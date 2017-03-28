Сводки от ополчения Новороссии 28 марта 2017
- 09:23 Командование ДНР рассказало о разрушениях из-за обстрела ВСУ.
- 09:14 ВСУ 68 раз нарушили «режим тишины» в ДНР.
- 09:07 Украинская армия выпустила более 400 боеприпасов по ДНР — источник.
- 08:40 ВСУ под Счастьем вырыли себе окопы прямо на кладбище, видимо, чтобы далеко не хоронить.
- 07:40 ВСУ 10 раз обстреляли территорию ЛНР — есть потери.
Командование ДНР рассказало о разрушениях из-за обстрела ВСУ
В Народной милиции ДНР рассказали о разрушениях в республике из-за обстрелов со стороны украинской армии:
Докучаевск:
ул. Щорса 28 Повреждена кровля 35 м.кв.
н.п. Ясное
ул.Валова 13\2 Повреждена кровля гаража 18 м.кв., стены посечены осколками 0,5 м.кв, поврежден автомобиль субару.
ул. Валова 17 Остекление 1-го пластикового окна.
ул. Победы 14 Остекление 4-х оконных блоков, посечена кровля 0,5 м.кв.
ул. Победы 16 Повреждена кровля 18 м.кв., остекление 2-ух оконных блоков.
ул. Победы 17 Повреждена кровля, остекление оконных блоков.
ул. Победы 28 Остекление 4-х оконных блоков, посечена кровля .
ул. Победы 19 Остекление 2-х оконных блоков.
пос «Трудовские» ул.Карновальная, 93 – повреждение двери,
1 окно(стеклопакет), 1 окно (остекление)
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ВСУ 68 раз нарушили «режим тишины» в ДНР
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины шестьдесят восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил источник в Народной милиции ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 20 населенных пунктов Республики, по которым применялись тяжелая артиллерия (калибром 152-мм и 122-мм), танки, минометы (калибром 120-мм и 82-мм), а также вооружение БМП, БТР-ов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинская армия выпустила более 400 боеприпасов по ДНР — источник
Украинские силовики вчера вечером и сегодня ночью выпустили 422 снаряда и мины по окраинам Донецка, Ясиноватой, Горловки и южным селам ДНР.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на силовые ведомствах ДНР.
«С 18:00 до 02:00 украинская сторона обстреливала окраины Донецка, Ясиноватой, Горловки и села на юге, — говорится в сообщении. — По этим территориям в общей сложности выпущено 422 артиллерийских снаряда калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм».
Под огнем ВСУ оказались окрестности «Вольво-Центра» на севере столицы и поселок Трудовские на западе Донецка; Ясиноватая и поселок Крутая Балка в ее пригороде; горловские поселки Зайцево, Доломитное, Железная Балка; села Спартак и Яковлевка Ясиноватского района; Саханка, Ленинское, Коминтерново Новоазовского района.
Кроме того, за указанный период времени с позиций украинской армии было выпущено около 1000 боеприпасов из вооружения БМП, различного типа гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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ВСУ под Счастьем вырыли себе окопы прямо на кладбище, видимо, чтобы далеко не хоронить
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
В Луганской Народной Республике украинские боевики в районе дач под Счастьем оборудовали целый укрепрайон прямо на местном кладбище.
При этом, как отмечают в Народной милиции ЛНР, местность в данном районе позволяла не в ущерб обороне спокойно оборудовать позиции в другом месте, но украинским оккупантам приглянулось именно кладбище. Видимо, неспроста.
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ВСУ 10 раз обстреляли территорию ЛНР — есть потери
Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, один военнослужащий Республики погиб. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново, Логвиново, Сокольники, Лозовое, Нижнее Лозовое.
Огонь велся из 152-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, стрелкового оружия.
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