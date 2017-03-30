Дельфины-вторая развитая цивилизация на Земле

Существует много легенд и сказаний, в которых дельфины выступают то проводниками человека в просторах морей и океанов, то спасателями людей, потерпевших кораблекрушение, то провожатыми человеческих душ в потусторонний мир, а то и олицетворением божеств разных религий у разных народов.

Жители Атлантиды жили бок о бок с дельфинами, которых они воспринимали как равных себе существ. Атланты многому научились у дельфинов и прониклись уважением к их умственным способностям. Для общения с дельфинами жители Атлантиды специально строили водоемы у своих домов.