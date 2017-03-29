Переворот в энергетике. Альтернатива углеводородам

Весной 2014 года мир облетела новость о революционном перевороте в энергетике - осуществлении холодной термоядерной реакции и создании генератора, способного почти даром и практически бесконечно производить безопасную, экологически чистую энергию. А спустя полтора года, осенью 2016 года, появилось сообщение о том, что российским физикам удалось при помощи "специально обученных" бактерий произвести трансмутацию металлов при комнатной температуре с выделением невообразимого количества энергии. Неужели появилась реальная альтернатива углеводородам как основному источнику энергии? Удастся ли теперь снять мир с нефтяной иглы и совершить переворот в энергетике?