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Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 марта 2017

11:01. 29 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО)

Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна

Террористы опубликовали кадры нового масштабного наступления в сирийской провинции Хама.

Группировки «Ахрар Аль-Шам» и «Файлак Аль-Шам» во вторник утром предприняли новое мощное наступление в провинции Хама, нацелившись на удерживаемые правительством районы вблизи небольшого христианского города Махарда после того, как из Идлиба прибыли дополнительные подкрепления исламистов.

Под прикрытием артиллерии и РСЗО бандгруппы атаковали с двух флангов и перекрыли район Аль-Карамитах и его контрольно-пропускной пункт, а также захватили Талль-эш-Сахром у Керназа.

В атаку было брошено большое количество бронетехники, включая танки, БМП, БТРы, а также множество пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Захват Махарды, где проживает большое количество христианского населения, мог бы закончиться геноцидом, однако джихадистов ждал сюрприз.

Но террористы «Ахрар аш-Шам» и союзных банд попали в засаду, гениально устроенную командирами Сирийской армии. После захвата селения Аль-Сахир в северной части Хамы и вскоре после публикации победных реляций, фото и видео своих сил в Аль-Сахире террористы оказались в самом центре капкана, который был идеально организован подразделениями САА в районе Аль-Карамита.

Спецоперацией на севере Хамы руководит легендарный «Тигр» Сухейль Аль-Хасан и его бригада Tiger Force. 

По имеющейся у «Русской Весны» информации, эта западня была организована командирами «Тигров» и российскими военными советниками, консультирующими САА.

Банды понесли большие потери

При поддержке ВКС России армейцы убили ряд бандитов из «Ахрар Аш-Шам», «Джейш Аль-Иззы» и «Файлак Аш-Шам», включая двух полевых командиров, которые попали в центр засады.

В результате этой засады правительственные войска восстановили все утраченные позиции в Аль-Сахире и Аль-Карамите, заставив бандитов броситься в беспорядочное бегство, чтобы избежать новых потерь.

К наступившей ночи боевики вместо победных реляций начали публиковать официальные релизы с фотографиями (см. первое и последнее фото) своих ликвидированных подельников.

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Приводим лишь несколько картинок с признанием потерь группировками «Файлак Аш-Шам», «Свободной армии Идлиба» и «Джейш Аль-Изза».

Ниже релизы о гибели известного главаря «Свободной армии Идлиба» Мохаммада Камаля аль Касима (по кличке «Абу Рабия»), он был убит САА около Марзафа в Хаме, и одного из видных боевиков «Джейш Аль-Изза».

А медиа-крыло «Хезболлы» этой ночью опубликовало список из 69 имен, фамилий и кличек боевиков, ликвидированных в Хаме.

Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна
Смертельная западня: Российские советники и «Тигры» заманили в засаду огромные силы наступающих боевиков в Хаме (ФОТО) | Русская весна

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Армия Сирии и ВКС РФ выбивают ИГИЛ из ключевых газовых месторождений у Пальмиры, боевики бегут (КАРТА)

Армия Сирии и ВКС РФ выбивают ИГИЛ из ключевых газовых месторождений у Пальмиры, боевики бегут (КАРТА) | Русская весна

Правительство Сирии стало еще на один шаг ближе к решению своего давнего энергетического кризиса. Отрядам Сирийской Арабской Армии удалось выбить боевиков ИГИЛ еще из двух газовых месторождений, находящихся в восточной части Хомса, района богатого углеводородами.

Подразделения САА при поддержке ударных вертолетов и самолетов ВКС России в ходе спецоперации взяли под контроль еще несколько горных вершин к северо-западу от Пальмиры — горы Далил и Антр. Вскоре после этого террористам ИГИЛ* пришлось покинуть газовое месторождение Джира, которое оказалось под огневым контролем армейцев, занявшим высоты.

После ухода из Джиры джихадисты начали свое отступление и от близлежащего важнейшего газового месторождения Шаэр, при том, что эта территория была захвачена и удерживалась ими больше года.

Точно не известно, было ли их бегство вызвано давлением со стороны правительственных войск или террористы сдали эти территории из-за необходимости в подкреплении своих сил в провинции Ракка.

Читайте также: Капкан для «Аль-Каиды»: «Тигры» и ВКС РФ уничтожили атакующих боевиков и взяли поселок в Хаме (ВИДЕО, ФОТО 18+)

*Запрещенная в РФ террористическая организация

Армия Сирии и ВКС РФ выбивают ИГИЛ из ключевых газовых месторождений у Пальмиры, боевики бегут (КАРТА) | Русская весна

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Американский генерал признал причастность коалиции к гибели мирных людей в Мосуле

Генерал-лейтенант армии США, командующий международной операцией против террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии Стивен Таунсенд заявил о причастности международной коалиции к гибели мирных граждан в результате авиаударов в Мосуле.

«По моей предварительной оценке, мы, вероятно, были причастны к этим жертвам», — заявил Таунсенд на брифинге в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов в районе Аль-Джадида в Мосуле погибли более 200 человек.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона запросила специальный брифинг в Совбезе ООН в связи с действиями США в Мосуле, в результате которых погибли мирные жители.

Президент Ирака Фуад Масум отметил, что происходящее в Мосуле — это гуманитарная катастрофа.

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Под Краснодаром открыли памятник погибшему в Сирии летчику (ВИДЕО)

Под Краснодаром открыли памятник погибшему в Сирии летчику (ВИДЕО) | Русская весна

Торжественное открытие памятника Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину, погибшему в 2016 году при выполнении служебного задания в Сирии, прошло на Аллее славы города Кореновска Краснодарского края, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Двадцатого марта в одной из кубанских школ уже был открыт памятник погибшему в Сирии лётчику.

«На церемонии открытия памятника присутствовали вдова погибшего летчика Рамиля Хабибуллина, командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, представители местных властей, общественных и патриотических организаций, а также ветераны Военно-воздушных сил (ВВС)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, после возложения цветов и траурного митинга личный состав авиаполка, которым командовал Хабибуллин, прошел у бюста торжественным маршем.

Как ранее сообщала «Русская Весна», российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин погибли 8 июля в Сирии во время облета в районе Пальмиры.

В этот день крупный отряд боевиков ИГИЛ* атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибуллин и Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов, сорвав наступление боевиков. Экипаж вертолета погиб.

Читайте также: Последний бой Ми-25 у Пальмиры — ИГИЛ публикует кадры гибели пилотов ВКС России (ВИДЕО)

Справка «Русской Весны»:

Ряфагать Хабибуллин был похоронен на родине в селе Вязовый Гай Ульяновской области, рядом с могилой отца. Церемония прощания с пилотом проходила в Ульяновской области, Краснодарском крае, где служил Хабибуллин, и в Сызранском вертолетном училище, которое он окончил. Летчик посмертно награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с мечами), двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги» и региональным орденом «За проявленное мужество» (Ульяновская область).

Читайте также: Смерть с небес: Боевик «Аль-Каиды» снял гибель своего отряда от самолета ВКС России (ВИДЕО)

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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