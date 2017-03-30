Бесплатные советы от дочери: Иванка Трампа получила официальную должность в Белом доме

Иванка Трамп станет официальным помощником 45-го президента США. В отношении неё будут действовать на обязательной основе все предписания для государственных служащих, включая этические правила. При этом зарплату девушка получать не будет. Она заявила, что отказывается от денег.

«Я наслышана о сомнениях, которые высказываются в связи с моим намерением быть неофициальным советником президента и следовать всем этическим правилам на добровольной основе. Поэтому теперь я буду действовать как сотрудник Белого дома без зарплаты, подчиняясь тем же самым правилам как госслужащая», — заявила Иванка.

Как уточнил юрист дочери президента Джейми Горелик, она заполнит все финансовые декларации, требуемые от сотрудников администрации, и будет придерживаться соответствующих правил.

По папиной протекции

Решение о вступлении в официальную должность было принято Иванкой на фоне обрушившейся на неё критики. Так, недовольные намерениями старшей дочери Трампа утверждали, что он насаждает фаворитизм, раздавая посты родственникам. В частности, об этом заявляли Норман Л. Эйзен и Ричард В. Пейнтер, экс-советники по этике Барака Обамы и Джорджа Буша — младшего, которые направили соответствующее обращение к советнику Белого дома по юридическим вопросам Дональду Макгану.

«Это назначение видится в свете предоставления Трампу возможности обойти этические правила и вызывает подозрения в личной заинтересованности», — говорится в письме.

В связи с этим, отмечается в документе, статус Иванки при Белом доме более чем сомнителен и даже её изначальное намерение следовать всем правилам добровольно не решает проблемы.

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«Добровольное следование закону остаётся добровольным. Это означает, что госпожа Трамп вольна как подчиняться ему, так и не подчиняться — по своему усмотрению. И никаких мер ответственности при таком раскладе в отношении неё предпринять нельзя. Если бы добровольное следование закону было достаточным для соблюдения общественных интересов, то все госслужащие тогда бы могли придерживаться этой позиции.

И тот факт, что госпожа Трамп не будет получать зарплату, не отменяет необходимость обязательного подчинения правилам», — подчёркивается в заявлении.

Ушла из бизнеса

Иванка уже располагает кабинетом в западном крыле Белого дома и имеет доступ к секретной информации. Как отмечают западные СМИ, в том, что Трамп пользуется советами родственников, нет ничего не обычного. Многие американские президенты, включая Франклина Рузвельта и Джорджа Буша-старшего, полагались на мнение своих близких. Гораздо реже в истории управления страной встречаются прецеденты официального назначения членом семьи на госдолжности.

Вместе с тем ещё до официального назначения на должность помощника президента Иванка отказалась от управления своей компанией по производству одежды, обуви и аксессуаров. Руководство одноимённым брендом девушка передала родственникам по линии мужа и своему ассистенту. При этом сохранила за собой право вето, которое она будет использовать для предотвращения сделок, которые «могут быть неприемлемы с точки зрения этики».

Однако, как отметил юрист Трамп, у Иванки не получится полностью дистанцироваться от бренда, так как закрыть компанию она не может из-за контрактов с поставщиками и обязательств перед кредиторами. Кроме того, продажа бизнеса позволит его новым владельцам эксплуатировать имя дочери президента в коммерческих целях, что создаст дополнительные проблемы этического характера.

Зять в законе

Ранее аналогичные сомнения высказывались и по поводу супруга Иванки Джареда Кушнера, вступившего в должность старшего советника Дональда Трампа. В связи с этим Министерство юстиции США даже выпускало разъяснение, в котором указывалось, что назначение Кушнера не противоречит закону по борьбе с фаворитизмом в госструктурах.



Фото: Reuters

Так, согласно ему, Трамп ничего не нарушил, сделав зятя своим советником, так как правило распространяется лишь на сотрудников государственных органов. В этом отношении статус Белого дома не определён, в связи с чем его можно и не относить к госструктуре.

«Президент желает получать советы от родственников по государственным вопросам.

В этом случае у него есть выбор: либо пользоваться ими на неофициальной основе без предоставления статуса и наложения ответственности на советника в соответствии с правилами Белого дома, либо ввести своего родственника в штат Белого дома, чтобы правила последнего распространялись и на него», — говорится в разъяснении.

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Подобная же ситуация возникала и в 1993 году, когда Билл Клинтон, будучи президентом, назначил свою супругу Хиллари Клинтон главой оперативного комитета по реформе здравоохранения. Тогда американский Минюст постановил, что закон по борьбе с фаворитизмом имеет своё действие лишь на кабинет министров.

Полина Духанова