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В ВСУ началась смута. Отмечаются массовые случаи дезертирства

14:48. 29 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Официальный представитель командования ВС ДНР Эдуард Басурин в ходе брифинга сообщает о том, что в ВСУ наблюдаются явные проблемы с комплектованием формированиий личным составом. В целях поддержания численности войск в так называемой зоне «АТО» украинское командование в очередной раз переходит к тактике затягивания ротационных процедур. Вместо 2-3 месяцев одно и то же подразделение может оставаться на позициях в Донбассе полгода и даже больше. При этом потери компенсируются далеко не по всем подразделениям ВСУ и нацгвардии.
 

В ВСУ началась смута. Отмечаются массовые случаи дезертирства

Такие действия командования ВСУ приводят к акциям неповиновения со стороны рядового состава. С целью противодействия волнениям в ряде населённых пунктов Донбасса, подконтрольных Киеву, снова введён комендантский час.
 

 

Из заявления Басурина:

Среди военнослужащих бригад, ожидающих скорого возвращения домой, начались волнения, перерастающие в неповиновение приказам командиров. От безысходности в 1-м батальоне 92-й отдельной механизированной бригады в районе Красногоровки один военнослужащий совершил самоубийство. Кроме того, отмечаются массовые случаи дезертирства военнослужащих из расположения частей, которые привели к тому, что командование «АТО» было вынуждено ввести комендантский час в Краматорске, Дзержинске, Димитрове и Константиновке.

В то же время командование ВСУ продолжает отдавать приказы об обстрелах ДНР и ЛНР. Кадры NewsFront из Молодёжного:

фашисты обстреливают мирное население

 
 
Между тем, в социальных сетях представители так называемых нацбатов всё чаще публикуют заявления о том, что в любой момент готовы направить стволы своих орудий на Киев. Их готовы поддержать и представители ВСУ. В таком случае недавнее заявление Порошенко о том, что монополия на применение силы должна быть только у государственных властей, выглядит лишь попыткой самоуспокоения.

Небезызвестный радикал Семенченко, являющийся одним из устроителей блокады Донбасса, заявил о том, что в районе Артёмовска (новоукр. – Бахмут) будет создана «Бахмутская Сечь». При этом Семенченко призвал всех желающих, включая военнослужащих ВСУ, вступать в ряды «Бахмутской Сечи» для «защиты Украины».

И на таком фоне Украина объявляет "в розыск" очередного российского генерала. Им оказался генерал-майор ВС РФ Роман Шадрин. Его, как и генерала Завизьона, в Киеве обвиняют в "ведении агрессивной войны" и "создании террористической организации" и "ожидают в суде".

 

https://topwar.ru/112175-v-vsu-nachalas-smuta-otmechayutsya-massovye-sluchai-dezertirstva.html

Метки: всу, Новоросия, обстрелы
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