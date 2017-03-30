Британцы в панике: русский «Циркон» похоронит весь флот Её Величества

В британских СМИ начался большой переполох, граничащий с истерикой. Главные таблоиды королевства — Daily Mail и The Sun — начали заблаговременно отпевать военно-морской флот Ее Величества в связи появлением у русских гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Оба издания являются поставщиками не вполне достоверной информации, о чем прекрасно осведомлены разумные англичане, которых не столь уж и мало. Однако оба таблоида обильно цитируют высказывания британских военных экспертов, которым вполне можно доверять.

А эксперты говорят, что перспективный британский зенитно-ракетный комплекс Sea Ceptor, который в скором времени начнет поступать на вооружение боевых кораблей (прежде всего фрегатов «Тип 23»), совершенно бессилен при попытках отразить атаку на корабль ракет «Циркон».

Разработка Sea Ceptor началась в середине прошлого десятилетия. И сейчас она выходит на финишную прямую. Ракета, имеющая длину порядка трех метров, весит около центнера. Дальность стрельбы — до 25 км. Боевая часть — осколочно-фугасная. Ракета наводится на цель при помощи радиолокационной головки самонаведения. Максимальная скорость — 1020 м/с. Что равно 3 М. Скорость «Циркона» достигает 6 М. То есть в два раза выше.

Прочие сведения о британской противоракете засекречены. Но даже если она будет обладать самыми превосходными динамическим характеристиками, то с гиперракетой справиться ей будет практически невозможно. Потому что, как предполагают эксперты, Sea Ceptor сможет противостоять лишь ракетам, имеющим скорость до 3,5 М.

Ситуация для британских кораблей усугубляется еще и тем, что радиолокационная ГСН Sea Ceptor не сможет видеть «Циркон». Потому что при полете на гиперзвуковой скорости «Циркон» окружен облаком плазмы, которая поглощает, а не отражает сигнал радиолокатора.

Mail Online (сетевая версия газеты Daily Mail) приводит высказывание военного эксперта Пита Сандермана: «Защита от гиперзвуковых ракет представляет для надводных кораблей огромную проблему. Существует очень мало времени для реагирования на это, и даже в случае обнаружения принятые защитные меры могут оказаться совершенно неадекватными. Даже если ракета будет сбита или взорвана оружием ближнего действия, обломки сохранят такую кинетическую энергию, что корабль может быть сильно повреждён».

У таблоида The Sun тираж больше, чем у Daily Mail. Чтобы поддерживать лидерство, это издание приводит еще более драматичные сценарии. По мнению автора публикации, одна ракета «Циркон» способна уничтожить британский авианосец. Правда, уничтожать пока нечего, поскольку два строящихся авианосца будут готовы в лучшем случае к концу этого десятилетия. И, вероятно, они будут иметь не слишком высокий боевой потенциал. Поскольку на них предполагается размещать скандально известные американские палубные самолеты F-35B и F-35C.

Пол Харпер в The Sun приводит довольно оригинальную стратегию сохранения британского флота в целости и сохранности: «Не имея никакого способа защититься от ракет, подобных „Циркону“, корабль должен будет остаться вне досягаемости, за сотни миль в море».

Подхватил тему, как всегда высокохудожественно, американский журнал The National Interest: «Эти ракеты могут превратить суперкорабли Америки в многомиллиардные кладбища для тысяч моряков».

Британские СМИ начали бить в набат заблаговременно, поскольку гиперзвуковые ракеты будут поставлены на вооружение тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» ориентировочно в 2022 году. Правда, порой называется 2018 год, но это маловероятно. И не только потому, что испытательные пуски ракет «Циркон» начались совсем недавно — в прошлом году.

Дело в том, что и крейсеры пока еще не готовы принять оружие нового поколения. В первую очередь это относится к «Адмиралу Нахимову» — крейсеру с непростой биографией. Корабль, построенный на Балтийском заводе, был введен в состав Северного флота в 1988 году. Имеет водоизмещение в 26 тыс. тонн, длина равна 250 метрам. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 760 человек.

