Сводки от ополчения Новороссии 29 марта 2017

ДНР: из-за ночного обстрела ВСУ в Донецке и Ясиноватой зафиксировано множество разрушений

Украинские силовики минувшим вечером и ночью подвергли массированному обстрелу районы Донецка и Ясиноватой — повреждено пять домов, газопровод и линии электропередачи. Об этом свидетельствуют сводные данные, полученные Донецким агентством новостей.

«В ночь на 29 марта обстрелу со стороны ВСУ подвергся Киевский район. Попадания зафиксированы: улица Сакко и Ванцетти, 56 — повреждение дома осколками, на улице Чапаева, 4 квартира 44 было прямое попадание в балкон пятого этажа, квартира разрушена полностью», — отметили в пресс-службе столичной мэрии.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГК «Донбассгаз», там же в Киевском районе в результате украинских обстрелов без газоснабжения остались четыре дома частного сектора. Аварийные бригады в течение ночи несколько раз выезжали на локализацию аварий по улицам: Чапаева, Сакко и Ванцетти, Неделина, Бетховена, Галилея. Сейчас ремонтно-восстановительные бригады приступили к ликвидации последствий обстрелов.

По информации главы Петровского района на западе Донецка Максима Жуковского из-за ночных обстрелов без энергоснабжения полностью остались поселок Александровка и Кременец. В столичном Куйбышевском районе, как сообщили в оперативном командовании ДНР, был поврежден один дом в по улице Градостроителей, 36.

Сообщили об обстрелах и в администрации Ясиноватой. Там, по словам и.о. главы местной мэрии Олега Моргуна в селе Минеральное накануне вечером огнем украинской армии было повреждено два дома, нарушено энергоснабжение.

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Последствия ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ

За прошедшие сутки ВС Украины пятьдесят четыре раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось двадцать три населенных пункта Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия (калибром 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибром 120-мм и 82-мм), а также вооружение БМП, БТР-ов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

КИЕВСКИЙ РАЙОН

— ул. Чапаева 4, — повреждение окон, балкона

— ул. Чапаева, 9, 10 — повреждение остекления (ИУ)

— ул. Аристова, (?) — попадание (ИУ)

— ул. Сакко и Ванцетти, (?) — погибла мирная жительница (ИУ)

— ул. Бетховена, 7 — попадание в крышу

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

пос. Трудовские

— ул. Карнавальная, 93 — повреждение дома

ДОКУЧАЕВСК

— ул. Щорса, 28 — повреждение дома

пос. Ясное

— ул. Валова, 13/2 и 17 — повреждение домов

— ул. Победы, 14, 16, 17, 19, 28 — повреждение домов

* ИУ — информация уточняется

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Наблюдатели ОБСЕ потеряли почти 70 украинских танков на Донбассе

Международные наблюдатели ОБСЕ сообщили, что с мест постоянного базирования пропало 64 танка Вооружённых сил Украины.

Об этом говорится в отчёте мониторинговой миссии от 26 марта. Согласно информации, предоставленной командованием ВСУ, в этом месте хранения должно быть 23 танка Т‑64 и 41 единица танков Т‑72.

«СММ ещё раз посетила постоянное место хранения вооружения Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположение которого соответствует линиям отвода. Наблюдатели отметили, что это место хранения остаётся покинутым и там по‑прежнему отсутствует 64 танка», — говорится в отчёте.

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ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ДНР — выпустили около 300 боеприпасов

Украинские силовики с вечера подвергли обстрелу 10 прифронтовых населенных пунктов ДНР, выпущено почти 300 снарядов и мин.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 01:00 украинская армия выпустила 297 снарядов из танковых орудий, артиллерийских, а также мин по 10 прифронтовым населенным пунктам Республики», — говорится в сообщении.

Он пояснил, что под огнем украинских подразделений оказались окрестности донецкого аэропорта, поселки Трудовские, Старомихайловка на западе Донецка, Ясиноватая, поселок Крутая Балка в ее окрестности, Докучаевск и село Ясное, ясиноватские села Яковлевка, Спартак, а также Ленинское Новоазовского района на юге Республики.

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ВАЖНО: Дончанка погибла в результате ночного обстрела со стороны ВСУ (+ВИДЕО)

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Украинские военные сегодня ночью открыли огонь из танковых орудий и тяжелых минометов по Киевскому району Донецка, по предварительным данным — погибла мирная жительница. «Ночью был обстрел Киевского района. Огонь велся из танков и 120-мм минометов. По предварительным данным, есть погибшая женщина по улице Сакко и Ванцетти, 56», — сообщили «Русской Весне» в силовых ведомствах ДНР. В результате ночного обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка зарегистрированы повреждения жилых домов:

по ул. Чапаева, 4 — повреждение окон, балкона, в одной из квартир возгорание;

по ул. Чапаева, 9, 10 — повреждение остекления;

по ул. Аристова — попадание;

по ул. Бетховена, 7 — попадание в крышу;

по пр-ту Партизанскому — техникум технологии и дизайна — осколки



В Петровском районе Донецка под огнем украинских оккупантов оказался поселок Трудовские: по улице Карнавальной дом 93 сильно поврежден осколками. Читайте также: ВАЖНО: В Артемовск тайно прибыла спецкоманда ВСУ для эксгумации сотен погибших под Дебальцево солдат

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Боевики «АТО» 13 раз нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 13 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново, Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Желобок, Сокольники.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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СРОЧНО: Под Донецком идет мощный бой, ВСУ ведут огонь из артиллерии

Сегодня вечером в северных пригородах Донецка завязался ожесточенный бой. Около 23.00 в окрестностях Донецкого аэропорта и Ясиноватского блокпоста начался бой с применением минометов. Спустя полчаса с украинских позиций был открыт артиллерийский огонь по Гвардейке и Путиловке. Сообщается о попаданиях снарядов рядом с жилыми кварталами. Звуки обстрела слышит весь Донецк. «Калининский очень громко», «Так громко давно не было», «Партизанский проспект в шоке», «Пролетарка слышит очень сильно», — сообщают местные жители. Читайте также: ВАЖНО: Дончанка погибла в результате ночного обстрела со стороны ВСУ (+ВИДЕО, ФОТО)

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