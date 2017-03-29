Американцы в своём мусоре
10:41. 29 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Американцы производят больше всех мусора на душу населения – до 2 кг в день. Переработка отходов становится важнейшей отраслью в США – в ней заняты 1,5 млн. человек, а её оборот составляет около $250 млрд.
Ежегодно в США производится около 200 млн. тонн только бытового мусора. Отходы стали одной из главных проблем Америки, но одновременно – и возможностью развития локальных экономик.
В середине 1990-х годов были проведены первые масштабные экономические исследования, которые подтвердили, что индустрия переработки мусора весьма прибыльна и позволяет создавать новые рабочие места. К примеру, Калифорнийский Университет в 1995 году подвел итоги наблюдений за коммунальным хозяйством города Сан-Хосе. По данным этого исследования, переработка 625 тысяч тонн отходов позволила создать 775 новых рабочих мест. Эти данные многократно уточнялись в ходе других экспериментов в американских городах, однако фундаментальный вывод сомнению не подвергается: мусорная промышленность в большинстве случаев является выгодным бизнесом, способным не только решать проблему отходов, но и частично уменьшать социальную напряженность — за счёт улучшения качества жизни населения (улицы, воздух, вода становятся чище) и трудоустройства низкоквалифицированных работников.
«Мусорный рынок» стал важной частью американской экономики. Так, по данным государственной организации Federal Environmental Executive, в США в сфере сбора и утилизации мусора работают около 1,5 млн. человек. В этой сфере действуют 56 тысяч предприятий, годовой оборот которых составляет более $236 млрд. Для сравнения, в сфере производства продуктов питания заняты 1,4 млн. человек, в автомобилестроении – 1,2 млн., в сфере добычи полезных ископаемых – 0,3 млн.
По подсчетам организации Sierra Club, переработка использованной алюминиевой банки позволяет предприятию использовать на 95% меньше энергии, по сравнению с энергозатратами по производству алюминия традиционным способом. Переработка пластмассы позволяет сэкономить 70% энергии, стали — 60%, бумаги — 40%, стекла — 30%.
Так, в 2007 году в США были переработаны половина выброшенной бумаги, 21,6% стекла, 35,8% стали, 21,5% алюминия, 15,3% текстильных отходов, 14,3% резины, 5,7% пластмасс, 2,4% пищевых отходов. Некоторые штаты идут ещё дальше: к примеру, Калифорния установила показатель в 50%. К 2012 году эти показатели для каждой из групп выросли ещё на 5-10 процентных пунктов, а пищевых отходов перерабатывалось уже около 14% (они шли на производство биоэтанола – к примеру, из растительных масел, скапливающихся в точках фастфуда, и на компост для органических ферм).
Тем не менее, переработка отходов всё же не решает главной проблемы – производства огромных объёмов бытового мусора в США. Возможно, частично эту проблему в 2020-е годы решит рынок биоразлагаемой упаковки (на которую приходится до 30% бытового мусора).
Аналитики нью-йоркской медиакомпании Thomson Reuters подготовили доклад «Мир в 2025 году. Десять предсказаний инноваций». Основным методом исследования стал анализ базы данных Derwent World Patents Index. Она содержит информацию о патентах, выдаваемых 44 патентными организациями мира. Основной единицей в этой базе служит «изобретение», представленное принципиально новым патентом. И одним из главных трендов должна стать биоразлагаемая упаковка. К 2020 году её производство в США должно достичь 800-900 тысяч тонн, и затем на протяжении 10-15 лет рост её производства будет составлять 15-20% в год.
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Фотограф Грег Сегалл создал проект «7 дней мусора». В нём он показал своих калифорнийских друзей, соседей и а также незнакомцев, лежащих в мусоре, который они создали в своём домохозяйстве в течение одной недели.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com