Советские пироженки

Те, чьи детство и юность пришлись на советское время иногда с удовольствием вспоминают о тех деньках. Особенно сладкоежки и особенно, если речь заходит о советских пирожных. Сегодня мы постараемся вспомнить самые популярные позиции ассортимента советских кафетериев и кондитерских

ВКУСНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Отличительной чертой Советского Союза всегда являлся достаточно скудный ассортимент продукции, которая имела достаточно высокое качество. То же можно отнести и к советским пирожным.



Именно пирожные были синонимами счастья для многих детей, не зависимо от возраста!

Мало кто мог пройти мимо кондитерской. А потом были варежки в креме, учебники перемазанные шоколадом, поломанное на кусочки пирожное «Безе» в новом портфеле…



Нынешние многочисленные кондитерские и кофейни радуют глаз обилием и красотой кулинарных изделий, но они никогда не сравнятся с невзрачными советскими пирожными сделанными из простых, но качественных и натуральных ингредиентов. Никто не думал в то время о пищевых красителях и консервантах. В зависимости от теста, из которого выпекали пирожные, они подразделялись на бисквитные, воздушные, заварные, любительские (крошковые), миндально-ореховые, песочные, сахарные трубочки, слоеные.



В отличии от сегодняшнего производства, сырьем для изготовления пирожных являлась пшеничная мука высшего сорта, сахарный песок и пудра, крахмал, патока, сливочное масло, цельное и сгущенное молоко, яйца, фрукты, фруктовые начинки, агар, шоколад, какао-порошок, орехи, лимонная кислота, поваренная соль, пищевые красители, ванилин, эссенции, коньяк, вино. Давайте вспомним те наши детские радости из школьного буфета или любимой кондитерской.

«НАПОЛЕОН»

Особым шиком в кулинарно-пирожной среде считалось пирожное «Наполеон». Выглядело оно, как жирненький слоеный равносторонний треугольник, покрытый очень вкусным кремом.

Цена — 22 копейки.

ПИРОЖНОЕ «ЭКЛЕР»



Эклер со сливочным кремом и шоколадной глазурью – одно из любимых и вкусных пирожных советского времени.

В наборах пирожных, которые продавались в красивых картонных коробках, обязательно был эклер. Это пирожное готовилось из заварного теста, а в качестве начинки использовался сливочный или заварной крем.

Стоил эклер 22 копейки.

КОРЗИНОЧКА

Песочная корзиночка, продававшаяся повсеместно и была не менее любима советскими мальчишками и девчонками, чем эклер. Чаще всего корзиночки украшали грибочками из крема. Шляпки у грибков были из теста. Эти шляпки съедались в первую очередь.

Цена — 22 копейки.

ПИРОЖНОЕ «ТРУБОЧКИ СО СЛИВОЧНЫМ КРЕМОМ»

Вкусное и очень простое пирожное. Для поколения рожденных в СССР в 1960-х — 1980-х гг. — слоеные трубочки с тающим во рту белковым кремом были самым настоящим деликатесом.

Цена — 22 копейки.

Пирожное «Картошка» — одно из знаковых блюд советской кухни. Легендарная картошка — излюбленное лакомство советских детей. Ее любили и любят так же как и эклеры, корзиночки и трубочки.

Подавали его и в ресторанах, и в студенческих столовых, да и за домашним столом. Картошка и сегодня для многих – вкус детства… Что, в общем, неудивительно. Не очень трудоемкое блюдо позволяло с пользой и вкусом утилизировать обрезки от тортов, сухое печенье, сухарики.



Пропитанное коньяком, популярное дальше некуда, производящееся почти в каждом советском городе, оно было самым вкусным и самым любимым.

Название «картошка» получило это пирожное потому, что его отделывали белым кремом в виде ростков на клубне картофеля.



