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Путин и Медведев прибыли на землю Франца Иосифа (ВИДЕО)

21:32. 29 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Путин и Медведев прибыли на землю Франца Иосифа (ВИДЕО) | Русская весна

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев оценили результаты «генеральной уборки» Арктики.

В среду первые лица государства прибыли на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

О результатах проделанной работы Путину и Медведеву рассказал министр природных ресурсов Сергей Донской.

Он сообщил, что в рамках программы по очистке Арктики было выбрано шесть островов архипелага, с которых в целом удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора, в основном это были металлические бочки с отходами нефтепродуктов и угля, не пригодного для использования.

Путин отметил, что во многом эту программу удалось реализовать благодаря действиям российского правительства.

Медведев с ним согласился: «Регулярно выделяли средства на все». Глава Минприроды подчеркнул, что на данную программу было выделено 2,5 миллиарда рублей. «Но общая потребность — больше», — подчеркнул Медведев.

Результаты проделанной работы Путин и Медведев смогли оценить воочию. Несмотря на суровые условия — минус 27 градусов и сильный ветер — президент и председатель правительства поднялись на специальную смотровую площадку, с которой их взору открылся Северный Ледовитый океан, покрытый льдом, и абсолютно чистая зона, которая еще некоторое время назад была захламлена мусором.

Арктические условия вынудили Путина и Медведева надеть специальную одежду. На них были пуховики красного цвета.

В рабочей поездке Путина и Медведева сопровождают министр обороны РФ Сергей Шойгу и спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.

В апреле 2010 года Путин, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, посетил Землю Франца-Иосифа и заявил о необходимости провести «генеральную уборку» в Арктике. После этого были организованы несколько исследовательских экспедиций, и летом 2012 года впервые прошла уборка территории, в которой приняли участие ученые, инженеры, а также наемные рабочие.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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  • 5019 2967
    Андрей 30 марта 2017 в 11:05 Ссылка Пометить
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    Для кого волдырик очищает Арктику? Есть подозрения, что для оставшегося населения росии. У них всё идёт по плану?

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