Тайна чистейшей воды Байкала: бактерии

В центральной части озера воду можно пить без кипячения.

Тайну особенной чистоты воды озера Байкал разгадали ученые иркутского Лимнологического института СО РАН. Оказывается естественными чистильщиками водоема являются микроорганизмы бактериофаги — вирусы, разрушающие патогенные бактерии.

Как сообщил «МК» доктор биологических наук, главный научный сотрудник института Валентин Дрюккер, гипотеза о том, что в Байкале обитают естественные враги бактерий, таких, как кишечная палочка или стафилококк, существовала давно. Однако у ученых не было возможности доказать это за неимением трансмиссионных электронных микроскопов, дающих увеличение в 600 тысяч раз (обычный световой дает увеличение всего в 2-3 тысячи раз). Получив же мощные приборы, они смогли разглядеть в воде Байкала самых мелких существ, размером в несколько нанометров (1 нанометр равен 10 в минус 9 степени метра).

Иркутские микробиологи обнаружили 9 из 10 известных науки ещё 4 новых вида. Есть среди них микроорганизмы, выделяющиеся особо крупными размерами (в десятки раз больше обычных бактериофагов), а также формами. К примеру, оказалось, что в Байкале водятся бактериофаги в форме юлы и даже молотка. Каждый из этих микроорганизмов является специфическим киллером для определенных бактерий. Бактериофаги внедряются в какую-то конкретную бактерию, например, в кишечную палочку, размножаются, и та погибает. Самая активная борьба идет в прибрежной зоне озера, где обитает патогенная флора, подпитываемая хозяйственными стоками. В центральной же части Байкала вода настолько хорошо очищена бактериофагами, что ее можно пить, не подвергая кипячению.

Почти на всех найденных бактериофагов ученые завели «личные дела» с описанием морфологических и генетических свойств. Предполагается, что в будущем бактериофаги в успехом смогут заменить привычные всем антибиотики. Их преимущество в том, что они бьют не сразу по всей флоре организма, а по отдельным ее видам.

Источник: nashaplaneta.su