Дельфины-вторая развитая цивилизация на Земле
17:03. 30 марта 2017 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал: Neils
Существует много легенд и сказаний, в которых дельфины выступают то проводниками человека в просторах морей и океанов, то спасателями людей, потерпевших кораблекрушение, то провожатыми человеческих душ в потусторонний мир, а то и олицетворением божеств разных религий у разных народов.
Жители Атлантиды жили бок о бок с дельфинами, которых они воспринимали как равных себе существ. Атланты многому научились у дельфинов и прониклись уважением к их умственным способностям. Для общения с дельфинами жители Атлантиды специально строили водоемы у своих домов.