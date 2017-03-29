Смертельные мегаполисы. Михаил Величко
Большие города нужны для сокращения численности населения и подавления природных способностей человека
Содержание:
0:00:00 – жизнь в городе и деревне
0:00:42 – кочевой и осёдлый образ жизни
0:04:21 – как возникали города
0:06:22 – избыточная рождаемость
0:07:23 – убийственный город
0:08:26 – городские мутанты
0:11:39 – человек и тараканы
0:13:06 – деревня питает города людьми
0:13:33 – численность городского и сельского населения
0:16:18 – города – центры потребления
0:18:04 – как сокращают городское население
0:22:59 – убийственная городская среда
0:26:04 – непродуманность города
0:28:43 – как убивает многоэтажка
0:32:34 – политики против собственного населения
0:34:20 – в каком городе можно жить
0:36:19 – мегаполис против населения
0:39:30 – какая должна быть экономика для жизни
0:43:19 – почему стали делать хрущёвки
0:45:36 – градостроительный геноцид
0:48:15 – городские бездельники
0:50:25 – европейское уничтожение в городах
0:52:21 – психодинамика толпы
0:55:58 – холопство
0:58:41 – почему появляются мигранты==========================================================================
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