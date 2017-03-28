Вечный свет

Кто из нас может представить жизнь без люстры, бра, или хотя бы настольной лампы? Думаю, никто. Привыкли, и “лампочки Ильича” настолько прочно вошли в дома, что свечи народ достает только в случае перебоев с поставкой электроэнергии. Да еще тогда, когда светоч китайского производства приказывает долго жить, а запасного дома не оказалось. Не знаю, у кого как, а у меня все происходит в полном соответствии с законом подлости — лампочки, по странному стечению обстоятельств оказавшиеся дома в единственном экземпляре, перегорают вечером или ночью. В такие моменты берет досада — ну почему в век высоких технологий, когда инновации стараются впихнуть везде и всюду, ни один изобретатель не может придумать несгораемые лампы накаливания?

А ведь древние мастера, представители ушедших в небытие цивилизаций, умели делать вечные светильники. Конечно, это были не привычные глазу электрические лампочки, но изделия безвестных изобретателей исправно несли свою службу на протяжении веков, а то и тысячелетий. Находки, сделанные в разное время и в разных странах — даже на разных континентах! — доказывают, что в незапамятные времена храмы и усыпальницы снабжались неизвестными современной науке осветительным приборами. Китай, Индия, Южная Америка и Средиземноморье, словом, везде, где остались памятники и склепы древних культур — люди находили и продолжают находить там чудесные лампы.

Драгоценные камни?

В 715-673 годах правителем Древнего Рима был Нума Помпилий, чьим предшественником был легендарный Ромул. Нума, принявший власть от сената, завершил эпоху междуцарствия, и ввел весьма полезные законы, среди которых — запрет человеческих жертвоприношений, и их замена бескровными. При этом царе ни разу не открывались врата храма Януса, через которые римские легионы выходили для участия в вооруженных конфликтах. Видимо, этот человек был ценителем искусства и ремесел, ибо по его приказу строились красивые храмы, в одном из которых, по свидетельствам современников, горел вечный светильник.

А как вам придется по вкусу эпитет, примененный к вечной лампе христианским философом и богословом, блаженным Августином? Сей муж обозвал вечную лампу, дарившую свет посетителям древнеегипетского храма Изиды, дьявольской, ибо ни ветер, ни вода, легко справляющиеся с обычным пламенем, были не в состоянии ее погасить. Вот уж действительно, бесовщина.

Но был и другой тип ламп, также отмеченный в записях очевидцев. В который раз убеждаюсь, что люди, описывающие в своих записях все, с чем они сталкивались и свидетелями каких событий становились, внесли неоценимый вклад в историю. Конечно, не все из рассказанного — правда, но приличное количество народа, никоим образом друг с другом не связанное, не имело причины лгать, а потому из их дневников стало известно о втором типе светильников. Расхищение гробниц было обычным делом (думаю, что и сейчас мародеры пытаются отыскать что-нибудь этакое, до чего не добрались официальные археологические группы), но, когда грабитель попадал в гробницу, то светильник, тысячелетиями работавший без нареканий, просто гас. Лампа прекращала функционировать, и никакие ухищрения не могли привести ее в чувство. А в некоторых усыпальницах, например, в одном из английских склепов, подобную лампу разбил специальный механизм. Механический рыцарь для того и был предназначен: когда в склеп попали посторонние, вооруженное устройство метнуло в светильник копье, которое безнадежно испортило лампу.

В моем понимании для нормальной работы осветительного прибора нужно либо менять в нем масло, либо фитиль, либо подбрасывать дрова, или же организовать подачу электричества. Но во всех этих случаях рано или поздно приходится менять и сам прибор. Однако древние мастера как-то ухитрились миновать стадию замены, и их творения не требовали ни дополнительной порции масла, ни нового фитиля. О подобных упоминал древнегреческий поэт, Лукиан Самосатский, живший в период 120-180 годов. Он же писал, что своими глазами видел в египетском городе Гелиополисе статую Геры, во лбу которой сиял драгоценный камень. Что бы ни сияло в челе богини, но его света хватало, чтобы залить им ночью весь храм. Много позднее, в XVI-XVIII веках, путешественники отмечали в своих записях, что “камни”, подобные гелиополисскому, встречались в Индии. Шивы, Рамы, Ситы и иже с ними щедро освещались этими устройствами (в жизни не поверю, что бликов драгоценного камня хватит на освещение зала).

