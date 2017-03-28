РАН разрушена, как и страна. Академик Рыжов [2017, Паразитическая Система]

По мнению академика РАН Юрия Рыжова, Российская Академия Наук превратилась в «потешную организацию», которая существует «просто для того, чтобы показать, что у нас есть наука». При этом он отмечает, что «хорошие ученые, действительно, есть», но они существуют скорее вопреки воле государства, нежели – благодаря. Смотрите интервью: Sotnik-TV

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Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Наша академическая наука превратилась в настоящего паразита

Не всё в порядке в академ-королевстве... Товарищи учёные, доценты с кандидатами, пришло ваше самое счастливое время. Вы можете предъявить результаты своего многолетнего, самоотверженного труда на благо Родины и убедить нас в том, что реформировать вас пока не нужно...

Сегодня с разных сторон слышен возмущённый шум о том, что в России, якобы, уничтожают науку. Это – предсказуемая реакция людей на информацию о реформировании Российской Академии Наук (РАН). Возможно, именно на такую реакцию и рассчитывали те люди, которые представляли в СМИ соответствующий проект Закона, внесённый в Госдуму. В этой статье я не буду касаться сути проекта этого закона. То, что реформировать Академию нужно, в этом спору нет. А вот, как это сделать, чтобы толк был, пусть думают те, кто считает себя специалистом в этом вопросе. Я поделюсь своим мнением о результатах многолетней, профильной деятельности Академии Наук. На мой взгляд, за последнее столетие эти результаты очень близки к нулю! В Уставе РАН написаны следующие, вполне приемлемые и понятные слова:

«3. Российская академия наук является самоуправляемой организацией, которая проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам естественных, технических, гуманитарных и общественных наук и принимает участие в координации фундаментальных научных исследований, выполняемых за счет средств федерального бюджета научными организациями и образовательными учреждениями высшего профессионального образования…»

Здесь сказано, что Академия Наук за государственный счёт проводит (должна проводить) фундаментальные и прикладные научные исследования, причём, главными, на мой взгляд, должны являться фундаментальные исследования, т.е. исследования и углубление знаний об основных, фундаментальных законах природы, потому что для решения прикладных задач существует множество отраслевых НИИ, быстрее и успешнее справляющихся со своими прикладными задачами.

Что это значит на самом деле?

На заре развития человеческого общества, учёные мужи, при попытке объяснения того или иного явления природы, были вынуждены временно вводить в обиход некие утверждения, принимаемые без доказательств – постулаты – с помощью которых потом объяснялись некоторые исследуемые процессы. При правильном развитии общества и науки, количество постулатов должно постепенно уменьшаться, по мере расширения и углубления знаний о природе исследуемых явлений. Именно такие исследования и являются фундаментальными, и именно ими должна в первую очередь заниматься любая Академия Наук.

А что мы имеем в действительности? На сегодняшний день наши фундаментальные знания находятся на уровне каменного века, в полном смысле этого слова! Наши академики, а вместе с ними и вся остальная наука, практически ничего не знает (или знает мизер, но и это сознательно умалчивает) о следующем:

1. Наука ничего не знает о строении Мироздания.

Придуманные теории, не основанные на исследовательских данных, больше похожи на детские фантазии, чем на серьёзные работы. Академики понятия не имеют о том, что такое на самом деле «звезда», «чёрная дыра», «планета», «спутник» и т.д., не знают, как они образуются, как и когда разрушаются. Академики, вслед за церковниками, долгие годы твердят, что Земля и Человечество – уникальны и единственны во Вселенной, хотя уже даже в открытой печати появились сообщения о том, что найдены планеты, похожие на Землю . Но академики на голубом глазу плодят всевозможные витиеватые теории, совершенно не имеющие отношения к действительности. Создаётся устойчивое впечатление, что здесь погоня идёт за оригинальностью теорий и удалённостью от реальности, а не за достоверностью (подробнее о постулатомании см. статью академика Николая Левашова « Теория Вселенной и объективная реальность », а о реальном строении Мироздания можно почитать его же книгу « Неоднородная Вселенная »).

2. Наука ничего не знает о строении нашей планеты.

