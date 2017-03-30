ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИРТУАЛЬНОСТИ НАШЕГО МИРА

... предоставить и крупицы доказательств тому, что всё...Начни я предлагать вам «доказательства», которых вы ищете, ...сознательно со-творять в нашем мире, поскольку сейчас мы...наше внутреннее Единство в Едином Бесконечном Создателе, но после такой полу-виртуальной...