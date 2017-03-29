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Военная приемка. «Центр закрытых испытаний»

12:44. 29 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Главным героем нового выпуска программы «Военная приемка» станет отнюдь не новейшая техника Российской армии. А то, что делает ее одной из самых лучших в мире. Ни для кого не секрет: вся техника и оружие перед тем, как армия примет их на вооружение, проходят проверку. Но мало кто знает, как и где проходит эта проверка. В этом выпуске программы мы впервые это покажем. И вы останетесь под впечатлением. Сотрудники 3-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны проверяют все – от пистолетов до реактивных систем залпового огня. И создают для оружия и брони такие условия, которые вряд ли возникнут даже в настоящем бою.


http://tvzvezda.ru


Источник: www.youtube.com

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