Вполне естественно, что, не зная и не понимая строения Мироздания, наша наука абсолютно стерильна и в отношении знаний о планете Земля. Есть некие, совершенно глупые теории о том, что планеты, в том числе и наша, образованы в процессе слипания космического мусора в одно целое. Потом каждое такое мусорное целое отчего-то разогревается внутри, а снаружи покрывается водой и лесами, и… вуаля! Очередная планетка готова! Вот именно за такие теории и нужно наказывать учёных-болтунов по всей строгости правил «святой инквизиции». Не жалко! Зато сейчас бы мы жили совсем в другом мире... В действительности, планеты образуются из того, что горе-учёные называют «тёмной материей» (90-95% массы Вселенной). На самом деле, это никакая не «тёмная материя», а безконечное число материй различного вида, которым академик Николай Левашов дал название «первоматерии». Первоматерии, попадая в неоднородности Пространства, начинают взаимодействовать между собой, и, сливаясь, образуют т.н. гибридные материи. Вот из таких гибридных материй и состоят планеты, в том числе и наша Земля, и мы с вами (подробнее о строении планет и всего остального см. книгу Н.В. Левашова « Последнее обращение к Человечеству »).

3. Наука ничего не знает о гравитации.

Да! Все наши знания о гравитации основаны на выдумке о том, что все тела во Вселенной притягиваются друг к другу. По этому поводу даже «Закон всемирного тяготения» придумали. К сожалению, в действительности, ничто ни к чему не притягивается! Ещё раз повторю громко: ничто ни к чему не притягивается! А «Закон всемирного тяготения» – это безсовестная выдумка тех кругов, которые уже достаточно давно пытаются рулить на нашей планете. Исчерпывающие доказательства сказанному существуют и приведены в статье О.Х. Деревенского « Бирюльки и фитюльки всемирного тяготения »!!! Многие «учёные» об этом знают, но трусливо молчат. Ибо… люди они подневольные и заняты зарабатыванием себе денег на пропитание, а не поиском истины. В действительности, гравитация существует (мы же не летаем по воздуху, а ходим по земле), но природа гравитации совсем иная! Это явление более 10 лет назад очень хорошо описал академик Николай Левашов в своей знаменитой книге « Неоднородная Вселенная »…

4. Наука ничего не знает об электричестве.

Каким бы странным это вам ни казалось, но это именно так! Да, мы научились кое-как кое-что электрическое использовать, но природу электричества мы не знаем вовсе! Детский лепет о том, что «электрический ток – это направленное движение электронов» годится только для младших школьников, которых это ещё очень мало интересует. Взрослых и ответственных людей, какими должны быть наши академики, в первую очередь должна была бы интересовать суть, природа этого явления, «как это работает?». Чтобы понять его досконально и использовать так, как нам нужно, а не так, как электричество используется нами сегодня – как безграмотными дикарями. В действительности, работу в электрических машинах выполняет НЕ «движение электронов» и не электроны! В этом легко убедиться любому человеку, да и академики об этом знают… но молчат. Потому что им больше сказать нечего! У них нет альтернативы общепринятой глупости, вот они и молчат. В то же время, академик Николай Левашов уже давно растолковал теорию электричества и реальную природу электрического тока в уже упоминавшейся книге « Неоднородная Вселенная »…

5. Наука ничего не знает о человеке.

К большому нашему сожалению, это правда. Наука практически ничего не знает о человеке. А медицина – тем более, поэтому о ней речь я вообще вести не буду. Наука кое-что, очень и очень мало знает о физическом теле человека, которое является временной, небольшой частью собственно человека. И совсем ничего не знает о том, что на самом деле является Человеком Разумным, периодически воплощаясь в физические тела, которые на время очередного воплощения становятся частью Человека. Так вот, наука об этом ничего не знает и даже слушать не хочет, упиваясь своим невежеством и тупым упрямством. Хотя, ответов на простые вопросы, типа «что такое мысль?», «как работает память?», «что происходит с нами во сне?», «куда мы попадаем после смерти физического тела?», наука как не знала раньше, так не знает и теперь! А на тех, кто указывает им на такие странности, академики начинают злобно шипеть и советовать внимательнее читать энциклопедии. Между тем, на все эти вопросы уже давно даны исчерпывающие ответы в интереснейших книгах академика Н.В. Левашова. Но почему академики их читать не желают, это отдельный, большой вопрос, который выходит за рамки настоящей статьи.

