площадку по своим правилам. Но и Берлин не так прост. Глава немецкого МИД Зигмар Габриель  не так давно заявил, что реализация проекта зависит от сохранения транзита газа через Украину. Правда, Киев на переговоры, как и для участия в проекте, не зовут.

Киев тем временем решил поучить Европу как жить.

Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом оценить проект газопровода и поддержать его. Киев отреагировал сразу же, требуя, чтобы еврокомиссары отменили решение о допуске «Газпрома» к дополнительным мощностям газопровода OPAL и вообще не принимали на будущее такие решения без согласования с Киевом. Доводы Киева: разрешение «Газпрому» поставлять газ в Европу в обход Украины противоречит статье 274 соглашения об ассоциации и европейской Энергетической хартии.

В чью сторону качнется чаша весов в ЕС – неизвестно. Возможны два вариант: Еврокомиссия может стать на сторону Украины (даже невероятное может стать реальностью!) либо агрессивность Киева приведет к обратному эффекту и ЕК даст «зеленый свет» газовым проектам с Россией.

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Метки: "северный поток", газ, Германия, евросоюз / сша / украина, новости / россия, польша, проект
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2 коммент.»

  • 666 77
    nikolay 30 марта 2017 в 12:22 Ссылка Пометить
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    Какое ещё согласие третьих лиц. Бизнесс – это сделка двух человек (Россия и Германия). Несогласие дают страны, через территории которых шел советский газопровод. Теперь они лишатся дохода за транзит газа, да и покупать придется у Германии.Это их проблемы. Советская лафа для вас заканчивается.

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  • 802 775
    Сергей 30 марта 2017 в 12:34 Ссылка Пометить
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    Не следует отождествлять деятельность Газпрома с интересами страны. На сегодняшний день Газпром – одна из самых коррумпированных структур в России – начиная от руководства и до самого низового звена. Тот, кто сталкивался с Райгазами, Межрегионгазами и прочими “газами” в рамках производственной деятельности, меня хорошо поймёт. Так что от успехов Газпрома в продвижении своего бизнеса на Запад простому человеку не холодно -не жарко! А слоган “Газпром – национальное достояние” считаю верхом лицемерия и кощунства.

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