Дмитрий Песков забыл 31 статью конституции РФ. Высшую юридическую силу в России
Песков утверждает что акция была незаконной,хотя 31 статья конституции РФ гласит...Статья 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. P.S. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу. Источник: Политическая Арена
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