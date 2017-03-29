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АВЕРС И РЕВЕРС ЭКОНОМИКИ

01:19. 29 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
В.Авагян: “Ложные маяки” – доходчиво и понятно, объективно и полно… Но объективно – полно не совсем – только то, что касается реверса медали, называемой экономикой. Рыночная экономика – вся как есть. Конечно, мы знаем о недооценённости рубля больше, чем The Economist - не в 1,7 раза , а в 6 раз ! Если вспомнить курс 6 : 1 в 1997 г. и 60 : 1 в 2017 году, да для объективности учесть коэффициент дефляции ~~ 1,66. И это только формально – бухгалтерский вывод. Но если принять, что курсы валют должны соответствовать не финансово – спекулятивным играм, а материальной фактической и потенциальной обеспеченности (богатства) государств, то придётся признать, что подлинный курс рубля к доллару должен быть не хуже установленного в 1961 г. как 0,66 – 0,91 (где – то так) рубля за 1 доллар. Знаем о весьма качественной беззубости ЦБ РФ за сырьё, которое невосполнимо недоплачивают – во сколько раз !!! Кстати, чего бы ради хозяевам частного ЦБ беспокоиться о народных интересах ?! Знаем, что вся система, опять же – частная, под воздействием рыночных внешне - внутренних мотиваций работает на приоритет иностранных интересов ! Так уж заведено в экономике, под которую мы легли в 1992 г. Согласны с тем , что нужно открывать новые рабочие места, но и зарплату на старых регулировать ! И что надо работать друг на друга, а не на заокеанского нанимателя Согласны с тем, что механизм, вычисляющий производительность труда по прибыли работодателя – это бред. Только потому , что рыночная прибыль назначается работодателем из того, что он сумеет без оглядки на совесть отхватить сегодня и здесь от нас (а кажется, это так понятно - у продавца овощей производительность труда в единицах труда действительно в 1000 раз выше, чем у ювелира. И пусть реальное товарное наполнение доллара не 4 цента, и даже не 20 центов !) Вот о такой рыночной лженауке (существующих методиках расчёта производительности труда и т.п. и т.д.) и безмозглой рыночной системе в целом нужно РАН меморандумы выпускать. И никакие Смиты и Кейнсы, постфактум описывавшие её, эту систему, не помогут преобразовать беллетристику рыночных корифеев в Науку. Потому с заключением – не согласны ! «Кораблём нужно управлять. А не «надеяться на лучшее», как это делает современное правительство…» ?? !! Утратили они рычаги управления и простое знание предмета экономики - о том, где и что на корабле происходит , - ещё в 1992 году при отказе от научно - плановой экономики СССР, освоенной в мозговитых деталях за 40 лет 1925 – 1965 годов. Единственное средство спасения страны и её народа - плановая экономика – как была и как должна быть. Таким должен быть аверс медали экономики. А почему у нас такая РАН ? Потому же, почему автор не озвучил нашего заключения, хотя из текста ясно явствует, что он его нутром чувствует. Как – то стесняются наши академики, правды стесняются. К чему бы это ? При всём моём уважении.
Метки: доллар, курс валют, народ, план, РАН, рубль, рынок, страна, экономика
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