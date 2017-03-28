«Суррогатное материнство — аналог торговли детьми»

Сенатор Беляков внес законопроект о запрете суррогатного материнства

Суррогатное материнство, а также «склонение к нему женщины» и «пропаганда этой услуги» могут быть объявлены вне закона. Сенатор от Владимирской области Антон Беляков 27 марта внес в Госдуму законопроект, вводящий за него уголовную ответственность. Эксперты считают, что запрет вытолкнет суррогатное материнство на черный рынок, но не решит связанные с ним проблемы, существующие сейчас.

Член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков в понедельник, 27 марта, предложил запретить суррогатное материнство в России. Как рассказал сам политик, он уже внес соответствующий законопроект в Государственную думу. По словам сенатора, он предлагает запретить как саму услугу рождения ребенка матерью для других людей, так и пропаганду данной услуги, а также склонение женщины к суррогатному материнству.

«Есть мнение, которое устоялось в целом ряде стран, согласно которому суррогатное материнство является аналогом торговли детьми и проституцией. И оно там получило соответствующую правовую оценку: за это можно понести уголовную ответственность.

Наша общественность мало знает о суррогатном материнстве, а между тем заказчиком детей, рожденных от суррогатных матерей, зачастую выступают гомосексуалисты, причем нередко это граждане иных государств», — пояснил Беляков.

По его словам, «Россия постепенно превращается в своеобразную туристическую Мекку» для тех, кто хочет обзавестись ребенком с помощью суррогатной матери. По его словам, упомянутое выше явление становится причиной множества конфликтов.

«Например, нередко бывает так, что заказчик недоволен результатом. То есть ребенок получился недостаточно красивым или еще до родов ясно, что он, с точки зрения заказчика, недостаточно здоров. И тогда он может потребовать возврата денег и прерывания беременности. А был случай, когда мать, родив ребенка, передумала отдавать его заказчику, и в отношении нее возбудили уловное дело о мошенничестве», — обосновал свою позицию сенатор.

Кроме того, как отметил Беляков, если рождается двойня, а заказчик к этому не готов, то приходится разлучать двойняшек, и уже суррогатная или генетическая мать вынуждена воспитывать нежелательного ребенка. По его словам, государство в настоящее время вовсе дистанцировалось от этой сферы, она сейчас отдана на откуп частному бизнесу. В результате самой незащищенной стороной оказались мать и ребенок, но, впрочем, и заказчик иногда тоже страдает, добавил он.

«Я по первому образованию детский врач и прекрасно понимаю, что никакой пользы от суррогатного материнства нет, кто бы и что бы нам о нем ни рассказывал. Так что я уверен: может быть, со второй попытки, может, не сразу, но мое предложение станет законом», — добавил Беляков.

Суррогатным материнством называют репродуктивную технологию, когда в зачатии и рождении ребенка участвуют три человека: генетический отец, то есть лицо, предоставившее свою сперму для оплодотворения, генетическая мать — женщина, которая предоставляет свою яйцеклетку, и суррогатная мать — женщина детородного возраста, согласившаяся на возмездной или безвозмездной основе выносить и родить ребенка от генетических родителей.

При этом юридическими родителями становятся те, кто предоставил генетический материал для беременности. А выносившая ребенка женщина от младенца отказывается.

Как правило, суррогатное материнство применяется для преодоления бесплодия в супружеских парах, в которых женщина не способна выносить ребенка по медицинским показаниям. Эта технология применяется исключительно путем искусственного оплодотворения в гинекологических клиниках соответствующего профиля. В России технология была окончательно легализована в период с 2011 по 2013 год. Сейчас о нем упоминается в нескольких законах и нормативных актах: Семейном кодексе, законе об охране здоровья и профильных приказах Минздрава.

Для того чтобы ребенка, который родился от суррогатной мамы, отдали генетическим родителям, они должны предоставить в ЗАГС свидетельство о его рождении, справку из клиники ЭКО о том, кто является биологическими родителями ребенка, и согласие суррогатной матери.

