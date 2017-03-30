Дмитрий Песков забыл 31 статью конституции РФ. Высшую юридическую силу в России

Песков утверждает что акция была незаконной,хотя 31 статья конституции РФ гласит...Статья 31. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. P.S. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу. Источник: Политическая Арена

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Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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Юридические последствия фильма "Он вам не Димон". Невероятное вполне может стать вероятным или немного конспирологии в кремленологии.

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