Артефакт?

Не верить знаменитому Плутарху в этом вопросе тоже нет причин: философ уверял, что вечный светильник был закреплен над дверью храма Аммона в Египте. Подобное устройство во времена правления Юстиниана занимало нишу над воротами Эддеса (Месопотамия), и, учитывая проставленную на нем дату изготовления, спокойно освещало окрестности в течении 500 лет, пока его не разбили. Вечная лампа была и в изголовье саркофага Палланта, сына Эвандра, о котором писал Вергилий в своей “Энеиде”. Она была обнаружена еще в 1401 году неподалеку от Рима, и вот что удивительно: если взять за дату зажжения вечного светильника время захоронения Палланта, то получается, что он горел почти 2000 лет! Нашли такой и в Неаполитанском заливе, у гробницы неизвестного, расположенной на острове Несида. В 1485 году нашли гробницу Туллии, дочери Цицерона — провели несложные вычисления, и оказалось, что лампа, подвешенная над погруженным в прозрачный раствор телом Туллии, горела без малого 1600 лет. Раствор, видимо, защищал тело от разложения, а вот лампа, после попадания в герметичную комнату порыва ветра, потухла навсегда. И так — по всему Древнему Египту, Греции, Риму.

Эти светильники представляли собой полусферы диаметром около полуметра. Их находили не только на развалинах античного мира, но и в пустынной местности — так говорили конкистадоры, “осваивающие” Южную Америку. Инки утверждали, что эти светильники горели еще при их предках; но кто и когда их создал — не знали и пращуры.

Ни один светильник не дошел до рук ученых в целом виде. Предметы, попадающие в лаборатории, светильниками можно было назвать только с большой натяжкой, так как устройства совсем не походили на привычные нашему глазу осветительные приборы. Однако то, что была нарушена целостность древних ламп, вовсе не помешало исследователям попытаться выяснить, на каком вечном топливе они работали.

Не по Сеньке шапка

Афанасий Кирхер, один из ученейших людей своего времени, известный своими трудами по египтологии и склонностью к изобретательству, выдвинул простую, но довольно стройную теорию. Согласно его гипотезе, в Египте, где имелись богатые нефтяные месторождения, хитроумные мастера подсоединяли тонкие трубочки к светильнику с асбестовым фитилем, и благодаря такой конструкции и вечной дозаправке лампа могла гореть сколь угодно долго. Всем хороша теория, да только было у нее одно слабое место: вечные светильники находили не только в местах, рядом с которыми были месторождения “черного золота”, но и в “пустышках”.

Тогда научные круги предположили, что существовало некое топливо, способное к самовосстановлению практически с той же скоростью, с которой сгорало. Споры продолжались, и единственное, в чем исследователи были единодушны, так это в фитилях из асбеста. Алхимики почитали этот огнеупорный материал, и прозвали его кожей (шерстью) саламандры.

