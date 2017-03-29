Юрий Каннер: «…большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни».

«Но в чем состоит именно российская особенность еврейского вопроса?



Да в том, что в России евреи интегрировались не со 140-миллионным народом, а только с его интеллигенцией – это ученые, инженеры, писатели.



Поэтому большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни».

Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса

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21 февраля 2012г. еврейки-активистки Pussy Riot осквернили Храм Христа Спасителя в Москве. Это они вместе с другими евреями называют так - резонансная акция.

Еврейки исполнили на алтаре церкви песню "Богородица, Путина прогони".

Они могли критиковать президента Путина где угодно и как угодно.

Где угодно и как угодно они могли критиковать патриарха Кирилла.

Они с таким же успехом могут срать или трахаться где угодно и как угодно. Но делая это публично, в том месте, куда Русские люди приходят для совершения молитв - это означает оскорбление религиозных чувств в первую очередь Русских людей.

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Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса, заявил, что цитирую, ...«большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни».

Можно ли сделать вывод, что поддержавшие показ "Взбунтовавших пусек" своих вагин с заклинанием "Богородица, Путина прогони" в главном храме российских христиан в своём "Обращении деятелей культуры и искусства РФ" как раз и имеют еврейские корни?