Счёт, пожалуйста: США объявили цену за «военные услуги». Павел Шипилин

Завтра в Вашингтоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон примет министров иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии.

Официально заявлено, что темами обсуждения станут ситуация в области безопасности в Европе, кибербезопасность, трансатлантические связи, борьба с терроризмом и будущее НАТО. Однако после встречи Дональда Трампа с Ангелой Меркель примерно понятно, в каком направлении пойдут переговоры.

​Стал известен размер «гигантской суммы» долга Германии Североатлантическому альянсу, о которой новый американский президент упомянул в своем Твиттере сразу после отъезда канцлера.

Британская Sunday Times со ссылкой на одного из немецких министров рассказала о счете в 375 млрд долларов, предъявленном Вашингтоном Берлину.

«Общая идея, стоящая за выдвижением подобных требований, заключается в том, чтобы запугать другую сторону, однако канцлер приняла это со спокойствием и не стала отвечать на подобные провокации», — приводит газета слова высокопоставленного чиновника, не упоминая его имени. Он охарактеризовал переговоры между лидерами как возмутительные.

Тем не менее предполагаемая конфигурация новых отношений между США и членами альянса начинает вырисовываться.

По логике Дональда Трампа, которую он излагал еще во время предвыборной кампании, страны, входящие в НАТО, обязаны платить за содержание военного блока. Однако у тех же немцев есть контраргументы.

По мнению обозревателя Deutsche Welle Бернда Ригерта, «влезть в долги в рамках НАТО просто невозможно, так как каждый член альянса несет свои расходы самостоятельно». «Если живущий в своей собственной реальности президент хочет изменить эту систему, то НАТО должна быть целиком переформатирована. Польша, страны Балтии и многие другие должны будут выразить готовность оплачивать присутствие американских военных, — считает журналист. — Если Польша, Германия или Литва должны будут платить, то, в соответствии с правилами экономики, они должны иметь возможность и оказывать влияние на заказ услуг».

Судя по всему, главы МИД балтийских стран на встрече с госсекретарем услышат то же предложение, выраженное в форме ультиматума, что парой недель раньше пришлось принять к сведению Ангеле Меркель.

В этом смысле надуманные страхи президента Литвы Дали Грибаускайте, которые она на днях передала в Вашингтон через интервью Foreign Policy, должны обрести четкие материальные очертания.

Раз Литва просит США решиться на постоянную дислокацию вооруженных сил в Балтийском регионе, организовать систему противоракетной обороны, то, по-видимому, в новых условиях нужно будет подписать контракт и оплатить американские затраты, выраженные в миллиардах долларов.

На Дональда Трампа жалобы европейских стран по поводу мнимой российской угрозы не действуют — ему нужны деньги.

Такой коммерческий подход к общей безопасности вызывает обеспокоенность у старых членов НАТО. «Значительная доля нынешних расходов на содержание баз в Рамштайне, Штутгарте и где-либо еще связана с тем, что США руководят действиями своих вооруженных сил на Ближнем Востоке из Германии, — напоминает Бернд Ригерт. — По логике Трампа немецкие налогоплательщики должны оплачивать и американские операции в Ираке или Афганистане? Хозяин Белого дома то ли не знает всего этого, то ли показательно игнорирует. Его замечание о том, что с Соединенными Штатами обходятся несправедливо, мягко говоря, тоже полная чепуха. Никто никогда не заставлял США размещать свои войска где бы то ни было, начинать или заканчивать войны. Расходы берет на себя тот, кто становится их причиной. Все просто».

Нет, не все. Дональд Трамп намерен не только снизить затраты на безопасность союзников, но и ограничить американское влияние только вызовами, которые угрожают непосредственно США. Или торговать своими военными и техникой. Бесплатно потакать кокетству политиков стран Балтии, которое они выдают за тревогу, связанную с российской агрессией, Вашингтон больше не желает.

Однако нужно все же попытаться понять, в чем смысл новой концепции — Америка действительно намерена перевести взаимоотношения с союзниками на товарно-денежные отношения или президент с ярко выраженной деловой хваткой хочет предложить им вместо живых денег какую-то иную форму оплаты?

На днях в Латвии побывал бывший глава Госдепартамента Джон Керри — уже как бизнесмен, а не как политик. «Этот регион развивается быстрее, чем остальная Европа, правительство Латвии хочет двигаться вперед, экспорт и промышленность развиваются», — сделал он комплимент местным элитам.

Латвия, среди преимуществ республики Керри назвал сильную систему образования, подготовленную рабочую силу, членство в ЕС с ясными правилами и стандартами. По его мнению, люди должны узнать больше о Латвии, Литве и Эстонии. «В мире «лежит» много денег, которые не используются, и их хозяева постепенно приходят к выводу, что выжидание — не самый правильный путь», — сказал экс-госсекретарь.

Наблюдатели обратили внимание на слова Керри о возросшем интересе американских инвесторов к Балтии, связанном с гарантиями безопасности, предоставляемыми США и НАТО. И сделали вывод: вместо оплаты «военных услуг» Белый дом намерен потребовать пустить свою элиту в прибыльные сектора европейского бизнеса. Возможно, в этом и заключается новый подход Вашингтона к НАТО — американцы хотят защищать не чужую собственность, а свою.

В этом случае трансатлантическое партнерство никуда не исчезает, а принципиально меняет свою форму. Никакого соглашения, хоть как-то регулирующего права и обязанности Евросоюза и Америки, не будет — Дональд Трамп предлагает полное закабаление Старого Света, добровольную передачу святая святых — принадлежащих европейцам компаний.

Слова Дали Грибаускайте об опасности, исходящей от России, приобретают иное значение. «Мы видим, как Россия ведет себя в Калининграде — близ наших границ. Там дислоцированы ракеты, которые могут нести ядерный заряд, они могут достичь столиц европейских государств. Это уже не только дело стран Балтии», — бьет тревогу президент Литвы. По ее словам, очень важно, чтобы Соединенные Штаты не уходили с международной арены: «Если США остановятся на пределах своего континента, то появится пространство, которое может занять Россия».

Дональд Трамп готов удовлетворить любые просьбы. Может дать команду Пентагону построить где угодно систему ПРО, передислоцировать в самые испуганные страны сотни танков, пришвартовать у пирсов военные корабли, расквартировать целые бригады своих военных. Но все это стоит безумных денег, которых у Литвы нет. Зато остались интересные объекты, которые должны поменять собственника.

Судя по всему, США не только не собираются уходить с международной арены, а, наоборот, намерены стать полновластными хозяевами самых лакомых кусков, которые есть у членов НАТО. Германия и Франция наверняка воспротивятся американскому «вторжению». А вот Литве, Латвии и Эстонии как самым молодым и наименее авторитетным членам альянса, похоже, уготована участь стать лабораторией для проведения нового глобального эксперимента. Если у Дональда Трампа все получится, о независимости странам Балтии придется забыть если не навсегда, то очень надолго.

Павел Шипилин, Sputnik

Источник: news-front.info