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Дельфины-вторая развитая цивилизация на Земле

17:03. 30 марта 2017 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал:
Существует много легенд и сказаний, в которых дельфины выступают то проводниками человека в просторах морей и океанов, то спасателями людей, потерпевших кораблекрушение, то провожатыми человеческих душ в потусторонний мир, а то и олицетворением божеств разных религий у разных народов.
Жители Атлантиды жили бок о бок с дельфинами, которых они воспринимали как равных себе существ. Атланты многому научились у дельфинов и прониклись уважением к их умственным способностям. Для общения с дельфинами жители Атлантиды специально строили водоемы у своих домов.
 
Метки: атланты, древние цивилизации, разумные дельфины
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