Пирожное «Картошка» не выпекалось. А делалось из крошек бисквита, обрезков тортов и т.п., которые смешивались со сливочным, сладким кремом (как вариант – сгущенкой). Плюс – добавление изюма, орехов – кто во что горазд.

Но следует заметить, что настоящее пирожное «Картошка» всегда готовилось из бисквитной крошки, и внутри было светлого цвета, то есть без добавления какао.

Цена от 16 до 18 копеек.

Белоснежное пирожное состоящее из двух половинок. Части белого хрустящего безе скреплялись между собой джемом или сливочным кремом. Мечта всех советских девчонок.



ЛИМОННЫЕ ПИРОЖНЫЕ

Одним из любимейших сладких угощений были лимонные пирожные с нежной кислинкой. Неоспоримым преимуществом этого сладкого угощения было использование самых простых и доступных продуктов, которые можно было найти в любом советском гастрономе.

Цена — 22 копейки.

Отличный полдник советского школьника или студента — это песочное кольцо с орехами. Чтобы получить тот самый вкус советские кулинары использовали только арахис! Волнообразный коржик усыпанный сверху орехами можно было есть, как с чаем, так и с молоком.

Коржик-колечко — 8 копеек.



МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

Не отставали от предприятий общественного питания и советские граждане. Воздушные эклеры, вкусные тортики, пирожное картошка… Чего только не умели готовить наши мамы и бабушки! Хозяйки предпочитали делать вкусные шедевры самостоятельно. Рецепты брали из сборника «Кулинария». Эта книга имелась почти в любом доме. Как сделать торт, испечь пироги, украсить пирожные. В этой книге были ответы практически на все вопросы.

ЮНЫЕ КУЛИНАРЫ

На подхвате у мам были дочки. Вспомните знаменитые «Дни именинников», которые отмечались всем классом раз в месяц. Специально для этих школьных чаепитий девочки приносили из дома сладости изготовленные собственными руками.

Были еще и уроки домоводства. На них девочки также пекли пирожные. В конце таких уроков мы мальчишки приходили к ним в гости на чай!





НОВОЕ ДЫХАНИЕ

Сегодня многое изменилось. Консерванты, улучшители, стабилизаторы, ароматизаторы… и нет уже тех бисквитных тортов и пирожных, слоеных трубочек и корзиночек с кремом, простых коржиков, сочней, пирожных «Орешек», заварного кольца с творожным кремом и много еще чего нет… Но интерес людей к советскому кулинарному «наследию» не исчезает. И мы снова и снова возвращаемся к старым рецептам.



ЛЮБИМЫЕ ВКУСНОСТИ

Так в числе любимых вкусностей наших школьных посиделок была «сладкая колбаска». Ее было легко и быстро приготовить. Для приготовления использовали различные виды сладкого печенья. Рецептов приготовления этого блюда было много. И вот вам один из них. Тот самый с урока кулинарии.

Состав (на 8-10 порций):

— печенье «Юбилейное» (или другое) – 750-800 г;

— молоко сгущенное – 1 банка (400 г);

— масло сливочное – 200 г;

— какао-порошок – 3 ст. ложки;

— коньяк – 3 ст. ложки.

Приготовление:

Сливочное масло и сгущенное молоко заранее вынуть из холодильника и оставить на несколько часов при комнатной температуре. Печенье наломать руками на мелкие кусочки, перемешать со сгущенным молоком, затем добавить сливочное масло, какао и коньяк и тщательно размешать . На стол положить лист бумаги для выпечки или фольги и выложить на край приготовленную массу в виде продолговатой горки. Завернуть в виде длинного цилиндра, разровнять руками по всей длине и с краев закрутить целлофан или фольгу (как конфету).

Перед подачей охладить несколько часов в холодильнике и нарезать круглыми кусочками. По желанию в массу из печенья можно добавить половину стакана рубленых орехов и 100 грамм нарезанного чернослива.

Советская газировка

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Источник: nnm.me