6. Наука ничего не знает об истории Человечества.

Те наивные рассказки, которые выдаются академиками сегодня за историю Человечества, вызывают только недоумение: как взрослые люди могут пытаться выдавать такую чехарду за правду? Или они и сами верят в эту глупость? Тогда им место не в Академии, а в начальных классах школы, как второгодникам! Уже давно накоплено огромное число фактов , не оставляющих камня на камне на «традиционной» версии земной истории. Но академики делают вид, что они слепо-глухо-немые, и стараются такие факты замалчивать или, при возможности, уничтожать . Воистину, «научный подход»: нет факта – нет проблемы. А ведь незнание реальной истории Человечества не даёт нам возможности анализировать и использовать богатейший жизненный опыт наших предков . Поэтому профанация этой области фундаментальных знаний наносит очень серьёзный вред нашей цивилизации. В действительности, история жизни и борьбы наших предков на этой планете очень интересная и совсем не такая, какую преподают в школах и ВУЗах. Наши предки колонизировали эту планету более 600 тысяч лет назад. А этому предшествовала длительная подготовка Солнечной системы, создание на выбранных планетах полноценных экологических ниш для жизни наших великих предков – славяно-ариев…

7. Наука вообще ничего не знает о фундаментальных законах природы!

К тому же, сегодняшняя наука не в состоянии внятно и чётко, исчерпывающе и без витийствований ответить на множество, казалось бы, простых вопросов: «что такое ветер?», «что такое дождь?», «что такое роса?», «что такое прилив?», «что такое морское течение?», «что такое ураган?», «что такое время?»… Современные «учёные», не имея нужных знаний, предпочитают общаться на своём специфическом языке, да ещё и норовят везде, где можно и где нельзя, использовать математику, забывая (а может и не зная), что математика не является ни инструментом познания мира, ни моделирования реальности, а родилась только как средство подсчёта физических объектов. За неимением другого инструмента, её пытаются приспособить к процессу познания, но эта затея обречена на провал по целому ряду причин. В качестве иллюстрации этого утверждения, предлагаю небольшую заметку об отношении к математике профессора Дерека Эбботта из Австралии…

Математика не подходит для описания Вселенной?

Математику часто называют языком Вселенной. Учёные и инженеры часто говорят об элегантности математики при описании физической реальности, ссылаясь на такие примеры, как E=mc2 и простой подсчёт объектов реального мира. Тем не менее, до сих пор не утихают дискуссии по поводу того, является ли математика основой всего сущего, открыта ли она нами или просто создана нашим воображением, как способ описания мира. Первая точка зрения относится к математическому платонизму, сторонники которого склонны считать, что математика была не создана, а лишь обнаружена людьми.

Дерек Эбботт (Derek Abbott), профессор электротехники и электроники в Университете Аделаиды, Австралия, утверждает, что математический платонизм ошибочен и математика не может дать точного определения реальности. Профессор Эбботт приводит доводы в пользу противоположной точки зрения, которая утверждает, что математика является продуктом человеческого воображения, и мы пытаемся приспособить её к картине реальности. Подробнее результаты исследования Дерека Эбботта будут представлены в издании Proceedings of the IEEE.

На самом деле, гипотеза Эбота далеко не нова, он просто пытается доказать её через собственный опыт. Его исследование интересно тем, что Эббот – инженер, а не математик, 80% которых склоняются к платонизму. Согласно наблюдениям Эббота, большинство инженеров и даже физиков в приватной беседе склонны сомневаться в платонизме, хоть и придерживаются его публично. По мнению Эббота, причина такого расхождения в том, что, как только учёный осознает суть математики, её ментальное происхождение, он начинает видеть слабости и недостатки математических моделей, которые не в состоянии описать определённые свойства физической вселенной.

