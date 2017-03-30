Что на самом деле произошло в Москве в минувшие выходные 26.03.2017

Произошедшие в воскресенье 26 марта митинги и беспорядки в России требует серьёзного подхода и обстоятельного комментария.



Вопрос 1. Что произошло?

Перед нами очередное применение «цветных» технологий, которые предназначены для подчинения государства внешнем силам.

Вопрос 2. Как это делается?

В государстве, подвергающемся внешней агрессии (а цветные технологии — это внешняя агрессия), находится болевая точка, волнующая всех тема. Обычно это либо итоги выборов (в 2011 году в России, в 2004 году на Украине и т.д.), либо – коррупция. Большинство государственных переворотов, происходящих по цветному сценарию, начинались либо с борьбы за честные выборы, либо с борьбы с коррупцией. Нащупав тему, проводники «цветного» сценария внутри государства начинают готовить массовку.

Вопрос 3. Как готовится массовка?

Для вывода людей на улицы используются СМИ, социальные сети и призывы лиц, имеющих влияние в медийной сфере.

И – деньги. Речь идёт не о выплате вознаграждения каждому протестующему, чего никогда в жизни не бывает, а об оплате работы медийщиков, подкупе некоторых блоггеров (журналистов) и оплате организаторам происходящих уличных событий. Отличительной чертой масштабной подготовки вывода людей на улицы является неожиданное изменение информационной повестки групп в социальных сетях, известных блоггеров и узкоспециализированных интернет ресурсов. Годами говорили о котиках, спорте или вышивании крестиком, и вдруг заговорили о необходимости выйти на улицы и проявить гражданское мужество.

Вопрос 4. Каковы внешние отличительные признаки цветных технологий?

У каждого государственного переворота (или у его неудавшейся попытки, как в России в 2011 – 2012 годах) обязательно есть символ, отличительный признак, а также логотип. По удивительному совпадению практически все логотипы «цветных» революций напоминали сжатый кулак, а вот для внешнего обозначения протестующих всегда использовались различные цветовые решения. На Украине в 2014 году это были оранжевые шарфики, в России в 2011 году — белые ленты. Отличительным признаком 26 марта 2017 года стали «уточки» и кроссовки на шее. Любопытно, что белая лента как символ была показана в Британском сериале «Да, Господин Министр», вышедшем в 1980 году, прямо в первой серии. Кроссовки, висящие на шее, точно такая же западная фишка, показанная ещё в голливудском фильме «Хвост виляет собакой». Причем показанная именно в таком контексте, как она использовалась у нас в минувшие выходные. Якобы возмущённые люди, якобы забрасывают их на провода. Так что источник вдохновения, как у организаторов протестов, так и у тех, кто обеспечивает их медийность, всегда удивительным образом находится на Западе.

Вопрос 5. В чём новизна применявшихся 26 марта технологий?

В принципе ничего нового мы не увидели, кроме одной новинки: массовый вывод на улицы несовершеннолетних. Это было сделано путём прямого обещания денег Навальным, необычайно массированной информационной атаки на подростковый сегмент интернета. Реальные деньги так же использовались для поощрения некоторых радикальных групп, которые устраивали потасовки с правоохранителями и призывали толпу к нужной организаторам беспорядков агрессивности. Подавляющее большинство пришедших людей никаких денег не получало и было выведено на улицы путём использования «цветной» технологии, описанной выше. Фактически их использовали втёмную, предварительно эмоционально зарядив.

Технология манипуляции подростками была апробирована на протяжении длительного временного промежутка перед этими «спонтанными» протестами. Речь идет о невероятно бурном и необъяснимом росте числа так называемых групп смерти в социальных сетях. Которые с сатанинским упорством начали призывать подростков к суициду, в результате чего статистика самоубийств среди них увеличилась сразу на 60 % . Если путём информационной манипуляции можно заставить молодого человека лишить себя жизни, то задача вывести ему подобных на несанкционированный митинг, куда более простая.

Вопрос 6. Каков замысел организаторов беспорядков?

Сначала по стране открываются штабы Навального, хотя никакой предвыборной кампании нет, но даже если бы она была, он не имеет права участвовать в ней из-за своих судимостей. Казалось бы, бессмысленная трата времени, сил и средств. На самом деле – открытие штабов это сбор будущей массовки в различных городах России, собирание костяка протеста. 100 – 150 – 200 человек, пришедших на встречу с Навальным, гарантированно придут ( пусть и не 100%) на первое мероприятие, которое будет проводиться. Да ещё приведут с собой по паре друзей. Добавьте к этому имеющихся в любом городе 10 – 30 профессиональных либералов, и наш «протест» в этом городе готов. Но есть одна проблема – нет ничего более изменчивого, чем общественное мнение, люди быстро перегорают, могут потерять интерес, их энтузиазм падает. Это значит, что временной промежуток между открытием штаба и протестом должен быть минимальным.

