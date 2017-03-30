Для справки: официальный курс рубля СССР
18:16. 30 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
РФ как правопреемница СССР унаследовала и право на возврат тех кредитов, что третьи страны не успели вернуть СССР. Поэтому советский рубль до сих пор проходит официальную котировку.
Заходим на сайт Банка России, с трудом через поиск отыскиваем сведения о рубле СССР, наконец, нажимаем на кнопку „Получить данные” (и зачем столько предосторожностей, интересно?). И фиксируем:
Т.е. за нынешний доллар можно отдать не более 56 советских копеек. Как и было когда-то. Во сколько же раз советский рубль был полновеснее нынешнего? Если по отношению к сегодняшнему доллару (57 руб.), то в 102 раза.
Однако ещё интереснее пересчёт через золото. Рубль образца после 1961 года, т.е. послереформенный, стоил 0,987412 грамма золота. В зависимости от текущего курса золота и доллара, получаем порядка 50 долларов за 1 советский рубль.
Если считать по официальному долларовому курсу, то средняя зарплата в СССР 1988 года, которая тогда поднялась до 200 рублей, должна сегодня быть порядка 20 400 руб. РФ. В прошлом году она составила 28 тысяч рублей.
Если необдуманно сравнить эти цифры, то создаётся впечатление, что жить стали лучше и веселее. Вот только при более близком рассмотрении благостное впечатление вынужденно улетучивается.
Например, для оплаты услуг ЖКХ в СССР тратилось 2,5 процента от дохода семьи, сегодня более 11 процентов. Т.е. на руки падает лишь 25.500 руб. Таким образом превышение сегодняшней зарплаты над советской составляет порядка 5 тысяч рублей.
Опять кажется, что сегодня лучше, чем тогда, в советскую эпоху: богаче живём, статистика же!
Но никакие статистические изыски сторонников рынка не учитывают советский общественный фонд потребления. Сегодня в этих 5 тысячах рублей разницы, чтобы сохранить советский уровень жизни, вы должны учесть оплату:
медицины, образования, пионерлагеря, детского сада, отдыха в санатории, процентов по кредитам…
Причём, заметьте, никто из рыночников не говорит об общем ухудшении здоровья населения, а особенно – детей, связанного, в том числе, и с резко ухудшившимся качеством потребляемых продуктов питания, нахождения в атмосфере, которую каждый миг пронизывают множество невидимых, но крайне вредных для здоровья излучений разной мощности.
Многие молодые жители России даже не знают, что такое настоящий вкусный сыр! Самый дорогой и вкусный в то время, конечно, был Швейцарский сыр по 3,90 рубля за килограмм. Но это действительно был сыр! А сегодня даже в Западной Европе вы настоящий сыр вряд ли отыщете с лёгкостью. Сырной массы – сколько угодно. И, да, её качество сегодня выше российского. Но всё равно: это не сыр, а суррогат его.
Впрочем, как и всё рыночное есть суррогат истинного. И это не эмоциональный всплеск от человека, знающего как то, так и наше время. Попробуйте отыскать рыночный продукт/продукцию, которые одновременно или хотя бы сразу по нескольким параметрам были:
- безопасными для употребления;
- безопасными для природы при производстве, т.е. экологичными;
- долговечными;
- эргономичными;
- полезными/вкусными, причём без добавок усилителей вкуса;
- произведёнными в социально приемлемых условиях производства, т.е. без потери здоровья работниками;
- наконец, доступными по цене любому человеку, который трудится полный рабочий день.
Список, конечно, не исчерпывающий.
У вас есть такой продукт или вещь? Назовите это, пожалуйста: начну копить… рубли на покупку.
Если перед перестройкой для покупки кооперативной квартиры в 54 кв. метра надо было накопить 2,6 годовых зарплаты, то в 2009 году уже требовался заработок за 4,6 года. Причём это данные ВШЭ, активно ратующей за рынок! Т.е. наверняка эти данные тенденциозны: рыночные реалии приукрашены, а советские принижены.
Более того, та же группа из ВШЭ под руководством мистера Ясина заявила, что по ситуации на 2009 год 20% населения ничего не выиграли от навязывания рынка, тогда как 40% явно проиграли. Иначе, почти 2/3 народа ничего от рыночной экономики хорошего не увидели. Если, конечно, не считать хорошим несмываемые объявления на тротуарах об услугах проституток или внедрение Болонской системы с ЕГЭ.