Эбботт утверждает, что математика не так уж и хороша при описании реальности и определённо не является «чудом». Математика очень удобна, когда надо сжато описать явления, которые невозможно обработать с помощью нашего слабого мозга. Математика красива, но для описания некоторых вещей её использовать затруднительно. «Математика кажется чудесным универсальным языком потому, что мы выбираем именно те задачи, которые можно блестяще решить с помощью математики, – говорит профессор Дерек Эбботт. – Но на миллионы неудачных математических моделей никто не обращает внимания. Есть много случаев, когда математика неэффективна…» Эббот приводит несколько таких примеров.

Ярчайший пример – транзистор, на основе которого в буквальном смысле построена наша цивилизация. В 1970 году, когда транзистор измерялся в микрометрах, учёные описывали его работу с помощью красивых элегантных уравнений. Современные субмикронные транзисторы демонстрируют эффекты, которые в старые уравнения не укладываются, и требуют сложных компьютерных моделей, для объяснения принципов их работы.

Относительность математики проявляется очень часто. Например, мы можем измерить длину жизни человека и называем Солнце источником энергии. Но, если бы человек жил столько же, сколько и Вселенная, короткая жизнь Солнца воспринималась бы, как кратковременная флуктуация. С этой точки зрения Солнце для людей не является источником энергии. Даже простой счёт имеет свои пределы. При подсчёте, например, бананов, в какой-то момент количество бананов будет настолько велико, что гравитация массы бананов заставит их коллапсировать в чёрную дыру. Таким образом, в какой-то момент мы больше не сможем полагаться на простей счёт.

А как насчёт концепции целых чисел? Где кончается один банан и начинается следующий? Мы, конечно, знаем визуально, каким образом разделяются бананы, но у нас нет формального математического определения этого явления. Если бы мы, например, были газообразными существами и жили разрежёнными облаками среди других облаков, то для нас концепция разделения твёрдых тел не была бы такой очевидной. Мы опираемся лишь на наши врождённые особенности, и нет никакой гарантии, что математические описания, которые мы создаём, на самом деле универсальны.

Дерек Эбботт отнюдь не собирается «сорвать розовые очки» с математиков. Наоборот, учёный считает, что восприятие математики как инструмента, обеспечит большую свободу мысли. В качестве примера Эббот приводит векторные операции и возрождение интереса к геометрической алгебре, возможности которой, теоретически, можно существенно расширить.

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Академическая наука по каким-то, пока не понятным причинам, ничего не хочет знать почти ни о чём важном и интересном, хотя кажется, что это уже знают все, кроме них. Учёные фактически превратились в тупых жрецов. Многие академики сегодня больше похожи на фанатиков, чем на здравомыслящих людей, занимающихся серьёзными научными исследованиями. Тот факт, что звание академика было присвоено вору и бандиту Березовскому , казнённому недавно в Англии своими подельниками, свидетельствует о том, что не всё в порядке в академическом королевстве! Наука фактически не выполняет свои прямые обязанности: не ищет ответы на главные, фундаментальные вопросы Природы и нашего бытия.

А если ответов на главные вопросы у науки нет, тогда мы вправе спросить: а что же вы делали за наши деньги целый век, граждане академики? Вы слаже всех кушали, мягче всех спали, жильё хорошее получали везде, где хотели… А чем рассчитываться будете с Отечеством? Пустыми отчётами и дутыми монографиями, по десять раз переписанными друг и дружки? Безконечными диссертациями, в которых самое ценное – это бумага, на которой они напечатаны?

Нет, граждане академики. Так дело не пойдёт! Предъявите, пожалуйста, настоящие результаты вашей самоотверженной работы на благо Отечества! Рассчитайтесь, пожалуйста, так нужными нам результатами своей работы за те блага, которые десятилетиями получали вы, ваши дети и внуки; ваши жёны и любовницы; ваши родственники и друзья; ваши знакомые и знакомые ваших знакомых…

Если вы не можете рассчитаться за всё, что дала вам Родина, поверив вашим обещаниям работать на совесть, тогда мы вправе назвать вас расхитителями государственных денег, а проще говоря, ворами. А раз в главной Академии страны завелись воры, то такую Академию нужно срочно реформировать! Но реформировать надо бы уже по-хозяйски, а не так, как это было сделано при социализме, где никто ни за что не отвечал, и где, собственно, и родилась вот эта безплодная форма существования некогда русской Академии. Дмитрий Байда , Взято: www.genocid.net

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова