Сводки от ополчения Новороссии 28 марта 2017

Командование ДНР рассказало о разрушениях из-за обстрела ВСУ

В Народной милиции ДНР рассказали о разрушениях в республике из-за обстрелов со стороны украинской армии:

Докучаевск:

ул. Щорса 28 Повреждена кровля 35 м.кв.

н.п. Ясное

ул.Валова 13\2 Повреждена кровля гаража 18 м.кв., стены посечены осколками 0,5 м.кв, поврежден автомобиль субару.

ул. Валова 17 Остекление 1-го пластикового окна.

ул. Победы 14 Остекление 4-х оконных блоков, посечена кровля 0,5 м.кв.

ул. Победы 16 Повреждена кровля 18 м.кв., остекление 2-ух оконных блоков.

ул. Победы 17 Повреждена кровля, остекление оконных блоков.

ул. Победы 28 Остекление 4-х оконных блоков, посечена кровля .

ул. Победы 19 Остекление 2-х оконных блоков.

пос «Трудовские» ул.Карновальная, 93 – повреждение двери,

1 окно(стеклопакет), 1 окно (остекление)

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ВСУ 68 раз нарушили «режим тишины» в ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины шестьдесят восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 20 населенных пунктов Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия (калибром 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибром 120-мм и 82-мм), а также вооружение БМП, БТР-ов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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Украинская армия выпустила более 400 боеприпасов по ДНР — источник

Украинские силовики вчера вечером и сегодня ночью выпустили 422 снаряда и мины по окраинам Донецка, Ясиноватой, Горловки и южным селам ДНР.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на силовые ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 02:00 украинская сторона обстреливала окраины Донецка, Ясиноватой, Горловки и села на юге, — говорится в сообщении. — По этим территориям в общей сложности выпущено 422 артиллерийских снаряда калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».

Под огнем ВСУ оказались окрестности «Вольво-Центра» на севере столицы и поселок Трудовские на западе Донецка; Ясиноватая и поселок Крутая Балка в ее пригороде; горловские поселки Зайцево, Доломитное, Железная Балка; села Спартак и Яковлевка Ясиноватского района; Саханка, Ленинское, Коминтерново Новоазовского района.

Кроме того, за указанный период времени с позиций украинской армии было выпущено около 1000 боеприпасов из вооружения БМП, различного типа гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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ВСУ под Счастьем вырыли себе окопы прямо на кладбище, видимо, чтобы далеко не хоронить

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

В Луганской Народной Республике украинские боевики в районе дач под Счастьем оборудовали целый укрепрайон прямо на местном кладбище.

При этом, как отмечают в Народной милиции ЛНР, местность в данном районе позволяла не в ущерб обороне спокойно оборудовать позиции в другом месте, но украинским оккупантам приглянулось именно кладбище. Видимо, неспроста.

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ВСУ 10 раз обстреляли территорию ЛНР — есть потери

Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, один военнослужащий Республики погиб. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново, Логвиново, Сокольники, Лозовое, Нижнее Лозовое.

Огонь велся из 152-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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