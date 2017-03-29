Националисты “завербованные” Россией ?

В Павлограде, городе в 70 км восточнее Днепра, сегодня прошли похороны убийцы Дениса Вороненкова Павла Паршова, застреленного охранником бывшего депутата Госдумы, пишет "Коммерсант" .

А МВД Украины продолжает искать предполагаемого сообщника Павла Паршова, в розыск объявлен служивший с ним в добровольческом батальоне «Донбасс» еще один уроженец Днепропетровской области — Ярослав Левенец. По данным источника, знакомого с ходом расследования, украинские следователи полагают, что Павел Паршов и Ярослав Левенец прибыли в Киев 21 марта и сняли квартиру сначала на три дня, а затем Ярослав Левенец договорился с хозяином квартиры, что они останутся в ней до 25 марта. Следствие располагает съемками видеокамер в подъезде дома, где они жили, в гости к двум бывшим бойцам «Донбасса» приходил еще один человек, идентифицировать которого пока не удается.



23 марта, в день убийства Дениса Вороненкова, Ярослав Левенец должен был явиться в прокуратуру для дачи показаний.Во время президентства Виктора Януковича он проходил по двум уголовным делам, полтора года провел в СИЗО, но после переворота Ярослав Левенец был отпущен домой под подписку о невыезде, но практически сразу отправился в зону АТО на восток Украины, где несколько месяцев провел в 5-м батальоне запрещенного в России «Правого сектора», а затем перешел на службу в «Донбасс». В Желтых Водах, где он жил, Ярослав Левенец был также одним из основателей движения «Оборона великой Украины», и у его визита в Киев была как минимум еще одна цель.

22 и 23 марта он встречался в Киеве с бывшим бойцом батальона «Азов» также уроженцем Желтых Вод автором книги «Широкинская операция» Марком Мельником. С ним они обсуждали присоединение «Обороны великой Украины» к «Национальному манифесту», который 16 марта подписали лидеры «Азова», «Правого сектора» и партии «Свобода» Андрей Билецкий, Андрей Тарасенко и Олег Тягныбок.

Марк Мельник рассказал, что они подробно обсуждали с Ярославом Левенцом объединение украинских националистов 22 марта, а на следующий день пересеклись на несколько минут в метро и договорились продолжить разговор вечером. Эта встреча случилась в 15:40, через четыре часа после убийства Дениса Вороненкова у отеля «Премьер-Палас».

Я не готов никого выгораживать, но Левенца я знал по Желтым Водам с 2010 года,

— говорит Марк Мельник. С убийцей Дениса Вороненкова Павлом Паршовым господин Мельник знаком не был.

Депутат Верховной рады и советник главы МВД Украины Арсена Авакова Антон Геращенко, первым написавший в своем Facebook о том, что Павел Паршов был завербован российскими спецслужбами, проходил подготовку на территории России и убил Дениса Вороненкова по их заказу, сказал, что не сомневается в том, что агентом российских спецслужб является и Ярослав Левенец. Среди украинских националистов, воевавших на востоке Украины, есть, по его словам, «как минимум десятки агентов», завербованных российской разведкой.

Очевидно, что свою агентуру на Украине российские спецслужбы постоянно наращивают,

— согласен с ним и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, также уверенный в том, что заказчики убийства Дениса Вороненкова находятся в Москве.

Это одна из причин, которая тормозит легализацию россиян, которые воюют в зоне АТО на стороне Украины,

— сказал он.

Стоит добавить, что скорей всего скоро в деле появится третий "агент российских спецслужб", ведь по заявлению Геращенко имя этого человека следствию уже известно.

Все контакты Вороненкова были у него в телефоне,

- уточняет господин Геращенко.—

Телефон был изъят сразу после убийства и сейчас изучается



В ближайшее время генпрокурор Украины Юрий Луценко назовет имя человека, который назначил Денису Вороненкову встречу, в последний момент отменил ее, но навел таким образом на него киллера.

Но на данный момент Юрий Луценко находится в Брюсселе и, видимо, ничего сообщить не может. Далеко...