Еще до официального разрешения этого явления в России произошло несколько скандалов. В 2009 году в Петербурге суд вынес решение по делу Натальи Горской. Она не состояла официально в браке и воспользовалась услугой суррогатной матери. ЗАГС отказался регистрировать этого ребенка как сына Горской. Суд постановил, что в нормах закона, касающихся здравоохранения и планирования семьи, отсутствуют какие-либо запреты или ограничения относительно возможности для женщины, не состоящей в браке, реализовать себя как мать. На основании этого он обязал ЗАГС зарегистрировать ребенка. Это решение стало прецедентным. А в конце 2000-х годов уже не состоявший в браке мужчина захотел стать отцом с помощью суррогатной мамы. И ЗАГС также отказался признать его юридическим родителем. Тот обжаловал этот отказ в судебном порядке. В результате Бабушкинский районный суд Москвы в августе 2010 года вынес решение, обязав ЗАГС зарегистрировать этого ребенка.

В результате было получено первое в стране свидетельство о рождении суррогатного ребенка у одинокого мужчины с прочерком в графе «мать».

Запретить суррогатное материнство в России пытались неоднократно. В 2013 году против него высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, посредством суррогатного материнства нарушается установленный «божественный закон деторождения и святость материнства».

В 2015 году запретить суррогатное материнство предлагала и Елена Мизулина, которая в то время была председателем думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

«Может быть, человечество поймет, что, как и ядерное оружие запрещается, чтобы не погибла планета Земля, так и нужно запретить технологии, которые уничтожают естественную среду, естественные способы рождения детей, естественные способы воспроизводства человека», — пояснила тогда свою мысль Мизулина, выступая на конференции в честь 400-летия дома Романовых.

По мнению Мизулиной, суррогатное материнство противоречит русскому менталитету, так как наш народ «признает православные духовные ценности и семью как носителя этих ценностей». Кроме того, парламентария смущает неясный статус детей, появившихся на свет подобным способом.

Сейчас эта услуга разрешена не во всех странах мира. Суррогатное материнство полностью запрещено во Франции, Швеции, Австрии, Германии и Норвегии, а также в некоторых штатах США, например Аризоне, Нью-Джерси и Мичигане. В некоторых государствах разрешено лишь некоммерческое суррогатное материнство — такие порядки действуют в австралийском штате Виктория, государствах Дания, Канада, Израиль, Нидерланды.

Президент межрегиональной общественной организации «Наши дети», член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова рассказала, что она против законодательного запрета суррогатного материнства.

«Это явление уже есть, и запрет ни к чему хорошему не приведет. Просто оно уйдет в тень, и возникнет та же ситуация, что и с запретом абортов или беби-боксов. Сложится ужасный теневой рынок, где все будет делаться в крайне опасных для жизни людей условиях», — рассудила она.

По ее словам, суррогатное материнство нередко становится выходом для тех семейных пар, которые не могут зачать ребенка из-за проблем со здоровьем.

«И что таким людям делать в случае запрета? Искать на подпольном рынке женщину, которая согласится выносить дитя, и потом платить взятку акушерам за оформление? Это значит, что придется идти на заведомое нарушение закона», — отметила Зимова.

По ее словам, сейчас необходимо на законодательном уровне отрегулировать ряд вопросов, связанных с суррогатным материнством, но не запрещать его полностью.

«Отрегулировать стоит как раз те моменты, о которых упомянул Беляков: что делать, если родившийся ребенок не понравился заказчику, что делать, если мать решила оставить его себе, и так далее. Необходимо принять единый типовой договор, где были бы прописаны все нюансы. Но нельзя запрещать суррогатное материнство совсем и не представлять никаких аналогичных услуг взамен», — заключила она.

В новейшей истории России есть несколько примеров, когда суррогатными родителями становились известные люди. В 2013 году у 64-летней певицы Аллы Пугачевой и ведущего 37-летнего Максима Галкина появились малыши: мальчик Гарри и девочка Елизавета. В 2001 году к услуге суррогатной матери прибегли певица Алена Апина и ее супруг продюсер Александр Иратов. В результате на свет появилась девочка Ксюша. Бывшая спортсменка, а ныне известная бизнесвумен Ольга Слуцкер тоже стала мамой мальчика Миши в 1997 году и девочки Ани в 2002 году только после обращения к суррогатной матери, детей вынашивала американка. Этот факт стал достоянием общественности в ходе скандального развода супругов Слуцкер, в результате которого брат и сестра остались жить с отцом. Обратился к суррогатной матери и певец Филипп Киркоров: в 2011 году женщина из США родила ему девочку по имени Алла-Виктория.

Источник: nnm.me