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Юрий Каннер: «…большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни».

14:54. 29 марта 2017 Просмотров - 68 Один комментарий Опубликовал:

 

«Но в чем состоит именно российская особенность еврейского вопроса?

Да в том, что в России евреи интегрировались не со 140-миллионным народом, а только с его интеллигенцией – это ученые, инженеры, писатели. 

Поэтому большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни».

Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса

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21 февраля 2012г. еврейки-активистки Pussy Riot осквернили Храм Христа Спасителя в Москве. Это они вместе с другими евреями называют так - резонансная акция.

Еврейки исполнили на алтаре церкви песню "Богородица, Путина прогони". 

Они могли критиковать президента Путина где угодно и как угодно. 

Где угодно и как угодно они могли критиковать патриарха Кирилла. 

Они с таким же успехом могут срать или трахаться где угодно и как угодно. Но делая это публично, в том месте, куда Русские люди приходят для совершения молитв - это означает оскорбление религиозных чувств в первую очередь Русских людей.

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Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса, заявил, что цитирую, ...«большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни».

 

Можно ли  сделать вывод, что поддержавшие показ "Взбунтовавших пусек" своих вагин с заклинанием "Богородица, Путина прогони" в главном храме российских христиан в своём  "Обращении деятелей культуры и искусства РФ"  как раз и имеют еврейские корни?

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Один комментарий»

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    Ирбис 29 марта 2017 в 15:16 Ссылка Пометить
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    “Я не интеллигент, у меня профессия есть.” (Лев Гумилёв)! “Интеллигенция полагает себя мозгом нации. На самом деле, она не мозг ее, а *****.” (В. И. Ленин)! Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика… (П.Струве! Лично моё “определение”. Просмотр американского фильма в российском кинозале. На экране очень жирный стандартный американский пацан идёт и жрёт попкорн. Вдруг, роняет его в оказавшийся по пути унитаз, после чего судорожно начинает есть потерю от-туда. Нормальные зрители воротят нос. Интеллигенты же говорят, задыхаясь от счастья – “Надо же, какого они там развития достигли! У них даже унитазы такие чистые, что можно из них кушать!

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