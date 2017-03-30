Астрономы обнаружили самую массивную и “чистую” коричневую карликовую звезду



Группа ученых-астрономов, работающих с телескопом Very Large Telescope Европейской Южной обсерватории, объявила об открытии новой коричневой карликовой звезды, получившей название SDSS J0104+1535. Эта звезда отличается от других подобных астрономических объектов своей высокой массой, во-первых, и чистотой ее химического состава, во-вторых. Звезда SDSS J0104+1535 находится в пределах нашей галактики, галактики Млечного Пути, а ее возраст равен приблизительно 10 миллионам лет.



Звезда SDSS J0104+1535 находится на удалении 750 световых лет от Земли в районе созвездия Рыб, она является одной из множества древних звезд, "заселяющих" данную область космического пространства. На 99.99 процента она состоит из гелия, а оставшаяся доля приходится на водород. С этой точки зрения звезда SDSS J0104+1535 имеет в 250 раз более чистый состав, нежели наше Солнце.



Несмотря на то, что звезда SDSS J0104+1535 относится к классу карликовых звезд, она имеет самую большую массу среди всех известных коричневых карликовых звезд на сегодняшний день. Масса материи, из которой состоит эта "неудавшаяся звезда", в 90 раз превышает массу материи, из которой состоит Юпитер.



Открытие звезды SDSS J0104+1535 привлекло внимание астрономов со всего мира не только двумя упомянутыми выше рекордными показателями. Раньше ученые не знали о возможности существования коричневых карликовых звезд, имеющих подобный химический состав, и данное открытие послужило доказательством такой возможности. Вполне вероятно, что в скором времени ученым удастся обнаружить и другие подобные звезды в том же самом регионе космического пространства, которые условно можно будет отнести к классу сверхчистых коричневых карликовых звезд.