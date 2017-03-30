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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИРТУАЛЬНОСТИ НАШЕГО МИРА

15:14. 30 марта 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

В этом ролике приведу несколько косвенных доказательств того, что наш мир – виртуальная реальность. Неужели мы живём в матрице?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SnQkTfSpfOU

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