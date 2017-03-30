А.Проханов: приближается тот страшный рубеж, когда мечта русских о “царствии небесном” сменяется мечтой о топоре!

Россия бурлит! Шутка ли, в этом году будет 100-летие революции, которая изменила лик мира сего! За этот век Россия пережила Первую Мировую войну, Гражданскую войну 1918-1922 годов, Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, "перестройку" М.С.Гобачёва и обусловленное предательством советской "элиты" крушение СССР. За всё это было заплачено многими миллионами жизней. Ради чего всё это делалось и за что погибали наши предки? Очевидно, они хотели, чтобы однажды наступило светлое будущее! И где же оно?!

Сегодня мы имеем ещё более худшее государственное правление, чем была царская власть, свергнутая во время революции 1917 года!

А самое главное, кого мы сейчас имеем в качестве "элиты"?!

Кто такой Фёдор Достоевский в России знают все. Это великий русский писатель, которые предсказал революцию 1917 года за 40 лет до её начала. Вот его мысли, опубликованные в "Дневнике писателя" за 1877 год:

“...Революция жидовская должна начаться с атеизма, так как евреям надо низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой и великой!” “Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его... Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясёт все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови”. Источник. (Достоевский Ф. М. Дневник писателя. / Сост., комментарии А. В. Белов / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 880 с.).

А вот следом откровение нашего нынешнего Президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанное в 2013 году: "Первое советское правительство на 80-85% состояло из евреев":

То есть, жиды жаждали совершить в России революцию, и они совершили её с участием одураченного ими русского народа, который купился на красивые лозунги с правильными словами "Свобода, равенство, братство!", "Фабрики — рабочим, землю — крестьянам!.."

И ещё одно признание. На этот раз это признание президента Российского еврейского Конгресса Юрия Каннера, который расставляет все точки над "i" и объясняет, почему в XXI веке русские "за что боролись, на то и напоролись":

Глядя на всё это бл@дство, творящееся на просторах Российской Федерации благодаря такой "российской элите" с еврейскими корнями, современный русский писатель Александр Проханов в газете "Завтра" разразился 22 марта сего года статьёй:

Ниже я привожу её полностью:

"Откуда взялось это свирепое племя? Из каких углов преисподней? Из каких библейских пророчеств? Почему они вдруг обнаружились и засели, как в гнёздах, в министерских кабинетах, в чиновничьих крестах, в генеральских штабах, одетые в судейские колпаки и прокурорские мантии?

Что движет их тёмным разумом? Почему они ненасытны? Грабят, стяжают, грызут, захватывают русские реки, русские леса и заповедные рощи. Выгребают из русских недр золото, нефть, драгоценные камни и эшелонами везут за рубеж.

Почему они строят себе дворцы и палаты, которых не знал Потёмкин? Почему шьют туалеты, которым позавидовали бы русские императрицы?

И всё это — среди народа, который проваливается в бедность и нищету. Где умирающим детям не сыскать денег на лекарства. Где гниют города и посёлки. Где гуляют безнаказанно наркотики и льются реки палёной водки. Где пьяные деревенские женщины идут на большие дороги торговать своим телом. Где закрываются и хиреют заводы и фермы, нуждаясь в деньгах, а в это время русские миллиарды текут и текут за рубеж, кормят чужие народы и страны.

Это те деньги, на которые Америка строит свои самолёты и танки, приближая их к границам России.

Племя безумцев со своими яхтами и самолётами, со своими купленными на Карибах островами! Они забыли, в какой стране живут! Забыли, что в России писали Пушкин, Толстой, Достоевский, были созданы "Бедные люди", "История пугачёвского бунта", "Война и мир". Что среди русских святых — Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Нил Столобенский — нестяжатели, дышащие духом святым!

Чудища явились в русскую жизнь и стоят, покинув ненадолго свои коллегии и министерские кресла, перед алтарями вместе с батюшками, освещённые лампадами и свечами. Крестят свои лбы, идут в крестных ходах вокруг храмов, окружённые неприступной охраной. Они охраняют себя от народа или от Господа Бога? Они молятся перед алтарями о падших, о сиротах, о заблудших или об умножении своих несчётных богатств, своих тучных пастбищ? Неужели Господь отнял у них разум? Они забыли о Пугачёве, о Стеньке Разине, о русских революциях, о бунтах, о горящих усадьбах, о поднятых на вилы помещиках? Они забыли о судьбах русской знати, русской аристократии, которая танцевала на балах и ездила к дорогим куртизанкам, когда народ погибал в окопах и тысячами умирал под немецкими пулемётами?

