Запретная археология. Исчезнувшие великаны

Много раз в интернете появлялись фотографии огромных скелетов человека, найденных в различных местах планеты. Утверждалось, что это реальные находки археологов, и у всех людей, видевших эти изображения, они вызвали шок, поскольку наравне с простым любопытством и долей страха возникал вопрос: «Кто были эти люди, и как вписать их существование в уже привычную модель мира, внушаемую каждому с детства.