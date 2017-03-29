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Россия спасла Латвию

10:48. 29 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Foto: Ieva Lūka (LETA).

Латвия разочарована: самые надежные друзья и партнеры не просто бросили ее в трудную минуту, но еще и слегка попридержали буйную голову в топком болоте. А вот Россия, наоборот, протянула руку помощи и вытянула страну из трясины.

Независимый журналист Юрис Пайдерс рассказал, как вели себя иностранные инвесторы в прошлом году. Его выводы меняют привычную картину мира, в котором живет Латвия, этот чахлый балтийский тигр. 

Я бы сказал, в общем и целом Юрис Пайдерс оптимист. По его мнению, инвестиции Латвии не нужны — сама справится. Поэтому его статья содержит скорее морализаторский, нежели экономический подтекст.


«Друг, который требует незамедлительно вернуть инвестированное в тот момент, когда тебе в финансовом смысле очень тяжело, — это не друг. Это гадина, которая делает твой тяжелый момент еще тяжелее, — хлестко сыплет эпитетами независимый журналист. — В 2016 году Латвии приходилось тяжело. У транзитной отрасли и строительства были большие минусы, фонды ЕС опаздывали, как ночной трамвай. Те, кто в такие времена изымал свои капиталы из латвийской экономики, — не наши друзья. Это негодяи, которые, когда латышская земля оказалась в пучине, ногой подталкивают нас еще глубже в болото».

Как мы видим, страны, которые совсем недавно числились в друзьях Латвии, уважения у него больше не вызывают. И я, признаться, чувствую в его возмущении крепкую советскую закваску — латыш никак не привыкнет к капитализму, где каждый сам за себя.

Юрис Пайдерс приводит статистику Банка Латвии — кто сколько вывел из страны своих инвестиций.

●  Швеция вывезла более полумиллиарда евро.

●  Нидерланды — 60 млн евро.

●  Великобритания — 44 млн евро.

●  Норвегия — 34 млн евро.

Проблемы у Риги возникли из-за разлада отношений с Москвой. Балтийский тигр остро почувствовал, что его недокармливают. Но вдруг выяснилось, что именно Россия стала главным инвестором в Латвии. И это обстоятельство, по мнению Юриса Пайдерса, свидетельствует о добрососедском, чутком отношении России — в противовес давшей сбой евросолидарности.


В 2015 году крупнейшими идентифицированными прямыми иностранными инвесторами были Кипр (плюс 250 миллионов евро), Эстония (плюс 150 миллионов евро) и Россия (плюс 100 миллионов евро). В свою очередь, в 2016 году крупнейшими прямыми иностранными инвесторами были Люксембург (плюс 188 миллионов евро), Литва (плюс 159 миллионов евро), и та же Россия (еще плюс 142 миллиона евро).

С учетом того, что под флагом Кипра в Латвию вошли инвестиции Uralchem Freight Limited, а под флагом Люксембурга инвестировал Уралвагонзавод, с сожалением приходится принять, что мы должны быть благодарны Кипру и Люксембургу только за то, что связанный с Россией капитал в Латвию вошел под адресами этих стран.

Все же латышско-евросоюзовский патриотизм не позволяет Юрису Пайдерсу сказать честно: Швеция, Голландия, Великобритания, Норвегии, вывели из Латвии 650 млн евро, А Россия инвестировала за два последних года 670 млн евро.

Но должен огорчить журналиста: российские бизнесмены вкладываются в латышские предприятия не от большой и чистой любви. Они тоже капиталисты. И инвестируют туда и тогда, где и когда это выгодно.
____________________

У Латвии, Эстонии и Литвы впереди очень непростые времена. Похоже, Дональд Трамп намерен лишить Евросоюз самых лакомых кусков собственности. И прибалтийские тигры станут первыми, именно на этом слабом звене обкатают технологию лишения независимости. Хотя клетка, конечно, останется.

О новой глобальной американской политике — в статье для интернет-ресурса Sputnik Латвия

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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