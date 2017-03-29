ХА – Китайские ВВС обогнали Россию?

Истребитель пятого поколения был разработан Авиационной промышленной корпорацией в городе Чэнду и впервые поднялся в воздух ещё в 2011 году. Тактико-технические характеристики Chengdu J-20 по прозвищу «Чёрный орёл» по-прежнему хранятся в тайне. Истребитель подозрительно похож одновременно на российский МиГ 1.44 и американский F-22, а расположение воздухозаборников и геометрия вертикального оперения напоминают F-35.

Малозаметный самолёт J-20 выполнен по схеме «утка»: пара подфюзеляжных килей и расположение двигателей аналогичны МиГ 1.44, а фонарь и носовая часть скопированы с F-22. По некоторым данным, он оборудован российскими турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-31Ф-М2 для истребителей четвёртого поколения, которые были списаны и куплены китайскими военными. Длина истребителя составляет 20,3 метра, размах крыльев — 12,9 метра, максимальная взлётная масса — 36,3 тонны.