Открытие штабов — выход фильма-«повода» для протеста – само мероприятие.

Вопрос 7. Каковы цели организаторов во время беспорядков в Москве?

Обратите внимание, большинство картинок, подавляющее число картинок, фотографий, тиражируемых по окончании протеста, это Москва, в крайнем случае Санкт-Петербург. Митинги в других городах нужны для придания массовости, чтобы сказать, что «вся Россия вышла на митинги», в информационном смысле для создания нужной картинки, нужного образа протеста, они никакой ценности для организаторов не несут. Что важно: часть мероприятий в российских городах была разрешена властями, кое-где акции прошли при их запрете властями. Однако фотографии, видео, картинки и с тех, и с других мероприятий, одинаково не интересны совестливым журналистам, западным СМИ и организаторам протеста. Для них действительно важны были два мероприятия: Санкт-Петербург и Москва.

Вопрос 8. Что является главным для организаторов провокаций?

Фотографии и видеозаписи, создающие впечатление отсутствия в России элементарных свобод и жестокого поведения власти и правоохранительных органов.

Вопрос 9. Что нужно для получения такой картинки?

Нужно, чтобы акции в Санкт-Петербурге и особенно в Москве были несанкционированными, то есть незаконными. Тогда правоохранительные органы вынуждены будут применить против нарушающих закон силу, что даст в итоге нужные фотографии и видео. Поэтому организаторы протестов сделают всё, чтобы их акции не были согласованы, потому что именно это является конечной целью. Не забывайте, что специально обученные и даже проплаченные группы провокаторов заранее внедрены в толпу мирных людей и распропагандированных обманутых зевак, которые поддались на провокацию организаторов. Это значит, что атаки полицейских, удары, потасовки, агрессивное поведение – всё то, за что полицейские могут и должны абсолютно законно задержать нарушающего порядок, обязательно произойдёт. Равно как обязательно будет задержана сотрудниками полиции и какая-то часть «мирных горожан» и случайных прохожих, потому что в сутолоке беспорядков, специально организованных группами провокаторов, отличить первых от вторых безошибочно полицейские не сумеют. Классика цветной революции – фотографии задержания полицейскими девушек и пожилых людей. При этом нужные «фотомодели» приходят к месту беспорядков специально, чтобы быть задержанными «на камеру». Достаточно миловидной девушке начать ругаться площадным матом на полицейских и достать заранее припасенный плакатик, как её начнут задерживать. Если она начнёт упираться и сопротивляться, ОМОНовцы будут вынуждены унести даму на руках — вежливо, мягко и неуклонно. Прекрасное фото для обложек западной прессы. К этому добавляются снимки прохожих, которых в суматохе беспорядков задерживают правоохранители. Бинго! Нужная картинка получена.

Для чего нужны подобные фотографии? Для начала согласованной атаки на российскую власть уже с двух направлений: изнутри под лозунгом «онижедети» и снаружи, выражая озабоченность и требуя демократии. Чтобы «онижедети» были медийно безупречны и наглядны, и были нужны подростки. Которые не только не боялись быть задержанными полицией, но даже хотели этого, оболванены десятью тысячами евро, обещанным им Навальным.

Вопрос 10. Как Запад использовал медийно произошедшее в Москве?

На следующий день началась активная компания по демонизации России и нашего президента. Известные западные политики уже выступили не только с озабоченностью, но и предложили в срочном порядке лишить Россию чемпионата мира по футболу. Параллели с запретом выступать российским спортсменам на Олимпиаде совершенно очевидны. При этом призывы наказать Россию за разгон несанкционированных митингов спокойно соседствуют с разгоном на Западе самим Западом несанкционированных митингов, как это было в Париже. Но лишать Францию чего бы то ни было никто не предлагает и не собирается. Цель атаки — мы с вами, Россия.

Вопрос 11. Какова конечная цель этой атаки?

В 2018 году в России выборы президента. Конечная цель действий Запада — не допустить переизбрания на очередной срок В.В. Путина или как минимум затруднить его победу, сделать так, чтобы он пришел на пост президента максимально ослабленным. О подобном развитии событий я писал ещё в мае 2016 года. Именно с точки зрения мировой политики, предвыборного президентского цикла мы и можем правильно оценить происходящие события. Необходимо понять, что внешние силы, используя реально существующие проблемы, при помощи горстки платных провокаторов и предателей и массы введенных в заблуждение граждан пытаются опрокинуть нашу государственность.

