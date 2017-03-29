Погранвойска НКВД в боях за Дебальцево

Пограничники в боях за Дебальцево

Знамя полка



Генерал-майор Фадеев С.М. 1944 г.



Итальянцы в Украине, 1942 год.



Василий Ильич Утин.



Для однополчан-пограничников на баяне играет 10-летний воспитанник полка Гриша Козюберда



Командир мотострелковым батальона полка Михаил Васильевич Курбатов



Антон Антонович Валькевич – командир 3-го стрелкового батальона 95-го пограничного полка

* * *

Интересный материал об участии погранвойск НКВД в боях за Дебальцево в 1941 году.95-й пограничный полк (1-го формирования) был образован в конце октября 1941 года. Он унаследовал номер одноимённого пограничного отряда, храбро встретившего войска тогдашнего гитлеровского сателлита, Венгрии, на западных рубежах СССР. По своей боевой мощи часть практически соответствовала мотострелковой бригаде и, видимо, по этой причине именовалась полком особого назначения. В его состав входили три мотострелковых батальона, отдельная рота автоматчиков, три конных эскадрона, один из них — на легендарных тачанках.Плюс, пусть и без техники, но бронетанковые подразделения, а также две артиллерийские батареи и миномётная рота. Командовал полком майор-орденоносец С.М. Фадеев (впоследствии крупный военачальник внутренних войск, генерал-майор), военным комиссаром был депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва батальонный комиссар А.С. Майсурадзе (впоследствии офицер-политработник, полковник), заместителем командира полка по строевой части — майор С.Е. Капустин (впоследствии военачальник внутренних войск, полковник), начальником штаба — майор Н.П. Строителев (впоследствии на ответственных постах в Главном управлении войск НКВД СССР по охране тыла действующей армии, полковник).С 17 ноября 1941 года полк охраняет в окрестностях Ворошиловграда (Луганска) войсковой тыл 12-й армии (2-го формирования), но уже 25 ноября, выполняя новый приказ командующего Южным фронтом (1-го формирования), совершает марш в район города Дебальцева, где поступает в оперативное подчинение 74-й стрелковой Таманской дивизии (1-го формирования).Боевое крещение полка состоялось на рассвете 6 декабря. Его первым противником оказались не немцы, а их союзники итальянцы из 52-й дивизии «Торино».Имея перевес в живой силе и огневой мощи, несколько дней они пытались прорвать позиции пограничников. Но всякая очередная попытка тут же оборачивалась для врага новыми непомерно высокими потерями в живой силе и технике. Лишь в течение первых пяти дней сражения и только одним 1-м мотострелковым батальоном капитана М.В. Курбатова было истреблено около 500 вражеских солдат и офицеров. Впоследствии Курбатов за эти бои будет удостоен высшей государственной награды СССР — ордена Ленина.Яростно рвущихся вперёд итальянцев полк сдерживал не только огнём с места, но и решительными контратаками. Так было и 10 декабря 1941-го в ходе штурма несколькими часами раньше захваченной противником высоты 130. Понимая, что атака в лоб неминуемо обернётся неоправданно высокими потерями, командование полка отдало предпочтение фланговым ударам, которые одновременно нанесли два спешенных сабельных эскадрона. Причём один из них возглавил лично командир полка Фадеев, а другой, усиленный взводом автоматчиков, — комиссар Майсурадзе. Смелый тактический замысел увенчался полным успехом — в сумерках высота вновь оказалась в наших руках.В этом бою совершил свой последний подвиг комсорг отдельной роты автоматчиков замполитрука Василий Ильич Утин. В критическую минуту, преодолевая страшную боль (снарядом ему оторвало правую руку, в которой был зажат автомат), он занёс высоко над головой левую руку с наганом и поднял разрозненные группы автоматчиков в атаку. Отважный воин был сражён вражеской очередью на самой вершине высоты за несколько минут до полного разгрома окопавшихся здесь итальянцев.Однако до полной победы было ещё очень далеко. Бои в районе Дебальцева продолжались. 12 декабря 1941 года свою боевую мощь впервые продемонстрировала полковая конница. Она была брошена в бой на правом фланге нашей обороны, когда враг захватил разъезд Булавино. Как сказано в докладе военкома полка А.С. Майсурадзе, «это была классическая кавалерийская атака — быстрая, короткая и истребительная. Двести двадцать врагов полегли в этой схватке.»Рубят — дай бог им здоровья!» — говорил о своих сабельниках командир эскадрона лейтенант Хитрин. Противник был выбит с разъезда и отброшен на 3-4 км. Конная атака настолько деморализовала фашистов, что, заняв оборону, они просидели около недели не шелохнувшись. Так была ликвидирована попытка обходного движения врага».Однако передышка оказалась недолгой. Уже 16 декабря 1941 года 95-й пограничный полк особого назначения совместно со 109-м и 360-м стрелковыми полками той же 74-й Таманской дивизии, а также действующими правее частями 71-й отдельной стрелковой бригады войск НКВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности идёт на штурм города Дебальцево. Главный удар по центру вражеской обороны наносят именно пограничники. На сей раз их противниками были немцы — 117-й пехотный полк вермахта.Благодаря скрытному выдвижению полка боевое охранение противника обнаруживает наступающие батальоны на предельно короткой дистанции от переднего края, поэтому оказывается смято и уничтожено «зелёными фуражками» в считаные минуты. 2-й и 3-й мотострелковые батальоны с ходу врываются на южную окраину Дебальцева и, несмотря на сгущавшиеся сумерки, завязывают уличные бои.