Кто они, эти существа?

Может быть, Гогенцоллерны или Рюриковичи, Романовы?

Или Бурбоны и Валуа, и в их крови живёт память о великих привилегиях и несметных богатствах?

Нет же. Иные из них родились едва ли не в бараках. Другие лейтенантами начинали службу в отдалённых гарнизонах. Третьи были младшими научными сотрудниками, а потом на них нашло затмение, и они превратились в чудовищ, покрылись шерстью, шуршат чешуёй, от них валит дым, разит серой и фосфором.

Эта болезнь — не сыпь, не чесотка, а страшная опухоль, клубки червей, которые шевелятся в русском теле, выедая русское сердце и русские лёгкие. Это смерть России, смерть государства Российского.

Каждое чудовищное разоблачение, каждое вскрытое воровство не вызывают уличных демонстраций, возмущённых народных толпищ, арестов высших лиц государства. Народ безмолвствует (как не раз бывало в русской истории) согласно вековечному русскому правилу. Но в народной памяти копится тьма, откладываются слой за слоем злые и угрюмые чувства, неверие в государство, ненависть к знати, молчаливый глухой саботаж всего, что исходит от правящих верхов. Народ уже не требует очищения и не ждёт, когда воры и мздоимцы очистят властные кабинеты...

Теперь народу это не нужно, народу нужно возмездие!

Приближается тот страшный рубеж, когда русское возрождение, сияющие мечтательные глаза русских людей затмеваются кровавой поволокой. Мечта о царствии небесном сменяется мечтой о топоре.

Либеральные журналисты и политики неутомимо выбрасывают на поверхность тайны о несметных богатствах чиновников, об их неукротимом стяжательстве, об их глумлении над народом, которым они призваны управлять и который они боятся и ненавидят. Либералы, ликуя, с сатанинскими усмешками рассказывают о развратных вечерах, о заморских угодьях, о банковских счетах тех, кого принято называть элитой. Они делают это не из чувства справедливости, а с единственным желанием — опрокинуть власть. Натравить на неё народ. Перерезать стропы, которые соединяют народ и государство.

Фильм А. Навального: https://www.youtube.com/watch?v=qrwlk7_GF9g

Русские патриоты угрюмо молчат, внимая бесчисленным разоблачениям, ибо считают, что любое самое скверное, поражённое болезнями государство лучше, чем его отсутствие. Лучше, чем падение царства. Лучше, чем смертоносный кровавый хаос. Но их терпение подходит к концу.

Уже слышен скрип их зубов, заканчиваются увещевания, начинается угрюмое, под стать народному, молчание. Не дай Бог, если сомкнутся в своих устремлениях кислотные язвительные либералы и патриоты, которых наполняет медленная русская ярость. Не дай бог, если сомкнутся Болотная площадь и Поклонная гора.

Неужели это чудовищное противоречие русской жизни не видно из кремлёвских дворцов? Неужели там не замечают главного разрастающегося конфликта, рос­та патриотических настроений в России?

Выступления патриотических политиков, мыслителей и философов — это с одной стороны. А с другой стороны — расползающееся, гибельное для страны воровство, стяжательство тех, кто призван руководить государством и кто рассматривает Россию как добычу, кто рвёт ей поджилки, чтобы она не сбежала, а потом перегрызает артерию.

Чем больше русские люди любят свою страну, свою Родину, тем сильнее они ненавидят жуткое, объявившееся в России племя!

В библейских преданиях говорится о страшном племени Шеддим, которое бродит в аравийских песках и выйдет на свет божий в час вселенской беды. Не оно ли пришло в Россию, проблуждав по пустыне несколько тысяч лет?

Русский народ мечтателен, устремлён в небеса, верит в божественное чудо, внимает волшебным сказкам, где попирается зло и торжествуют добро, любовь, красота. Русская мечта, русская сказка не покидает нас в самые страшные минуты вековечных русских бед. Пусть и теперь она удержит нас от безумных поступков, от непоправимых действий, и мы дождёмся, наконец, когда Господь просветит президента и откроет ему, семнадцать лет назад включившему русский реактор, откроет причины остановки этого реактора, и президент вновь, перебирая зыбкие клавиши, запустит неиссякаемый источник русских энергий.

Путин, ударь своей десницей в племя Шеддим! Путин, зайди на амвон государства Российского и возгласи: "Покайтесь, ехидны!"

