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Запретная археология. Исчезнувшие великаны

14:50. 28 марта 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Много раз в интернете появлялись фотографии огромных скелетов человека, найденных в различных местах планеты. Утверждалось, что это реальные находки археологов, и у всех людей, видевших эти изображения, они вызвали шок, поскольку наравне с простым любопытством и долей страха возникал вопрос: «Кто были эти люди, и как вписать их существование в уже привычную модель мира, внушаемую каждому с детства.

Метки: великаны древности, запретная археология
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