Внимание! «Цветной» сценарий государственного переворота обязательно подразумевает предательство части элит, без которого оранжевые технологии не могут обеспечить захвата власти. Так вот массовка на улицах, наряду с невнятной информационной политикой власти, есть ни что иное, как приглашение к предательству, обращенное к той самой части элиты. Совершенно не понятно, почему в воскресенье ни один из российских телеканалов не рассказал гражданам России правду о происходящих событиях, о том что это — «цветные» технологии, что это же самое происходило на Украине и т.д. и т.п. На фоне ежедневных обстрелов Донбасса ещё раз объяснить российскому обывателю, что «мирный протест» под руководством провокаторов обязательно закончится тем же самым, чем он закончился под руководством таких же провокаторов и предателей в Киеве. Но телеэфир молчал. Что в итоге дало провокаторам дополнительные информационные очки, вселило в них уверенность своих силах и, наоборот, деморализовало прогосударственные силы. О причинах молчания и столь странного отсутствия информационного освещения состоявшихся митингов и беспорядков, уверен, должен спросить у соответствующих инстанций наш президент. Потому что без предательства победа майдана невозможна ни в одной стране, и Киеве власть была захвачена не потому, что массовка прыгала на площади, а потому, что она была поводом для измены в самых высоких кругах украинской власти. В результате чего не был выполнен приказ Януковича о вводе в столицу воинских подразделений для охраны правительственного квартала и т.д. В феврале 1917 года неким непонятным образом был не выполнен приказ Николая II о вводе в Петроград гвардейской кавалерии. Но перед тем, как государственный переворот осуществляется силой, власть всегда должна проиграть с сфере информации.

Вопрос 12. Что делать?

Необходимо вести мощнейшую пропаганду, рассказывая нашим гражданам о том, что происходит. Нужно бороться за каждую заблудшую душу, за каждого гражданина нашей страны, введенного в заблуждение. Самое страшное, что можно сделать – это молчать.

При этом мы должны понимать, что в Киеве все партии, находящиеся в парламенте (в первую очередь Партия Регионов), предали своего президента и свой народ, поддержав в той или иной мере государственный переворот. В 2011 году мы видели, как точно так же испарились и самоустранились все российские парламентские партии. Часть которых прямо надела белые ленточки . Так вот, сегодня в Государственной Думе заседают всё те же четыре партии, во главе всё с теми же четырьмя лидерами, что и в 2011 году. Не имеющая идеологии и стержня «Единая Россия» в сложный момент может повторить судьбу Партии Регионов, что по факту будет означать победу провокаторов, предателей и внешнее управление над Россией.

Государство будет разрушено, если оно не сохранит монополию на насилие. В сегодняшней Украине эта монополия нарушена, и мы видим, к каким страшным последствиям это приводит. Попытки «цветного» государственного переворота должны получить жёсткий отпор. И не только информационный. Произошедшее — это только начало провокаций. Мы имеем дело не с группой энтузиастов, а с отлаженной технологией мощнейшей сверхдержавы нашей планеты. Среди средств противодействия оранжевому сценарию прежде всего решительность действий. Необходима точечная работа с лидерами протеста – провокаторами, которые должны понять, что шуток с ними не будет и Запад им не поможет. Обязательна и «профилактика» предательства среди части элиты, которая должна понять, что предательство для нее закончатся плохо, а Запад так же будет присылать лишь слова поддержки. Обязательным атрибутом сохранения своей государственности, к потере которой ведет внешняя агрессия, называемая «цветной революцией», является демонстрация решимости на внешнеполитическом контуре. Проведение военных учений, определенные дипломатические шаги и т.д.

Не нужно переоценивать опасность ситуации, но не нужно её и недооценивать. У нас есть собственный опыт победы над «цветным сценарием» в 2011 – 2012 годах и есть печальный опыт Украины, где цветной сценарий победил государство. Давайте не забывать ни своих, ни чужих уроков.

P.S. В среду 29-го марта я был приглашен в Эфир программы «60 минут» с Евгением Поповым и Ольгой Скабеевой. В первой части говорили о ситуации на Украине, а во второй о митингах и беспорядках. В студии присутствовал глава партии «Справедливая Россия», тот самый, который щеголял в 2011 году с белой ленточкой. Стоит ли удивляться, что во время обсуждения прошедших митингов и беспорядков дискуссия направилась совсем не в ту сторону? Несмотря на это я постарался сказать самое главное. А вот как это было:

Полное видео программы (моя реплика про Украину на 12:37 минуте, с 1:00:52 минуты речь о митингах и демонстрациях):

Моя реплика о произошедшем в Москве и «цветных» технологиях:

Источник: nstarikov.ru