Александр Проханов

По поводу "Путин, ударь своей десницей в племя Шеддим!" мне уже высказал народ самые разные мнения. Приведу ниже некоторые из них:

Виталий Чумаков: власть, если она желает сохранить государственность России, должна сама дать бой оголтелым коррупционерам высшего (маршальско-министерского уровня) для очистки самой себя, как первый шаг противодействия агрессии Запада. Нельзя допустить, чтобы решение проблемы коррупции было отдано на откуп манипулируемой Западом российской митинговой охлократии!

Александр: Антон Павлович, здравствуйте! Только-что прочёл Вашу статью "Иногда случается нечто из ряда вон выходящее, что вводит служивых людей в ступор!". Я только подумал также об этой ситуации, а Вы уже успели написать и выставить это на обзор (ну, хоть пиши на Вас в "Спортлото"!). А ещё вот я прикидываю своим хилым умишком, что Чук и Гек (Путин и Медведев) соблюдают каждый свою функцию: один внешнюю, другой — внутреннюю (по диктату олигархов). Поэтому и молчок от Чука! Трогать Гека — это трогать всех, а у них у каждого ещё с 90-х по маленькой армии отморозков (чует моё сердце, что они их и сейчас прикармливают "на всякий случай" как Беня Коломойский на Украине). Вот у Чука и цуцванг как в шахматах. Аналогия с 1917-м полная: внутри угроза гражданской войны, снаружи Антанта! Мудрый Чук не пойдёт на гражданскую, он положит миллионы россиян за своих олигархов под ширмой "За Родину — против Антанты". Вот где-то так я "медитирую".

Andrey Kadykchansky: Антон! Какая власть у нашего Президента? О чём ты? Почитай Конституцию http://www.constitution.ru/ Где там хотя бы слово о его власти? Ни единого. Там сказано, что он представитель! А у представителя нет власти по определению! Не он Димона посадил в кресло, и не ему его снимать. Президент, в соответствии с толковыми словарями, означает "Глава Колониальной администрации", т.е. управляющий туземцами, в какой-либо колонии. Если знать этот минимум, все вопросы отпадают сами собой.

Михайло: не припомню, что б у Путина были какие-то полномочия. Он у нас ограничен в принятии решений и ни к одной из ветвей власти не относится... Или я ошибаюсь?

Выскажу теперь и я своё личное мнение:

Я уверен, что Путина есть политическое чутьё, есть предвидение ситуации и есть стремление и желание навести порядок в России! Если бы это было не так, ситуация в России ничем бы не отличалась от ситуации на Украине, которой управляет сейчас на 100% еврейское руководство. Я полагаю, что Путин специально выжидает момент, который нужно выжидать, бесспорно, потому что ситуация в России и мире действительно напоминает 1917-й год: "внутри угроза гражданской войны, снаружи Антанта!" Поэтому важно нанести удар по внутреннему врагу не раньше, и не позже, а буквально "на взлёте", когда полностью обнажится его брюшина. Ставленники и агенты Запада вроде Алексея Навального, конечно же, надеются, что подняв народ на протест, они сумеют опрокинуть власть Путина, а следом разжечь в России Гражданскую войну, как это было в 1918 году. Однако, почему все патриоты забыли, утверждая, что "у Путина нет реальной власти", что в его прямом подчинении уже год как имеется Нацгвардия! Вот с её помощью он и нанесёт удар по "племени Шеддим" в нужный момент!

Либералы вроде А.Навального, сразу поняли, для чего нужна Владимиру Путину собственная Армия, способная выполнить любой его приказ внутри России. Поэтому либеральные СМИ и стали тут же дезинформировать народ страшилками, мол Путину нужна личная Армия, чтобы воевать со своим народом.

Вот наглядные примеры таких страшилок! Это, типа, они, либералы, предвидели, предупреждали народ, что "кровавый режим" готовится подавлять народные бунты!

"Стало известно, каким оружием будет расстреливать народ путинская нацгвардия".

"Почему в скором времени путинская нацгвардия откроет огонь на поражение".

Нет господа, либералы из "племени Шеддим", на этот раз по-вашему не будет! Всё-таки 100 лет истории чему-то да научили русский народ!

Приложение: "КАК ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО "РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ" В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ — ЖИДЫ?!"

Будет иначе, чем вы хотите!

"Гусский марш" в Москве, на марше жидолиберасты. "Гусский марш" в Москве, на марше жидолиберасты.

Вы мечтаете о топоре для Путина, а он опустит этот топор на ваши головы!

Ждите!

29 марта 2017 г. Мурманск. Антон Благин