Астрономы зафиксировали начало последнего этапа “жизни” сверхновой звезды SN 1987A





Около трех десятилетий назад, 23 февраля 1987 года, ученые-астрономы зафиксировали самый яркий за 400 последних лет взрыв сверхновой звезды. Эта колоссальная сверхновая, получившая название Supernova 1987A (SN 1987A), создала вспышку, которая освещала космос следующие несколько месяцев с яркостью, в миллион раз превышающей яркость свечения Солнца. И, начиная с момента обнаружения, эта сверхновая, расположенная в недрах галактики Большого Магелланова Облака, демонстрирует астрономам не прекращающееся удивительное световое шоу.



Сверхновая SN 1987A является самым близким к нам взрывом сверхновой, что дает возможность ученым-астрономам и астрофизикам изучить все происходящие там процессы в мельчайших подробностях. Наблюдения за сверхновой SN 1987A производились неоднократно телескопом Hubble с 1990-го года, рентгеновская обсерватория Chandra начала наблюдения за ней с момента ввода обсерватории в строй в 1999 году, а самый мощный и современный радиотелескоп ALMA, состоящий из 66 параболических антенн, начал наблюдать за сверхновой SN 1987A раньше, чем состоялся его официальный ввод в эксплуатацию.



Последние данные, собранные самыми мощными и современными астрономическими инструментами, указывают на то, что в "жизни" сверхновой SN 1987A наступил очень важный момент. Немногим ранее ударная волна взрыва сверхновой столкнулась с плотным газовым кольцом, материя которого была извергнута в космос умирающей звездой за некоторое время перед взрывом. А сейчас замедлившийся поток раскаленного газа начинает сталкиваться с медленным потоком "звездного ветра", который был порожден красной гигантской звездой в ранние периоды ее развития и существования.







Столь мощные взрывы сверхновых, такие как SN 1987A, "взбаламучивают" и перемешивают облака космического газа, в которых образуются области, внутри которых начинают идти процессы формирования новых звезд и планет. Кроме этого, они, эти взрывы сверхновых, разносят по космосу тяжелые химические элементы, такие, как углерод, азот, кислород и другие, которые были выработаны в недрах термоядерного реактора красной гигантской звезды за все время ее существования. В случае особо мощных взрывов эти химические элементы рассеиваются по всему объему галактики, обогащая ее элементами, которые составляют основу всех известных нам форм жизни.



Снимки, сделанные телескопом Hubble, показывают, что плотное кольцо газа вокруг сверхновой, диаметром около одного светового года, интенсивно светится в оптическом диапазоне. Это кольцо образовалось, по крайней мере, за 20 тысяч лет до момента взрыва, а светится оно под воздействие ультрафиолетового света от вспышки сверхновой, который возбуждает атомы межзвездного космического газа.



Центральная часть сверхновой, находящаяся внутри кольца газа, выросла за все время до размеров в половину светового года. Самыми интересными объектами являются две огромных "капли" звездных останков, которые удаляются от центра и друг от друга со скоростью порядка 32.2 миллиона километров в час.







В период с 1999 по 2013 год, обсерватория Chandra отслеживала расширяющееся кольцо рентгеновского излучения, которое со временем становилось все ярче и ярче. Это происходило в результате воздействия взрывной ударной волны, которая перемещалась и энергия которой нагревала газ до такой температуры, что он начинал излучать в рентгеновском диапазоне.



Но за последние несколько лет кольцо рентгеновского излучения прекратило увеличивать яркость. Начиная с февраля 2013 года, и по сентябрь 2015 яркость рентгеновского излучения оставалась практически неизменной. А чуть позже астрономы заметили то, что внутренние части "рентгеновского кольца" в его левой нижней области начали исчезать. Все эти изменения говорят о том, что взрывная ударная волна уже переместилась в область с малой концентрацией межзвездного газа, где эффекты ее влияния проявляются не столь сильно. И этот этап является самым последним этапом взрыва сверхновой SN 1987A.



В настоящее время астрономы продолжают искать доказательства существования черной дыры или нейтронной звезды, оставшиеся после взрыва сверхновой. На факт существования остатка того или иного вида указывают несколько вспышек нейтрино и более-менее постоянный поток этих частиц, которые прибывают из центра сверхновой. Но так как черная дыра или нейтронная звезда пока имеют очень компактные размеры, их поиск является трудным делом и пока еще не принес никаких результатов.

SN 1987A