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Смертельные мегаполисы. Михаил Величко

12:37. 29 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Большие города нужны для сокращения численности населения и подавления природных способностей человека

Содержание:

0:00:00 – жизнь в городе и деревне

0:00:42 – кочевой и осёдлый образ жизни

0:04:21 – как возникали города

0:06:22 – избыточная рождаемость

0:07:23 – убийственный город

0:08:26 – городские мутанты

0:11:39 – человек и тараканы

0:13:06 – деревня питает города людьми

0:13:33 – численность городского и сельского населения

0:16:18 – города – центры потребления

0:18:04 – как сокращают городское население

0:22:59 – убийственная городская среда

0:26:04 – непродуманность города

0:28:43 – как убивает многоэтажка

0:32:34 – политики против собственного населения

0:34:20 – в каком городе можно жить

0:36:19 – мегаполис против населения

0:39:30 – какая должна быть экономика для жизни

0:43:19 – почему стали делать хрущёвки

0:45:36 – градостроительный геноцид

0:48:15 – городские бездельники

0:50:25 – европейское уничтожение в городах

0:52:21 – психодинамика толпы

0:55:58 – холопство

0:58:41 – почему появляются мигранты

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Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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