Бенефициары апокалипсиса

В интернете за последние несколько лет появилось множество < ![CDATA[ ]]> материалов о фактах исторического подлога< ![CDATA[]]>. Причём надо отметить, что большинство этих фактов, не смотря на свою очевидность, находятся в абсолютном противоречии с официальной (академической) версией событий как далёкого, так и совсем недавнего прошлого.

Многие такие материалы кажутся совершенно невероятными и по этой причине, несмотря на безупречную аргументацию, отбрасываются нашим сознанием на обочину информационного потока как недостоверные. При подробном анализе причин отбраковки подобной информации обнаружилась неожиданная вещь. Оказывается, что подавляющее большинство версий подлога событий прошлого считаются невероятными лишь по той причине, что непонятно как такой глобальный обман возможно осуществить.

В действительности обман совсем не имеет глобального масштаба, и для его реализации совсем не требуется персонально обманывать каждого человека на земле, ведь подавляющее большинство жителей нашей планеты искусственно поставлены «хозяевами правды» в такие условия, что заняты лишь собственным выживанием и им совершенно наплевать на прошлое человечества. Обман рассчитан исключительно на самых активных, прогрессивных, любопытных, жаждущих знаний людей, на тех представителей человеческого общества, интеллект которых позволил им самостоятельно справиться с вопросом личного выживания, но оказался недостаточным, чтобы создать собственный инструмент познания мира, а в результате их жажда знаний осталась не удовлетворена. И именно за знаниями они, следуя доброй воле зова своего сердца, как мотыльки летящие на свет, идут к напитанным потрясающе логичной ложью источникам, расставленным специально для них внутри, созданной «хозяевами правды», «системы просвещения». А затем, наполнившись удовлетворяющими любопытство «знаниями», получив дипломы, звания, учёные степени, они делятся ими с такими же любознательными, какими были они сами, явившимися им на смену лучшими представителями человечества. Мы имеем дело с централизованной раздачей логично связанных суждений, надёжно скрывающих истину. Причём эта раздача осуществляется людьми, которые искренне верят, что являются источниками света знаний. Таких «прогрессивных» людей на планете всего около одной сотой доли процента, и сосредоточены они в основном там, где информационное поле «хозяев правды» имеет безграничную власть над умами и душами.

Как мы видим, для осуществления «глобального обмана» требуется ввести в заблуждение совсем крохотную часть человечества, которая затем, обретя статус авторитетного источника, распространит своё авторитетное заблуждение на следующее поколение своих любознательных последователей.



Разрыв поколений



Стирание памяти о прошлом с помощью «разрыва поколений» применяется редко и как исключительно радикальная мера: в тех случаях, когда основные методы оказались неэффективными и население планеты выходит из-под тотального контроля. Когда у людей наступает прозрение и спадает пелена лжи, «хозяева правды» устраивают апокалипсис, оставляя лишь необходимую горстку детей для продолжения рода, которым уже заранее уготовлена участь жить в неведении относительно правды о своих предках.

Этот проверенный технологический приём, не смотря на многократное использование в прежние времена, требует от «хозяев правды» тщательной подготовки.

Думаю, что никто не станет оспаривать утверждение о том, что дети это самые чистые и поэтому самые доверчивые существа на земле. Разум ребёнка уязвим тем, что он не помнит, что происходило до его рождения с обществом, в котором ему предстоит теперь жить. Именно в детстве, когда люди ещё остаются этими чистыми доверчивыми существами, им проводится закладка самых важных, фундаментальных данных, а именно, об источниках необходимых для выживания вещей. То есть детям в раннем детстве сообщают, что знания о мире надо получать централизованно, в общем порядке и из общих источников. Конечно же, это делается именно с той целью, чтобы осуществлять контроль над знаниями по уже хорошо накатанной схеме, описанной выше. В функционирующем в обычном режиме обществе эти данные детки получают от своих ближайших родственников: от родителей, дедушек и бабушек и так далее. В ситуации, предшествующей разрыву поколений, дети должны быть отделены от родителей, причём, чтобы не вызывать возмущения, на строго законных основаниях. В нашем случае с этой целью во всей Европе давно уже приняты и работают, не вызывая протестов, ювенальные законы. Далее необходимое количество детей аккумулируется в < ![CDATA[ ]]> надёжных подземных бункерах< ![CDATA[]]>, а на поверхности устраивается ядерный, тектонический, биологический или какой угодно природы катаклизм, главная задача которого очистить поверхность планеты от ненавидимой «хозяевами правды» взбунтовавшейся человеческой заразы.

Спустя десяток, другой лет новое поколение «свободных», модернизированных транс гуманистами, рабов, считающее своими близкими родственниками воспитавших их верных слуг «хозяев правды», выйдет на поверхность исполнять программу «Renaissance». И среди них обязательно найдётся свой Рафаэль, Джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело и даже Иероним Босх, который изобразит на своём знаменитом триптихе не только диковинных творений генной инженерии, наблюдаемых им во время пребывания в недрах земли, но и оборудование научной лаборатории, включающее в себя много узнаваемых современными инженерами приборов.





В новом мире появятся новые города и новые страны, новые короли и принцессы. Изменится многое, и лишь бенефициары апокалипсиса останутся прежними. Унаследовав богатства от всех прежних цивилизаций, они с неизменным усердием снова запустят и отладят механизмы контроля над человечеством. Заработают как прежде системы «просвещения» и финансов, построятся фабрики и заводы, и новые нищие снова будут обогащать своим трудом богатых, а те в свою очередь сформируют новые «элиты», которые как и прежде будут между собой устраивать войны и вести борьбу за мировое господство. А «хозяева правды» как всегда, уютно устроившись, будут наблюдать со стороны, как воссозданная ими система, высасывает жизнь уже из новой, ничего не подозревающей цивилизации.