Поэтому если средняя зарплата в СССР, когда самые высокооплачиваемые должности не превышали самые низкооплачиваемые где-то раз в 5-6, то сегодняшняя средняя зарплата впитала в себя миллионные доходы разных чиновников и олигархов, так что большинству людей эти самые 28.000 рублей реально недоступны, по крайней мере за пределами Москвы.
И как мы видим, с учётом изменившейся не в пользу народа структуры расходов, реальная зарплата, её покупательная способность, если не забывать и об общественных фондах потребления, явно ниже советского уровня.
Однако мы совсем упустили золотой фактор, т.е. пересчёт стоимости советского рубля на сегодняшний доллар по курсу золота. Напомним, тогдашний рубль сегодня, если смотреть по этому драгметаллу, стоит 50 долларов!
Иначе, если ваша зарплата каким-то чудом достигает средней, т.е. составляет 491, ну, пусть 500 долларов, то это значит, что вы заработали… эквивалент 10-ти тогдашних советских рублей!)))
Помнится, в перестройку усиленно проталкивали мысль, будто наш рубль – он деревянный. А сколько анекдотов по этому поводу запускалось!!!
Особенно хорошо запомнился такой:
Советские туристы в Париже посещают публичный дом. Вдруг из одной комнаты раздаётся женский крик. Прибегает хозяйка заведения.
- Мадлен, почему вы кричите? Вы же знаете, что клиент всегда прав! Зачем вы меня позвали?
- Так, мадам, эти клиенты хотели расплатиться со мной… советскими рублями!!!
Вот так, разные „Огоньки” и „АиФы” с „Литературками”, Яковлевы и Заславские – капля за каплей вливали идеологический яд в сознание тогдашних совеских людей.
К чему это привело? К тому, что все мы оказались в… рыночном, иначе – суррогатном мире. Где правит доллар и отсутствие правильных, исконных смыслов.
И сколько реально стоит доллар, а сколько рубль – это мы скоро узнаем. Когда Трамп объявит дефолт.
P.S. Спасибо коллеге из ЭиМ А. Берберову, натолкнувшему на тему.
P.P.S. Пока жив советский рубль, жив и СССР. Хотя и находится в тяжелейшем состоянии.
Заходим на сайт Банка России, с трудом через поиск отыскиваем сведения о рубле СССР, наконец, нажимаем на кнопку „Получить данные” (и зачем столько предосторожностей, интересно?). И фиксируем:
Т.е. за нынешний доллар можно отдать не более 56 советских копеек. Как и было когда-то. Во сколько же раз советский рубль был полновеснее нынешнего? Если по отношению к сегодняшнему доллару (57 руб.), то в 102 раза.
Однако ещё интереснее пересчёт через золото. Рубль образца после 1961 года, т.е. послереформенный, стоил 0,987412 грамма золота. В зависимости от текущего курса золота и доллара, получаем порядка 50 долларов за 1 советский рубль.
Если считать по официальному долларовому курсу, то средняя зарплата в СССР 1988 года, которая тогда поднялась до 200 рублей, должна сегодня быть порядка 20 400 руб. РФ. В прошлом году она составила 28 тысяч рублей.
Если необдуманно сравнить эти цифры, то создаётся впечатление, что жить стали лучше и веселее. Вот только при более близком рассмотрении благостное впечатление вынужденно улетучивается.
Например, для оплаты услуг ЖКХ в СССР тратилось 2,5 процента от дохода семьи, сегодня более 11 процентов. Т.е. на руки падает лишь 25.500 руб. Таким образом превышение сегодняшней зарплаты над советской составляет порядка 5 тысяч рублей.
Опять кажется, что сегодня лучше, чем тогда, в советскую эпоху: богаче живём, статистика же!
Но никакие статистические изыски сторонников рынка не учитывают советский общественный фонд потребления. Сегодня в этих 5 тысячах рублей разницы, чтобы сохранить советский уровень жизни, вы должны учесть оплату:
медицины, образования, пионерлагеря, детского сада, отдыха в санатории, процентов по кредитам…
Причём, заметьте, никто из рыночников не говорит об общем ухудшении здоровья населения, а особенно – детей, связанного, в том числе, и с резко ухудшившимся качеством потребляемых продуктов питания, нахождения в атмосфере, которую каждый миг пронизывают множество невидимых, но крайне вредных для здоровья излучений разной мощности.