На крейсере установлено самое современное для своего времени вооружение — противокорабельный ракетный комплекс «Гранит», ЗРК С-300Ф «Форт», «Оса-М», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Кортик». Есть противолодочное вооружение — реактивные бомбометы, противолодочные ракеты, торпеды, мины. Противолодочное вооружение обслуживают стационарная и буксируемая гидроакустические станции. Перечень вооружения дополняют 2 многоцелевых вертолета Ка-27.

При всей своей мощи крейсер активно прослужил в ВМФ лишь 11 лет. В 1999 году его отправили в Северодвинск на ремонт и модернизацию в части электронного оборудования. Но проект модернизации начал разрабатываться лишь в середине прошлого десятилетия. Он был утвержден лишь в конце 2012 года. С 2013 года начали проводиться подготовительные работы по монтажу систем технологического обеспечения ремонтных работ. К настоящему моменту завершен демонтаж старого оборудования и начата подготовка к установке нового. Эта чрезвычайно затянувшаяся история по самым оптимистичным оценкам должна завершиться в 2020 году. Но практика показывает, что к этой дате может быть приплюсована еще пара лет.

В связи с затянувшимся ремонтом проект модернизации постоянно корректируется. Предполагалось заменить ПКР «Гранит» на ракеты «Оникс». Но за это время подошли прекрасные ракеты «Калибр». И вот теперь отчетливо прорисовывается новая гиперзвуковая ракета «Циркон», которая, еще не появившись, как утверждают западные эксперты, способна серьезно изменить расстановку сил на море. Противовоздушную оборону крейсера решено усилить за счет использования ЗРС С-400. Также будут усилены средства ПВО ближней зоны. Предполагается, что после модернизации на крейсере будут базироваться 300 ракет различного типа.

Разумеется, модернизационные работы по оснащению ракетами «Циркон» будут проведены и на «Петре Великом». Но новое оружие он получит уже после «Адмирала Нахимова». Запланирован и еще один носитель гиперракет — перспективная подводная лодка пятого поколения «Хаски», разработку которой в настоящее время ведет Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

Разработка в высшей степени секретная, известны лишь общие черты будущей субмарины. Предполагается, что численность экипажа будет снижена до 50 человек за счет максимально возможной автоматизации всех процессов. Также лодка должна быть интегрирована в единую информационную сеть ВМФ. Что, надо сказать, тайна за семью печатями, поскольку с глубины лодка не может выдавать на поверхность электромагнитные сигналы. Также предполагается, что главным ударным оружием «Хаски» станет гиперракета «Циркон».

О ракете, как и о лодке, сведения также не распространяются. Как уже говорилось выше, ее скорость будет достигать 6 М, а дальность — 400 км. Все прочие характеристики неизвестны.

Но доподлинно известно, что гиперзвуковая ракета у нас уже могла бы стоять на вооружении. В 70-е годы в МКБ «Радуга» началась НИР, а затем и ОКР по созданию ракеты Х-90. В конце 80-х ракета уже устойчиво летала, достигая скорости 4 М. Но в 1992 году проект был закрыт, потому что «в стране закончились деньги».

Еще больше продвинулись технологически конструкторы Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ). Здесь была построена не ракета, а летающая лаборатория для испытания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД). Этот двигатель вытянул 6,5 М. Но и этот проект был закрыт по той же самой причине.

То есть главное — создание принципиально нового в научно-техническом плане двигателя — было сделано. Оставалось воплотить в металле полученные результаты. Теоретически ГПВРД может развивать скорость до 25 М, но практический потолок ниже — порядка 17М-19М. Но и эту скорость также можно считать теоретической, поскольку ее достижению препятствуют различные физические эффекты, проявляющиеся при полете с гиперзвуковой скоростью. Например, при полете в результате трения о воздух аппарат разогревается до запредельных температур, способных расплавить обшивку.

С тепловой проблемой столкнулись конструкторы американского бомбардировщика «Валькирия», который развивал скорость до 3200 км/ч. Его планер во избежание тепловой деформации был полностью сделан из титана. На гиперзвуковых скоростях такого решения недостаточно. Тело ракеты необходимо покрывать мощным теплоизоляционным экраном, а также использовать для охлаждения криогенную технику.