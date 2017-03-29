ХА – Китайские ВВС обогнали Россию?
Истребитель пятого поколения был разработан Авиационной промышленной корпорацией в городе Чэнду и впервые поднялся в воздух ещё в 2011 году. Тактико-технические характеристики Chengdu J-20 по прозвищу «Чёрный орёл» по-прежнему хранятся в тайне. Истребитель подозрительно похож одновременно на российский МиГ 1.44 и американский F-22, а расположение воздухозаборников и геометрия вертикального оперения напоминают F-35.
Малозаметный самолёт J-20 выполнен по схеме «утка»: пара подфюзеляжных килей и расположение двигателей аналогичны МиГ 1.44, а фонарь и носовая часть скопированы с F-22. По некоторым данным, он оборудован российскими турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-31Ф-М2 для истребителей четвёртого поколения, которые были списаны и куплены китайскими военными. Длина истребителя составляет 20,3 метра, размах крыльев — 12,9 метра, максимальная взлётная масса — 36,3 тонны.
Первый прототип «Чёрного орла» участвовал в испытаниях аэродинамической компоновки и технологий снижения заметности, на втором прототипе тестировали бортовое радиоэлектронное оборудование, а также гидравлические и пневматические системы. Третий и четвёртый прототипы в воздух не поднимались и участвовали в статических тестах, а на остальных проводились финальные тесты работы бортовых систем.
В ближайшее время истребители планируется оборудовать китайскими реактивными двигателями WS-15. Теперь Chengdu J-20 официально принят на вооружение Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики. Таким образом Китай стал второй страной в мире после США, на вооружении которой имеются истребители пятого поколения. Китайцам удалось обогнать Россию, Японию, Индию, Иран и Турцию.
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Китайцам удалось “обогнать” Россию на СПИСАННЫХ российских двигателях )))
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Да-а,впечатляет..Но что то он угловатый,маневрировать тяжело будет.Но если только взлет,потом прямолинейный полет,особо не разгоняясь,потом посадка,тогда в принципе можно летать..