Многие молодые жители России даже не знают, что такое настоящий вкусный сыр! Самый дорогой и вкусный в то время, конечно, был Швейцарский сыр по 3,90 рубля за килограмм. Но это действительно был сыр! А сегодня даже в Западной Европе вы настоящий сыр вряд ли отыщете с лёгкостью. Сырной массы – сколько угодно. И, да, её качество сегодня выше российского. Но всё равно: это не сыр, а суррогат его.
Впрочем, как и всё рыночное есть суррогат истинного. И это не эмоциональный всплеск от человека, знающего как то, так и наше время. Попробуйте отыскать рыночный продукт/продукцию, которые одновременно или хотя бы сразу по нескольким параметрам были:
- безопасными для употребления;
- безопасными для природы при производстве, т.е. экологичными;
- долговечными;
- эргономичными;
- полезными/вкусными, причём без добавок усилителей вкуса;
- произведёнными в социально приемлемых условиях производства, т.е. без потери здоровья работниками;
- наконец, доступными по цене любому человеку, который трудится полный рабочий день.
Список, конечно, не исчерпывающий.
У вас есть такой продукт или вещь? Назовите это, пожалуйста: начну копить… рубли на покупку.
Если перед перестройкой для покупки кооперативной квартиры в 54 кв. метра надо было накопить 2,6 годовых зарплаты, то в 2009 году уже требовался заработок за 4,6 года. Причём это данные ВШЭ, активно ратующей за рынок! Т.е. наверняка эти данные тенденциозны: рыночные реалии приукрашены, а советские принижены.
Более того, та же группа из ВШЭ под руководством мистера Ясина заявила, что по ситуации на 2009 год 20% населения ничего не выиграли от навязывания рынка, тогда как 40% явно проиграли. Иначе, почти 2/3 народа ничего от рыночной экономики хорошего не увидели. Если, конечно, не считать хорошим несмываемые объявления на тротуарах об услугах проституток или внедрение Болонской системы с ЕГЭ.
Поэтому если средняя зарплата в СССР, когда самые высокооплачиваемые должности не превышали самые низкооплачиваемые где-то раз в 5-6, то сегодняшняя средняя зарплата впитала в себя миллионные доходы разных чиновников и олигархов, так что большинству людей эти самые 28.000 рублей реально недоступны, по крайней мере за пределами Москвы.
И как мы видим, с учётом изменившейся не в пользу народа структуры расходов, реальная зарплата, её покупательная способность, если не забывать и об общественных фондах потребления, явно ниже советского уровня.
Однако мы совсем упустили золотой фактор, т.е. пересчёт стоимости советского рубля на сегодняшний доллар по курсу золота. Напомним, тогдашний рубль сегодня, если смотреть по этому драгметаллу, стоит 50 долларов!
Иначе, если ваша зарплата каким-то чудом достигает средней, т.е. составляет 491, ну, пусть 500 долларов, то это значит, что вы заработали… эквивалент 10-ти тогдашних советских рублей!)))
Помнится, в перестройку усиленно проталкивали мысль, будто наш рубль – он деревянный. А сколько анекдотов по этому поводу запускалось!!!
Особенно хорошо запомнился такой:
Советские туристы в Париже посещают публичный дом. Вдруг из одной комнаты раздаётся женский крик. Прибегает хозяйка заведения.
- Мадлен, почему вы кричите? Вы же знаете, что клиент всегда прав! Зачем вы меня позвали?
- Так, мадам, эти клиенты хотели расплатиться со мной… советскими рублями!!!
Вот так, разные „Огоньки” и „АиФы” с „Литературками”, Яковлевы и Заславские – капля за каплей вливали идеологический яд в сознание тогдашних совеских людей.
К чему это привело? К тому, что все мы оказались в… рыночном, иначе – суррогатном мире. Где правит доллар и отсутствие правильных, исконных смыслов.
И сколько реально стоит доллар, а сколько рубль – это мы скоро узнаем. Когда Трамп объявит дефолт.
P.S. Спасибо коллеге из ЭиМ А. Берберову, натолкнувшему на тему.
P.P.S. Пока жив советский рубль, жив и СССР. Хотя и находится в тяжелейшем состоянии.
Источник: ss69100.livejournal.com