Благодаря заблаговременному выбору объектов для ночных атак и формированию одиннадцати штурмовых групп удаётся быстро и с минимальными потерями подавить все наиболее крупные очаги сопротивления. 1-й мотострелковый батальон, наступая уступом, планомерно выдавливает противника с хорошо укреплённых позиций, возведённых в самом центре вражеской обороны. К ночи он достигает западной окраины, где соединяется с другим батальоном. Таким образом, значительная часть города оказывается в руках пограничников.В ходе уличных боёв полком впервые была применена тактика «зачистки» уже занятых кварталов. Только в ночь с 16 на 17 декабря таким образом было выявлено и уничтожено около сотни прятавшихся по подвалам и чердакам фашистов.К сожалению, враг превосходил пограничников и числом, и огневой мощью. К утру наступление застопорилось, и в течение последующих двух суток полк оказался втянут в тяжёлые уличные бои. Теперь чаще приходилось уже не наступать, а обороняться. Архивные документы сохранили для нас несколько героических примеров.Оперуполномоченный особого отдела НКВД СССР 95-го погранполка младший лейтенант госбезопасности В.Е. ДорофеевОдиннадцать советских автоматчиков во главе с красноармейцем Л.М. Стажёровым блокировали просочившуюся дворами в тыл полка группу вражеских автоматчиков. Жестокий огневой поединок затянулся на несколько часов и завершился полным разгромом противника, при этом сам Стажёров лично сразил наповал пятнадцать гитлеровцев. В доказательство своей победы в неравной схватке советские бойцы представили в штаб полка 34 железных креста, снятых с убитых.Во главе штурмовой группы из 18 автоматчиков уничтожал врага на улицах Дебальцева секретарь президиума ВЛКСМ одной из рот сержант Н.И. Алехнович. Как сказано в тексте архивного документа, «сам Алехнович проявил неистощимую изобретательность в овладении отдельными домами, распределяя силы так, чтобы меньшая часть отвлекала на себя основной огонь немцев, а в это время остальные бойцы проникли в расположение врага и истребили его».Трижды в ходе боёв прорывался в глубину обороны фашистов, а затем всякий раз невредимым возвращался к своим младший командир Лаптев. В последний раз он вернулся, ведя под уздцы коня, запряжённого в сани с грузом важных немецких документов. Не жалея себя, причём даже вопреки просьбе комиссара, под свинцовым ливнем спасала на поле боя раненых 18-летняя медицинская сестра Е.С. Доброван. За этот подвиг бесстрашная девушка позже была удостоена медали «За отвагу».Выйдя 19 декабря 1941 года из боя и закрепившись на рубеже: село Вергеловка, посёлок Октябрьский, 95-й пограничный полк немного отдохнул и привёл себя в порядок. После чего в 9 утра 22 декабря пошёл на новый штурм. Повторный удар был сокрушительным — к 15.00 того же дня город был освобождён. Враг потерял тогда около 300 человек убитыми, 22 орудия, несколько миномётов, свыше десяти тысяч мин. Кроме того, пограничники разгромили штаб 117-го пехотного полка вермахта, захватив его знамя и документы.Как было сказано в тексте приказа командования 74-й стрелковой Таманской дивизии,К сожалению, командование дивизии не имело возможности поддержать успех пограничников, которым в итоге пришлось малыми силами обороняться на широком фронте против яростно атакующей пехоты врага. Уже к исходу 23 декабря городские предместья вновь находились в руках противника. Спасая полк от полного окружения, комдив-74 полковник Ф.Е. Шевердин был вынужден отдать ему приказ об оставлении Дебальцева и отходе на прежний рубеж обороны — село Вергеловка, посёлок Октябрьский, включая расположенную южнее посёлка Толстовка высоту 326,6.Несмотря на это, Дебальцевская операция заслужила высокую оценку командования как пример успешных наступательных действий стрелкового полка, что нашло отражение в титульном листе и содержании дела, хранящегося в Центральном архиве Министерства обороны России.За героизм и мужество, проявленные в боях за Донбасс, 110 военнослужащих 95-го погранполка были удостоены государственных наград, а замполитрука В.И. Утин — Золотой Звезды Героя (посмертно). Боевые действия в районе Дебальцева полк вёл вплоть до 23 марта 1942 года, нанеся при этом противнику огромный урон в живой силе. По неполным данным, подчинённые майора С.М. Фадеева тогда вывели из строя 4366 солдат и офицеров противника. Но и сам полк понёс немалые потери. Так, только с 20 по 25 декабря 1941 года из боёв не вернулись 222 человека.В январе 1942 года 95-й погранполк перестал именоваться полком особого назначения. Прежняя громоздкая организационная структура не прошла испытаний боевой обстановкой и потребовала уменьшения количества подразделений. 1 марта 1942 года полк сдал занимаемый участок обороны другим частям и сосредоточился в оперативном тылу Южного фронта. «Полк был выведен из боя на переформирование, и все подразделения стянули в район посёлка Чернухино, а затем передислоцировали в Ворошиловград (Луганск) — подводит итог в своих послевоенных воспоминаниях бывший начальник штаба 95-го погранполка Н.П. Строителев. — Пробыли мы там несколько дней. По сути, не успели как следует оглядеться, а тут директива ГКО — перебросить нас в город Керчь для охраны тыла Крымского фронта».14 апреля 1943 года Президиумом Верховного Совета СССР был издан Указ о награждении полка орденом Ленина «За отличия в боях за Донбасс, в предгорьях Кавказа и на Керченском полуострове, образцовое выполнение заданий командования».

Источник: colonelcassad.livejournal.com