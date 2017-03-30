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Дмитрий Песков забыл 31 статью конституции РФ. Высшую юридическую силу в России

09:43. 30 марта 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

ppp

Песков утверждает что акция была незаконной,хотя 31 статья конституции РФ гласит...Статья 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. P.S. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу. Источник:  Политическая Арена

* Дополнительная информация:
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Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

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