Кирхера эта лампомания тоже не обошла стороной. Он очень долго работал в этом направлении, пытаясь воссоздать масло — основу лампы, и понять секрет вечного горения. Однако ученый после множества бесплодных попыток сдался. Остались его коллеги, написавшие на эту тему объемные трактаты (их бы сейчас назвали мастер-классами). Так и слышу скрипучий голос седого профессора: “А сегодня мы с вами своими руками сделаем очень полезный для дома предмет — вечную лампу! Приготовьте серу, квасцы, достаньте венецианскую кристаллическую буру в порошке — мы приступаем!”. Эти составляющие я взяла не из головы, а из сочинения Бартоломео Корндорфа. Он писал следующее:

Сера. Квасцы. Сделать возгонку до серного цвета. Добавить венецианскую кристаллическую буру в порошке, после чего полить спиртом высокой очистки… Это для питания. Снять нить асбеста толщиной со средний палец и длиной с мизинец, положить в венецианский сосуд…

Правда, как бы ни бился гипотетический профессор, как бы Бартоломео и подобные ему ни расписывали подробности создания вечной лампы, никому не удалось воспроизвести древнее изобретение.

Но оно же было! И чем дольше бились над загадкой ученые, тем больше легенд появлялось вокруг таинственных ламп. Они не коптили (легкое облачко при разбивании или тушении не в счет), а потому было выдвинуто смелое предположение, согласно которому именно с таким светильником древние живописцы работали над своими фресками: это объясняет отсутствие налета копоти на расписанных участках стен. Современная теория предполагает, что какая-то часть вечных ламп представляла собой кольцары Лазарева, и работала на энергии гравитационного поля Земли. Это объясняет отсутствие потребности в нефти и электричестве. Но если для светильников есть хоть какие-то теории, то для объяснения свечения драгоценных камней в храмах и статуях нет даже предположений.

Обитель душ?

Вспомните знаменитую лампу Аладдина. Именно там обитал добрый джинн, дух, исполняющий желания. Но то на востоке. На западе в лампы, кувшины, крынки и прочие емкости “запечатывали” человеческие души и разную пакостливую мелочь из тонкого мира (чтобы неповадно было людям вредить). В какую легенду ни заглянуть — всегда считалось, что дух, чьим бы он ни был, имеет свойство светиться. Если же принять все это во внимание, и добавить тот факт, что чудо-лампы не давали копоти и горели даже без кислорода, то сам собой напрашивается вывод — а имеет ли вообще их свет какое-то отношение к нефти, электричеству и подобным им источникам энергии?

Вспомнить хотя бы ритуальные захоронения. Каждая из ламп, находившаяся в гробнице, освещала тело, которое стремились во что бы то ни стало сохранить в целости. Как известно, перед бальзамированием органы усопшего извлекались, и запечатывались в сосуды, в дальнейшем установленные рядом с мумией. Но было и еще одно, та божественная искра, которая делает человека живым. “Бессмертная душа” — стоит только убрать это понятие, и рухнет множество религий, так как исчезнет их фундамент. В Лету канут все учения о Духе. Как знать, может, лампы и и вовсе были пустыми в физическом плане, и там была заключена как раз жизненная сила человека? Естественно, такая реликвия не должна была попасть в чужие руки, а потому для ее охраны был придуман режим самоуничтожения: при вскрытии гробницы вечный светильник приходил в негодность.

Множество учений утверждает, что после смерти душа воссоединяется с Высшей силой. Но это в том случае, если не предусмотрено никаких действий по сохранности тела усопшего — того же бальзамирования, например. В Древнем Египте была “Книга Мертвых”, а в ней — “Глава о восхождении к свету”. Если фараон знал эту главу наизусть, то он в любой момент мог вернуться из мира мертвых, покинуть гробницу, походить среди живых и тем же путем безбоязненно попасть обратно.Но для того, чтобы совершить подобное путешествие, фараону нужна была… правильно, жизненная сила. Она-то и хранилась рядом с гробницей в виде полусферы, которую из-за свечения человечество ошибочно записало в разряд осветительных приборов.

И не угадать, которая из теорий в итоге окажется верной. Да и есть ли такая среди них? Лампа ли это? Или сосуд для души? Или нечто иное? В любом случае, до тех пор, пока гениальный исследователь (или случайный человек — тоже возможно) не найдет верный ответ — мы с вами его вряд ли предугадаем, а узнав правду — скажем, что это невозможно.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru