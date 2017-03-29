Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 марта 2017

Террористы опубликовали кадры нового масштабного наступления в сирийской провинции Хама.

Группировки «Ахрар Аль-Шам» и «Файлак Аль-Шам» во вторник утром предприняли новое мощное наступление в провинции Хама, нацелившись на удерживаемые правительством районы вблизи небольшого христианского города Махарда после того, как из Идлиба прибыли дополнительные подкрепления исламистов.

Под прикрытием артиллерии и РСЗО бандгруппы атаковали с двух флангов и перекрыли район Аль-Карамитах и его контрольно-пропускной пункт, а также захватили Талль-эш-Сахром у Керназа.

В атаку было брошено большое количество бронетехники, включая танки, БМП, БТРы, а также множество пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Захват Махарды, где проживает большое количество христианского населения, мог бы закончиться геноцидом, однако джихадистов ждал сюрприз.

Но террористы «Ахрар аш-Шам» и союзных банд попали в засаду, гениально устроенную командирами Сирийской армии. После захвата селения Аль-Сахир в северной части Хамы и вскоре после публикации победных реляций, фото и видео своих сил в Аль-Сахире террористы оказались в самом центре капкана, который был идеально организован подразделениями САА в районе Аль-Карамита.

Спецоперацией на севере Хамы руководит легендарный «Тигр» Сухейль Аль-Хасан и его бригада Tiger Force.

По имеющейся у «Русской Весны» информации, эта западня была организована командирами «Тигров» и российскими военными советниками, консультирующими САА.

Банды понесли большие потери

При поддержке ВКС России армейцы убили ряд бандитов из «Ахрар Аш-Шам», «Джейш Аль-Иззы» и «Файлак Аш-Шам», включая двух полевых командиров, которые попали в центр засады.

В результате этой засады правительственные войска восстановили все утраченные позиции в Аль-Сахире и Аль-Карамите, заставив бандитов броситься в беспорядочное бегство, чтобы избежать новых потерь.

К наступившей ночи боевики вместо победных реляций начали публиковать официальные релизы с фотографиями (см. первое и последнее фото) своих ликвидированных подельников.

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Приводим лишь несколько картинок с признанием потерь группировками «Файлак Аш-Шам», «Свободной армии Идлиба» и «Джейш Аль-Изза».

Ниже релизы о гибели известного главаря «Свободной армии Идлиба» Мохаммада Камаля аль Касима (по кличке «Абу Рабия»), он был убит САА около Марзафа в Хаме, и одного из видных боевиков «Джейш Аль-Изза».

А медиа-крыло «Хезболлы» этой ночью опубликовало список из 69 имен, фамилий и кличек боевиков, ликвидированных в Хаме.